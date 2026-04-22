Giá nhôm đạt 3.613,45 USD/tấn, thị trường kim loại công nghiệp khởi sắc ngày 22/04/2026 Phiên giao dịch ngày 22/04/2026 ghi nhận đà tăng trưởng tích cực của nhóm kim loại công nghiệp, dẫn đầu bởi nhôm và nhựa đường với mức tăng trên 2% nhờ nhu cầu sản xuất duy trì ổn định.

Thị trường kim loại công nghiệp thế giới trong phiên giao dịch ngày 22/04/2026 ghi nhận diễn biến tích cực với xu hướng tăng chiếm ưu thế ở hầu hết các mặt hàng chủ chốt. Lực cầu từ các ngành xây dựng, sản xuất hạ nguồn và công nghệ năng lượng tiếp tục là động lực chính thúc đẩy giá trị các mặt hàng này.

Nhôm và vật liệu xây dựng dẫn dắt đà tăng

Nổi bật nhất trong phiên là mặt hàng nhôm với mức tăng 2,29%, chốt phiên ở mức 3.613,45 USD/tấn. Tương tự, bitumen (nhựa đường) cũng ghi nhận mức tăng 2,02%, đạt 4.095 CNY/tấn. Sự đồng thuận tăng giá ở hai mặt hàng này cho thấy tín hiệu lạc quan từ lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhóm kim loại phục vụ sản xuất công nghiệp nặng cũng duy trì sắc xanh. Giá nickel tăng 1,63% lên mức 18.446 USD/tấn, trong khi kẽm tăng nhẹ 0,71%, đạt 3.475,45 USD/tấn. Các chuyên gia đánh giá đây là mức tăng ổn định, phản ánh sự phục hồi đều đặn của chuỗi cung ứng công nghiệp.

Xu hướng dài hạn và sự phân hóa thị trường

Dù xu hướng chung là tăng, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa nhẹ. Giá chì giảm 0,15% trong ngày xuống còn 1.962,60 USD/tấn. Tuy nhiên, xét theo khung thời gian dài hơn, hầu hết các mặt hàng đều đang ở chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Thiếc là mặt hàng có sự bứt phá ấn tượng nhất với mức tăng 24,97% tính từ đầu năm đến nay và tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, nhóm kim loại quý liên quan đến công nghiệp và năng lượng mới như cobalt và rhodium vẫn duy trì vị thế tăng trưởng vượt trội. So với cùng kỳ năm ngoái, giá rhodium đã tăng tới 88,84%, trong khi cobalt tăng 67,03%. Điều này phản ánh áp lực cung - cầu gay gắt đối với các nguyên liệu phục vụ công nghệ xanh và sản xuất ô tô điện.

Bảng giá chi tiết các mặt hàng kim loại ngày 22/04/2026

Mặt hàng Đơn vị Giá hiện tại Biến động ngày (%) Từ đầu năm (%) Nhôm USD/tấn 3.613,45 +2,29% +19,37% Nhựa đường (Bitumen) CNY/tấn 4.095,00 +2,02% +34,88% Palladium USD/ounce 1.580,00 +2,53% -4,54% Nickel USD/tấn 18.446,00 +1,63% +9,54% Kẽm USD/tấn 3.475,45 +0,71% +10,67% Thiếc USD/tấn 50.684,00 -0,02% +24,97% Cobalt USD/tấn 56.290,00 0,00% +5,50% Chì USD/tấn 1.962,60 -0,15% -1,92%

Nhìn chung, trạng thái thị trường đang nghiêng về phía người bán với kỳ vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý đến sự điều chỉnh ngắn hạn ở một số nhóm mặt hàng như palladium hay chì để có chiến lược giao dịch phù hợp.