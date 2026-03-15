Giá nhôm ngày 12/3 áp sát mốc cao nhất 4 năm, đạt 3.502,50 USD mỗi tấn Lo ngại nguồn cung từ Trung Đông thắt chặt đẩy giá nhôm trên sàn LME tăng 1,32%. Benchmark Mineral Intelligence nâng dự báo giá nhôm năm 2026 lên 3.100 USD/tấn.

Giá nhôm thế giới tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch ngày 12/3/2026, chạm mức cao nhất trong gần 4 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về tình trạng thắt chặt nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp.

Diễn biến giá tại các sàn giao dịch lớn

Trên Sàn giao dịch kim loại London (LME), giá nhôm chuẩn giao sau ba tháng ghi nhận mức tăng 1,32%, đạt 3.502,50 USD/tấn. Con số này đang tiến sát ngưỡng 3.544,00 USD/tấn - mức cao kỷ lục trong gần 4 năm qua được thiết lập hồi đầu tuần.

Thị trường nhôm thế giới chịu áp lực từ nguồn cung thắt chặt.

Tại thị trường châu Á, hợp đồng nhôm được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) cũng ghi nhận mức tăng 0,38%, chốt phiên ở mức 25.240,00 CNY/tấn (tương đương khoảng 3.669,56 USD/tấn).

Áp lực nguồn cung từ khu vực Trung Đông

Thị trường hiện đang chịu tác động mạnh từ các bất ổn tại Trung Đông, khu vực đóng góp khoảng 9% tổng sản lượng nhôm toàn cầu. Đặc biệt, tình trạng gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch - đã làm dấy lên rủi ro chậm trễ trong việc giao nhận hàng hóa.

Theo phân tích từ các chuyên gia tại ING, thị trường nhôm đang trở nên cực kỳ nhạy cảm với các thông tin địa chính trị. Tình hình biến động hiện nay có thể khiến giá kim loại này tiếp tục dao động trong biên độ mạnh trong thời gian tới do tính thanh khoản và tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao.

Dự báo xu hướng thị trường năm 2026

Đáng chú ý, tập đoàn giao dịch hàng hóa Mercuria đã thực hiện hủy hoặc đánh dấu gần 100.000 tấn nhôm tại các kho của LME ở Port Klang (Malaysia) để chuẩn bị xuất xưởng. Động thái này càng củng cố thêm lo ngại về sự khan hiếm nguồn hàng dự trữ trên thị trường giao ngay.

Trước những diễn biến mới, công ty tư vấn Benchmark Mineral Intelligence đã điều chỉnh nâng dự báo giá nhôm trung bình trong năm 2026. Cụ thể, mức giá dự kiến tăng lên khoảng 3.100,00 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 2.900,00 USD/tấn được đưa ra trước đó.

