Giá nhôm ngày 12/3/2026 tăng lên 3.502,50 USD/tấn, áp sát mức đỉnh 4 năm Giá nhôm LME tăng 1,32% trong phiên 12/3/2026 do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông thắt chặt. Chuyên gia nâng dự báo giá trung bình cả năm lên mức 3.100 USD/tấn.

Giá nhôm thế giới trong phiên giao dịch ngày 12/3/2026 ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, với giá chuẩn trên sàn London (LME) tiến sát mốc cao nhất trong gần 4 năm qua. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông và các tuyến hàng hải trọng yếu.

Diễn biến giá nhôm trên các sàn giao dịch quốc tế

Tại thị trường châu Á, kết thúc phiên giao dịch ban ngày, hợp đồng nhôm được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đã tăng 0,38%, đạt mức 25.240 CNY/tấn (tương đương khoảng 3.669,56 USD/tấn).

Giá nhôm trên các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng điểm trong phiên 12/3/2026.

Đáng chú ý, trên Sàn giao dịch kim loại London (LME), giá nhôm chuẩn giao sau ba tháng ghi nhận mức tăng 1,32%, đạt 3.502,50 USD/tấn. Mức giá này hiện đang tiến rất gần tới đỉnh cao nhất trong vòng 4 năm là 3.544 USD/tấn đã được thiết lập trước đó trong tuần.

Áp lực nguồn cung từ khu vực Trung Đông

Thị trường kim loại đang chịu tác động trực tiếp từ các bất ổn địa chính trị kéo dài tại Trung Đông – khu vực đóng góp khoảng 9% tổng sản lượng nhôm toàn cầu. Đặc biệt, tình trạng gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, một trong những mạch máu hàng hải quan trọng nhất thế giới, đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng bàn giao hàng hóa chậm trễ.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng ING nhận định rằng thị trường hiện vẫn đang trong trạng thái biến động cao. Giá nhôm trở nên đặc biệt nhạy cảm với các thông tin địa chính trị và có xu hướng dao động mạnh trong ngắn hạn theo các diễn biến tại thực địa.

Dự báo giá nhôm năm 2026 được điều chỉnh tăng

Trong một động thái đáng chú ý khác, tập đoàn giao dịch hàng hóa Mercuria đã thực hiện hủy hoặc đánh dấu gần 100.000 tấn nhôm lưu kho tại Port Klang (Malaysia) để chuẩn bị cho việc giao nhận thực tế. Đây là các kho hàng do LME phê duyệt, cho thấy nhu cầu tiêu thụ hoặc dự trữ hàng vật chất đang có dấu hiệu gia tăng.

Dựa trên những diễn biến thắt chặt nguồn cung, công ty tư vấn Benchmark Mineral Intelligence đã chính thức nâng dự báo giá nhôm trung bình cho cả năm 2026. Theo đó, mức giá dự kiến được điều chỉnh lên khoảng 3.100 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với con số 2.900 USD/tấn trong báo cáo trước đó.

Diễn biến thị trường kim loại màu khác

Trái ngược với đà tăng của nhôm, các kim loại màu khác ghi nhận sự phân hóa rõ rệt trên hai sàn giao dịch chính trong phiên ngày 12/3/2026: