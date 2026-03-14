Giá nhôm ngày 13/3/2026 giảm hơn 1% khi áp lực nguồn cung tại Qatar hạ nhiệt Giá nhôm trên sàn LME và Thượng Hải đồng loạt đi xuống do đồng USD mạnh lên và nguồn cung từ Qatalum ổn định, bất chấp rủi ro vận tải tại eo biển Hormuz.

Trong phiên giao dịch ngày 13/3/2026, giá nhôm thế giới ghi nhận mức giảm đáng kể khi những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung bắt đầu dịu bớt. Đồng thời, sự mạnh lên của đồng USD và kỳ vọng lãi suất tại Mỹ thay đổi đã tạo áp lực lên thị trường kim loại màu.

Diễn biến giá nhôm trên các sàn giao dịch lớn

Tại sàn Thượng Hải (Shanghai Futures Exchange), hợp đồng nhôm được giao dịch nhiều nhất chốt phiên giao dịch ban ngày giảm 1,4%, xuống mức 24.960 CNY/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, mặt hàng này vẫn giữ được đà tăng nhẹ gần 1% so với tuần trước đó.

Tương tự, trên sàn giao dịch kim loại London (LME), giá nhôm chuẩn kỳ hạn 3 tháng giảm 1,01%, đạt mức 3.481 USD/tấn. Dù chịu áp lực giảm trong phiên cuối tuần, giá nhôm trên LME vẫn dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 1,4% trong toàn tuần nhờ các yếu tố hỗ trợ từ căng thẳng địa chính trị.

Nguồn cung ổn định và tác động từ tỷ giá USD

Áp lực nguồn cung hạ nhiệt sau thông báo quan trọng từ tập đoàn nhôm Na Uy Norsk Hydro. Cụ thể, nhà máy luyện nhôm Qatalum của đơn vị này tại Qatar đã dừng kế hoạch cắt giảm sản lượng và sẽ duy trì sản xuất ở mức khoảng 60% công suất. Thông tin này đã giải tỏa phần nào tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư về sự gián đoạn nguồn cung đột ngột.

Bên cạnh đó, đà tăng giá bị hạn chế đáng kể bởi sự mạnh lên của đồng USD. Khi giá năng lượng duy trì ở mức cao làm gia tăng lo ngại lạm phát, kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm lãi suất đã suy yếu. Đồng USD mạnh khiến các loại hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Rủi ro vận tải và diễn biến các kim loại khác

Mặc dù giá giảm, thị trường vẫn chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ. Khu vực này hiện đóng góp khoảng 9% sản lượng nhôm toàn cầu. Tình trạng này cùng với việc nhà giao dịch IXM cân nhắc khởi động lại mảng kinh doanh nhôm cho thấy triển vọng thị trường vẫn còn nhiều biến động do lo ngại thiếu hụt nguồn cung dài hạn.

Dưới đây là bảng tổng hợp biến động giá các kim loại cơ bản khác trong phiên giao dịch ngày 13/3/2026:

Kim loại Sàn Thượng Hải (SHFE) Sàn London (LME) Đồng -0,55% -1,01% Kẽm -0,6% -0,3% Chì -0,45% -0,36% Nickel -0,9% -1,45% Thiếc -4,14% -2,91%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang đứng trước áp lực kép từ chi phí năng lượng và biến động tỷ giá, trong khi các điểm nóng địa chính trị vẫn là yếu tố then chốt dẫn dắt xu hướng giá trong ngắn hạn.