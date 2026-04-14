Giá nhôm tăng 3,29%, thị trường kim loại công nghiệp ngày 14/4/2026 phân hóa mạnh Nhóm kim loại công nghiệp ghi nhận xu hướng phục hồi ngắn hạn với tâm điểm là nhôm và thiếc. Tuy nhiên, giá nhựa đường và rhodium vẫn chịu áp lực giảm do nhu cầu yếu.

Thị trường kim loại công nghiệp trong ngày 14/4/2026 ghi nhận diễn biến phục hồi tích cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự phân hóa đang diễn ra rõ rệt giữa các mặt hàng, phản ánh triển vọng nhu cầu khác biệt giữa các lĩnh vực sản xuất như ô tô, xây dựng và năng lượng sạch.

Nhôm và thiếc dẫn dắt đà tăng trưởng

Nổi bật nhất trong phiên giao dịch là nhôm với mức tăng 3,29% trong ngày, đưa giá trị giao dịch lên mức 3.626,75 USD/tấn. Đáng chú ý, mặt hàng này đã tăng 4,68% theo tuần, 6,95% theo tháng và bứt phá mạnh mẽ 21,06% so với thời điểm đầu năm. Nhu cầu tiêu thụ nhôm đang cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như xây dựng, sản xuất ô tô và hạ tầng năng lượng.

Diễn biến giá kim loại công nghiệp cho thấy sự khác biệt về triển vọng nhu cầu giữa các ngành sản xuất.

Tương tự, giá thiếc ghi nhận mức tăng 4,41% theo tuần, duy trì đà tăng trung hạn ổn định với mức tăng lũy kế 18,32% từ đầu năm. Các kim loại cơ bản khác như kẽm và niken cũng có những biến động nhẹ. Cụ thể, kẽm tăng 0,36% trong ngày trong khi niken tăng 4,11% theo tuần, phản ánh nhu cầu ổn định nhưng tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng trước triển vọng kinh tế toàn cầu.

Sự suy yếu ở nhóm kim loại truyền thống và phụ trợ

Trái ngược với đà tăng của nhôm, một số kim loại truyền thống đang chịu áp lực lớn. Giá chì giảm 0,41% theo tuần và đã mất 3,53% giá trị tính từ đầu năm, cho thấy nhu cầu trong ngành sản xuất ắc quy truyền thống vẫn ở mức thấp. Coban duy trì trạng thái đi ngang trong ngắn hạn, phản ánh sự cân bằng cung - cầu tạm thời sau giai đoạn biến động mạnh.

Biến động trái chiều của kim loại quý công nghiệp

Nhóm kim loại phục vụ ngành ô tô ghi nhận sự bất ổn. Paladi dù tăng 9,17% theo tuần nhưng vẫn thấp hơn 3,72% so với đầu năm. Trong khi đó, giá rhodium giảm sâu tới 13,10% chỉ trong một tháng qua. Điều này cho thấy nhu cầu về bộ xúc tác khí thải cho xe động cơ đốt trong chưa thực sự ổn định.

Ngành xây dựng hạ tầng có dấu hiệu chững lại

Một điểm đáng lưu ý khác là sự sụt giảm mạnh của giá nhựa đường. Mặt hàng này đã giảm 9,04% theo tuần và 8,87% theo tháng, báo hiệu các hoạt động xây dựng hạ tầng đang có dấu hiệu chững lại, dù mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

Bảng giá chi tiết các loại kim loại công nghiệp ngày 14/4/2026

Mặt hàng Đơn vị Giá hiện tại % Ngày % Tuần % Tháng % Từ đầu năm Nhôm USD/tấn 3.626,75 3,29% 4,68% 6,95% 21,06% Thiếc USD/tấn 47.987 0,63% 4,41% -3,34% 18,32% Kẽm USD/tấn 3.331,95 0,36% 0,52% 1,90% 6,75% Niken USD/tấn 17.707 -0,10% 4,11% 1,38% 5,82% Paladi USD/oz 1.589,50 0,47% 9,17% -1,12% -3,72% Nhựa đường CNY/tấn 3.996,00 -1,50% -9,04% -8,87% 31,62%

Nhìn chung, động lực tăng giá hiện tại đang tập trung vào các loại kim loại phục vụ chuyển đổi năng lượng và công nghiệp hiện đại. Thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc khắt khe dựa trên các xu hướng công nghệ và năng lượng sạch toàn cầu.