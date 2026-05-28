Giá nhôm tăng hơn 30% đẩy chi phí điện mặt trời tại Mỹ leo thang Xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung nhôm toàn cầu, khiến giá các cấu kiện lắp đặt điện mặt trời tại Mỹ tăng 20% và đe dọa biên lợi nhuận của nhiều dự án năng lượng tái tạo.

Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Mỹ đang đối mặt với áp lực tăng giá lớn do biến động từ thị trường kim loại thế giới. Xung đột tại Trung Đông không chỉ làm gián đoạn nguồn cung nhôm mà còn đẩy chi phí vật liệu cấu kiện tăng cao, trong bối cảnh ngành năng lượng này đang chịu tác động từ giá bạc leo thang và các thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ.

Giá nhôm thế giới biến động mạnh

Nhôm là vật liệu then chốt trong cấu trúc giá đỡ pin mặt trời, bao gồm thanh ray, kẹp và khung cố định. Tuy nhiên, các vụ tấn công vào cơ sở tinh luyện tại khu vực Vùng Vịnh và tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz – nơi luân chuyển hơn 5 triệu tấn nhôm mỗi năm – đã khiến giá mặt hàng này tăng vọt.

Tại Sàn giao dịch kim loại London (LME), giá nhôm tham chiếu đã tăng khoảng 15% kể từ cuối tháng 2/2026. Đáng chú ý, hợp đồng nhôm COMEX tại thị trường Mỹ ghi nhận mức tăng hơn 30%. Sự leo thang này trực tiếp đẩy giá bán các hệ thống giá đỡ cho dự án điện mặt trời tăng khoảng 20%.

Rủi ro từ chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo số liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Mỹ nhập khẩu hơn 5 triệu tấn nhôm trong năm 2025. Trong đó, Canada là nguồn cung lớn nhất (chiếm hơn 50%), tiếp theo là UAE và Bahrain (khoảng 12%). Dù tỷ trọng từ Trung Đông không chiếm đa số, nhưng do thị trường nhôm toàn cầu có tính liên thông, giá nhôm từ Canada cũng đã tăng theo xu hướng chung.

Chuyên gia Derek Schnee từ JK Renewables nhận định, các nhà sản xuất tại Bắc Mỹ đang điều chỉnh giá bán tương ứng với đà tăng quốc tế, khiến các nhà phát triển dự án tại Mỹ không có nhiều lựa chọn thay thế về chi phí.

Áp lực lên mục tiêu mở rộng năng lượng tái tạo

Đà tăng giá vật liệu xuất hiện đúng thời điểm nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn đang tăng mạnh. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo công suất điện mặt trời quy mô lớn sẽ bổ sung thêm 43,4 GW trong năm 2026, tăng 60% so với năm trước. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng cao có thể khiến nhiều dự án có hiệu quả tài chính thấp bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Nhôm hiện chiếm khoảng 9-10% tổng chi phí một dự án điện mặt trời. Cụ thể:

Chi phí trên mỗi tấm pin: Khung nhôm cho một tấm pin 500W hiện chiếm khoảng 10 USD (mức giá năm 2025).

Biến động đơn giá: Chi phí nhôm trung bình tăng từ 0,02 USD/watt lên 0,03 USD/watt, tương đương khoảng 15 USD mỗi tấm pin.

Tác động quy mô lớn: Nếu tính trên quy mô 500 GW công suất, tổng chi phí phát sinh có thể lên tới 5 tỷ USD.

Bên cạnh gánh nặng vật liệu, ngành điện mặt trời Mỹ còn đang chịu sức ép từ thuế quan đối với pin nhập khẩu và các định hướng ưu tiên nhiên liệu hóa thạch từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dự báo, các chi phí phát sinh này sẽ bắt đầu được chuyển sang người tiêu dùng, bao gồm các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu và nhà máy sản xuất, từ nửa cuối năm 2026.