Giá nhôm tăng vọt lên mức 25.365 CNY/tấn do lo ngại đứt gãy nguồn cung tại Trung Đông Giá nhôm trên sàn Thượng Hải tăng mạnh 3,55% trong phiên giao dịch ngày 5/3/2026 sau khi các nhà sản xuất lớn tại Bahrain và Qatar thông báo tạm dừng vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Thị trường kim loại quốc tế ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong phiên giao dịch sáng Thứ Năm (5/3/2026). Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng nhôm được giao dịch nhiều nhất đã tăng 3,55%, đạt mức 25.365 CNY/tấn (tương đương khoảng 3.683,72 USD/tấn) vào lúc 2h15 GMT. Cùng thời điểm, trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), giá nhôm kỳ hạn ba tháng cũng tăng 0,81%, lên mức 3.369,50 USD/tấn.

Khủng hoảng vận tải tại eo biển Hormuz gây áp lực lên nguồn cung

Nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động giá xuất phát từ thông báo của Công ty Nhôm Bahrain (Aluminium Bahrain – Alba), một trong những nhà máy luyện nhôm lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp này đã chính thức tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng giao hàng do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ hoàn toàn.

Tương tự, Tập đoàn Norsk Hydro cũng xác nhận kế hoạch tạm dừng có kiểm soát hoạt động tại liên doanh sản xuất nhôm của hãng ở Qatar, đồng thời áp dụng điều khoản bất khả kháng đối với một số hợp đồng. Ước tính khu vực vùng Vịnh đóng góp khoảng 8% sản lượng nhôm toàn cầu trong năm qua, việc gián đoạn tại đây đang trực tiếp đe dọa khả năng cung ứng cho thị trường thế giới.

Dự báo giá nhôm có thể chạm ngưỡng 4.000 USD/tấn

Trước những rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng, ngân hàng Citi đã nâng dự báo giá nhôm kỳ hạn ba tháng trên sàn LME lên mức 3.600 USD/tấn, tăng đáng kể so với mức dự báo 3.400 USD/tấn trước đó. Trong kịch bản tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài, các chuyên gia phân tích nhận định giá kim loại này có thể leo thang lên mức 4.000 USD/tấn.

Bên cạnh mặt hàng nhôm, nhóm kim loại cơ bản khác cũng ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Giá đồng trên sàn Thượng Hải tăng 0,75% lên mức 102.000 CNY/tấn, trong khi đồng trên sàn London tăng 0,45% lên 13.116 USD/tấn. Nhà đầu tư đang theo dõi sát các tín hiệu kinh tế từ Trung Quốc khi quốc gia này đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 4,5% đến 5%.

Diễn biến giá các loại kim loại cơ bản khác

Kim loại Sàn SHFE (Biến động %) Sàn LME (Biến động %) Nhôm +3,55% +0,81% Đồng +0,75% +0,45% Thiếc +2,48% +0,91% Kẽm +1,27% +0,63% Niken +0,71% -0,06%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang chịu tác động kép từ các yếu tố địa chính trị gây đứt gãy nguồn cung tại Trung Đông và triển vọng kinh tế của Trung Quốc trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, vốn tập trung mạnh vào đầu tư công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.