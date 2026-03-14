Giá nhôm thế giới ngày 13/3/2026 giảm xuống 3.481 USD/tấn khi áp lực cung hạ nhiệt Giá nhôm kỳ hạn đồng loạt giảm trong phiên 13/3/2026 do nguồn cung từ Qatar ổn định và đồng USD mạnh lên, dù căng thẳng địa chính trị vẫn hỗ trợ giá trong dài hạn.

Giá nhôm thế giới ghi nhận đà sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 13/3/2026 khi những lo ngại về đứt gãy nguồn cung tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng đà giảm này bị hạn chế đáng kể bởi những rủi ro địa chính trị kéo dài tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là các gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn

Tại sàn giao dịch kim loại London (LME), giá nhôm chuẩn kỳ hạn 3 tháng giảm 1,01%, xuống mức 3.481 USD/tấn. Mặc dù giảm trong phiên cuối tuần, mặt hàng này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lũy kế khoảng 1,4% tính chung trong cả tuần giao dịch.

Tương tự, tại sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng nhôm được giao dịch nhiều nhất cũng đóng cửa phiên giao dịch ban ngày với mức giảm 1,4%, chốt ở ngưỡng 24.960 CNY/tấn. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, giá nhôm tại thị trường Trung Quốc vẫn giữ được đà tăng nhẹ gần 1%.

Áp lực từ nguồn cung và tỷ giá USD

Thị trường bớt căng thẳng sau thông báo từ Norsk Hydro. Công ty nhôm của Na Uy cho biết nhà máy Qatalum tại Qatar đã hủy bỏ kế hoạch cắt giảm sản lượng từng công bố vào tuần trước. Hiện tại, nhà máy này dự kiến sẽ duy trì hoạt động ổn định ở mức khoảng 60% công suất thiết kế, giúp xoa dịu nỗi lo thiếu hụt nguồn hàng trên thị trường giao ngay.

Bên cạnh đó, sức mạnh của đồng USD cũng là yếu tố gây áp lực trực tiếp lên giá kim loại. Việc giá năng lượng duy trì ở mức cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát dai dẳng tại Mỹ, khiến nhà đầu tư hạ kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Đồng USD mạnh khiến các loại hàng hóa định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Rủi ro địa chính trị và triển vọng thị trường

Đáng chú ý, xung đột tại Trung Đông vẫn là biến số quan trọng hỗ trợ giá nhôm. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ đáng kể do tình hình an ninh bất ổn. Khu vực này đóng vai trò then chốt khi chiếm khoảng 9% tổng sản lượng nhôm toàn cầu. Các gián đoạn tại đây trực tiếp ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nhôm cho các ngành công nghiệp quan trọng như vận tải, xây dựng và bao bì.

Trong một diễn biến khác, nhà giao dịch hàng hóa IXM đang cân nhắc tái khởi động mảng kinh doanh nhôm trong năm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều dự báo cho rằng thị trường nhôm có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Diễn biến các kim loại cơ bản khác

Thị trường kim loại màu ghi nhận sự sụt giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch cùng ngày:

Kim loại Sàn SHFE (Biến động) Sàn LME (Biến động) Đồng -0,55% -1,01% Kẽm -0,6% -0,3% Chì -0,45% -0,36% Nickel -0,9% -1,45% Thiếc -4,14% -2,91%

Nhìn chung, dù có sự điều chỉnh trong ngắn hạn, thị trường kim loại vẫn đang đứng trước nhiều thách thức về chi phí năng lượng và tính ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian tới.