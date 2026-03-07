Giá nhôm thế giới tăng vọt lên 3.369 USD/tấn do lo ngại đứt gãy nguồn cung từ Trung Đông Giá nhôm trên sàn LME chạm mức cao nhất gần 4 năm sau khi các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông tuyên bố tình trạng bất khả kháng, đe dọa 8% nguồn cung toàn cầu.

Giá nhôm trên thị trường quốc tế tiếp tục đà tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày 5/3/2026. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông sau khi các nhà sản xuất hàng đầu thông báo tạm dừng vận chuyển qua những tuyến đường huyết mạch.

Diễn biến giá nhôm trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng nhôm được giao dịch nhiều nhất đã tăng 3,55%, đạt mức 25.365 CNY/tấn (tương đương khoảng 3.683,72 USD/tấn) vào lúc 2h15 GMT. Cùng thời điểm, trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), giá nhôm kỳ hạn ba tháng ghi nhận mức tăng 0,81%, lên 3.369,50 USD/tấn, sau khi đã chạm mức cao nhất trong gần 4 năm qua ở phiên trước đó.

Rủi ro từ nguồn cung Trung Đông và tình trạng bất khả kháng

Đà tăng của thị trường được thúc đẩy sau khi Công ty Nhôm Bahrain (Aluminium Bahrain – Alba), một trong những nhà máy luyện nhôm lớn nhất thế giới, tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng giao hàng. Doanh nghiệp này cho biết hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện gần như đình trệ hoàn toàn do các biến động địa chính trị.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Norsk Hydro cũng thông báo kế hoạch tạm dừng có kiểm soát hoạt động tại liên doanh sản xuất nhôm ở Qatar và áp dụng điều khoản bất khả kháng tương tự. Thống kê cho thấy, khu vực vùng Vịnh đóng góp khoảng 8% sản lượng nhôm toàn cầu trong năm qua, khiến bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây cũng tạo áp lực lớn lên giá cả toàn cầu.

Dự báo giá nhôm có thể đạt mốc 4.000 USD/tấn

Trước những rủi ro hiện hữu, các chuyên gia phân tích từ ngân hàng Citi đã nâng dự báo giá nhôm kỳ hạn ba tháng trên sàn LME lên mức 3.600 USD/tấn, thay vì mức 3.400 USD/tấn như trước đây. Trong kịch bản thị trường tăng mạnh nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, mức giá có thể tiến sát ngưỡng 4.000 USD/tấn.

Bảng giá kim loại cơ bản trong phiên giao dịch ngày 5/3/2026

Mặt hàng Sàn giao dịch Mức biến động Giá trị giao dịch Nhôm SHFE +3,55% 25.365 CNY/tấn Đồng SHFE +0,75% 102.000 CNY/tấn Thiếc SHFE +2,48% - Đồng LME +0,45% 13.116 USD/tấn

Tác động từ triển vọng kinh tế Trung Quốc

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường kim loại còn chịu ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới. Tại kỳ họp thường niên của cơ quan lập pháp, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 4,5% – 5%. Mặc dù thấp hơn nhẹ so với mức 5% của năm trước, nhưng định hướng tập trung vào đổi mới sáng tạo và công nghệ cao trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 được kỳ vọng sẽ duy trì nhu cầu tiêu thụ kim loại ổn định.

Trên thị trường các kim loại cơ bản khác, giá kẽm tại Thượng Hải tăng 1,27%, chì tăng 0,30% và niken tăng 0,71%. Tại London, giá kẽm tăng 0,63%, thiếc tăng 0,91%, trong khi giá chì và niken ghi nhận mức giảm nhẹ lần lượt là 0,28% và 0,06%. Nhìn chung, thị trường đang trong trạng thái thận trọng khi theo dõi sát sao các diễn biến tại Trung Đông và các chính sách kinh tế mới từ Bắc Kinh.