Giá phân bón hôm nay 10/4/2026: Bảng giá phân bón Urê, NPK, Kali, DAP

Giá phân bón hôm nay 10/4/2026 tại Việt Nam dao động từ 250.000 đến 930.000 đồng/bao tùy loại và khu vực. So với đầu tháng 4, thị trường trong nước ổn định, trong khi giá phân bón thế giới tăng mạnh do gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

1. Giá phân bón trong nước hôm nay 10/4/2026

Giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên duy trì ổn định so với ngày 2/4/2026. Các mặt hàng chính như Urê, Kali, NPK không ghi nhận biến động mới.

Bảng giá phân bón khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên (đồng/bao) Tên loại Giá hôm nay 10/4/2026 Phân URÊ Cà Mau 610.000 – 650.000 Phân URÊ Phú Mỹ 610.000 – 660.000 Phân KALI bột Cà Mau 500.000 – 580.000 Phân KALI bột Phú Mỹ 490.000 – 570.000 Phân NPK 16-16-8 Cà Mau 660.000 – 750.000 Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ 650.000 – 750.000 Phân NPK 16-16-8 Đầu Trâu 670.000 – 750.000 Phân NPK 20-20-15 TE Bình Điền 890.000 – 930.000 Phân Lân Lâm Thao 290.000 – 330.000

Giá phân bón hôm nay tại miền Bắc cũng không thay đổi so với đầu tháng 4. Mức giá phổ biến cho phân Urê Hà Bắc là 560.000 – 590.000 đồng/bao, phân Supe Lân Lâm Thao thấp nhất 250.000 đồng/bao.

Bảng giá phân bón khu vực miền Bắc (đồng/bao) Tên loại Giá hôm nay 10/4/2026 Phân URÊ Hà Bắc 560.000 – 590.000 Phân URÊ Phú Mỹ 540.000 – 580.000 Phân NPK 16-16-8 + TE Việt Nhật 420.000 – 440.000 Phân Supe Lân Lâm Thao 250.000 – 270.000 Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật 730.000 – 760.000 Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ 750.000 – 760.000 Phân KALI bột Canada 510.000 – 530.000 Phân KALI bột Hà Anh 510.000 – 540.000

2. Giá phân bón thế giới hôm nay 10/4/2026

Giá phân bón thế giới đang tăng mạnh so với tháng trước. Cụ thể, giá phân Urea toàn cầu hiện ở mức 570 – 580 USD/tấn, tăng gần 30% so với tháng 3/2026 và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá phân DAP hôm nay dao động 720 – 730 USD/tấn. Chỉ trong vài tuần, mặt hàng này đã tăng hơn 50 USD/tấn do nhu cầu cao điểm và rủi ro nguồn cung.

Giá phân Kali (Potash) ít biến động hơn nhưng vẫn tăng nhẹ, hiện ở ngưỡng 350 – 360 USD/tấn. Nguồn cung kali phụ thuộc lớn vào Canada, Nga và Belarus, những nước đang chịu ảnh hưởng địa chính trị.

Giá Ammonia – nguyên liệu chính sản xuất phân đạm – cũng leo thang lên 720 – 730 USD/tấn, tăng hơn 100 USD so với đầu năm 2026.

3. Nguyên nhân giá phân bón thế giới tăng mạnh

Nguyên nhân chính là chiến sự Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung urea và ammonia. Khu vực này cung cấp lượng lớn phân bón cho châu Á và châu Âu, nhưng xung đột khiến nhiều tuyến vận chuyển bị tê liệt.

Ngoài ra, chi phí năng lượng đầu vào tăng cao cũng đẩy giá sản xuất ammonia lên. Thị trường đang phản ứng mạnh trước các rủi ro nguồn cung ngắn hạn, đặc biệt khi bước vào mùa vụ cao điểm.

4. Tổng kết: Xu hướng giá phân bón những ngày tới

Giá phân bón hôm nay tại Việt Nam vẫn ổn định, nhưng áp lực từ thế giới có thể khiến giá tăng trong tháng 4/2026. Người nông dân nên theo dõi sát thị trường để chủ động mua với giá hợp lý. Các chuyên gia dự báo giá urea và DAP sẽ tiếp tục xu hướng tăng nếu căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt.