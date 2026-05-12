Thị trường Giá phân bón hôm nay 12/5/2026: Xuất khẩu tăng 51% từ đầu năm Giá phân bón xuất khẩu tăng 51% từ đầu năm, DAP Nga đạt 1,245 triệu đồng/bao. Thái Lan đàm phán khẩn với Nga nhập 1-2 triệu tấn urê/năm

Chi tiết giá phân bón 12 loại hôm nay (12/5/2026)

Giá phân bón các loại được cập nhật từ hệ thống đại lý cấp 1: DAP Hàn Quốc 1.095.000đ/bao (thấp 1.070.000 - cao 1.120.000). DAP Nga 1.245.000đ (1.220.000 - 1.270.000). Kali bột Cà Mau 560.000đ (520.000 - 600.000). Kali bột Phú Mỹ 545.000đ (510.000 - 580.000). Lân Lâm Thao 305.000đ (300.000 - 310.000). Lân Văn Điển 315.000đ (310.000 - 320.000). NPK 16-16-8 Cà Mau 725.000đ (700.000 - 750.000). NPK 16-16-8 Đầu Trâu 800.000đ (780.000 - 820.000). NPK 16-16-8 Phú Mỹ 715.000đ (690.000 - 740.000). NPK 18-8-18 Cà Mau 735.000đ (720.000 - 750.000). NPK 20-20-15 Bình Điền 960.000đ (940.000 - 980.000). Ure Cà Mau 675.000đ (660.000 - 690.000).

Xuất khẩu phân bón 4 tháng: Lượng tăng 56%, trị giá gấp đôi

Cục Hải quan Việt Nam công bố số liệu chính thức: 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu phân bón đạt gần 1,2 triệu tấn, thu về hơn 589 triệu USD. So với cùng kỳ 2025, lượng tăng 56% và giá trị tăng 100% (gấp đôi). Riêng tháng 4/2026, xuất khẩu phân bón đạt 379.088 tấn, gấp 2,3 lần cùng kỳ; kim ngạch gần 230 triệu USD, gấp 3,3 lần. Giá phân bón xuất khẩu bình quân tháng 4 là 605 USD/tấn, tăng 41% so với tháng 4/2025. Tính chung 4 tháng đầu năm, giá phân bón xuất khẩu tăng khoảng 51%.

Vì sao giá phân bón DAP và Ure tăng mạnh nhất?

Eo biển Hormuz bị gián đoạn do căng thẳng Trung Đông, làm đứt gãy nguồn cung nguyên liệu sản xuất DAP và urê. Trong khi đó, nhu cầu phân bón thế giới tăng cao vào mùa vụ. Giá phân bón DAP Nga đã tăng 8% chỉ trong tháng 4 lên mức 1,245 triệu đồng/bao. Ure Cà Mau cũng tăng 5% lên 675.000 đồng/bao. Nông dân nên so sánh giá phân bón giữa các thương hiệu: NPK 16-16-8 Phú Mỹ (715.000đ) rẻ hơn Đầu Trâu (800.000đ) nhưng chất lượng tương đương.

Thị trường xuất khẩu: Campuchia giảm tỷ trọng, Philippines và Thái Lan tăng đột biến

Campuchia vẫn dẫn đầu thị trường nhập khẩu phân bón Việt Nam với tỷ trọng 17%, nhưng giảm mạnh từ mức 27% của cùng kỳ 2025. Philippines vươn lên vị trí thứ hai với tỷ trọng 8% (từ 5%). Lượng phân bón xuất sang Philippines tăng 164% và kim ngạch tăng 238%. Đáng chú ý, xuất khẩu phân bón sang Thái Lan tăng đột biến 333% về lượng và 470% về giá trị. Myanmar tăng 178% về lượng và 204% về giá trị. Sự dịch chuyển này cho thấy nhu cầu cấp thiết của khu vực Đông Nam Á do thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông.

Thái Lan đàm phán khẩn với Nga để nhập 1-2 triệu tấn urê/năm

Theo Bloomberg, Thái Lan đang tìm nguồn cung phân bón thay thế. Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow đã tới Oman đàm phán các thỏa thuận cung cấp nhiên liệu khẩn cấp. Bộ trưởng Nông nghiệp Suriya Jungrungreangkit xúc tiến đàm phán với Nga để đảm bảo nguồn cung 1–2 triệu tấn urê mỗi năm với giá ưu đãi. Các nhà sản xuất lớn PhosAgro PJSC và UralChem Co. đã bày tỏ sự quan tâm đến hợp đồng dài hạn. Hơn một nửa lượng urê nhập khẩu của Thái Lan có nguồn gốc từ Trung Đông và vận chuyển qua eo biển Hormuz. Áp lực chi phí đầu vào gia tăng trước mùa gieo trồng cao điểm tháng 5-7.