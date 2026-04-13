Thị trường Giá phân bón hôm nay 13/4/2026: Ure 675.000đ, DAP 1,09 triệu Cập nhật giá phân bón hôm nay 13/4/2026: Ure Cà Mau 675.000 đồng/bao, DAP Hàn Quốc 1.095.000 đồng/bao, NPK, Kali, Lân ổn định

Giá phân bón hôm nay 13/4/2026 ghi nhận xu hướng ổn định so với phiên trước. Giá phân Ure Cà Mau ở mức 675.000 đồng/bao, DAP Hàn Quốc đạt 1.095.000 đồng/bao. Các loại phân NPK, Kali, Lân cũng không có biến động đáng kể.

Giá phân DAP hôm nay 13/4/2026

Giá phân bón hôm nay đối với phân DAP có sự chênh lệch rõ rệt giữa hai nguồn nhập khẩu.

DAP Hàn Quốc đang được niêm yết ở mức trung bình 1.095.000 đồng/bao, dao động từ 1.070.000 đến 1.120.000 đồng/bao.

DAP Nga có giá cao hơn, trung bình 1.245.000 đồng/bao, dao động 1.220.000 – 1.270.000 đồng/bao.

Mức chênh lệch giữa DAP Nga và DAP Hàn Quốc là khoảng 150.000 đồng/bao, phản ánh sự khác biệt về xuất xứ và chất lượng.

Giá phân Ure và Kali hôm nay 13/4/2026

Giá phân bón hôm nay của Ure Cà Mau đứng ở mức trung bình 675.000 đồng/bao, dao động từ 660.000 đến 690.000 đồng/bao. Đây là loại phân đạm phổ biến nhờ cung cấp đạm nhanh cho cây trồng với giá hợp lý.

Giá phân bón hôm nay đối với Kali có hai mức theo thương hiệu. Kali bột Cà Mau ở mức 560.000 đồng/bao (520.000 – 600.000 đồng).

Kali bột Phú Mỹ thấp hơn nhẹ, trung bình 545.000 đồng/bao (510.000 – 580.000 đồng).

Chênh lệch giữa hai thương hiệu Kali là 15.000 đồng/bao.

Giá phân Lân hôm nay 13/4/2026

Giá phân bón hôm nay của phân Lân thuộc nhóm thấp nhất trong các loại khảo sát.

Lân Lâm Thao ở mức trung bình 305.000 đồng/bao, dao động 300.000 – 310.000 đồng/bao.

Lân Văn Điển niêm yết cao hơn nhẹ, trung bình 315.000 đồng/bao (310.000 – 320.000 đồng).

Chênh lệch giữa hai thương hiệu Lân phổ biến là 10.000 đồng/bao.

Giá phân NPK hôm nay 13/4/2026

Giá phân bón hôm nay đối với NPK dao động rộng tùy công thức và thương hiệu.

NPK 16-16-8 Phú Mỹ có giá thấp nhất ở 715.000 đồng/bao (690.000–740.000 đồng), tiếp theo là Cà Mau 725.000 đồng/bao (700.000–750.000 đồng), cao nhất là Đầu Trâu 800.000 đồng/bao (780.000–820.000 đồng).

NPK 18-8-18 Cà Mau ở mức 735.000 đồng/bao (720.000–750.000 đồng).

NPK 20-20-15 Bình Điền có giá cao nhất nhóm NPK với 960.000 đồng/bao (940.000–980.000 đồng), phản ánh hàm lượng dinh dưỡng cao hơn.

So sánh giá các loại phân bón phổ biến nhất hiện nay

Trong số các loại phân bón phổ biến ngày 13/4/2026, phân Lân có giá thấp nhất, dao động 305.000–315.000 đồng/bao. Phân Kali ở mức trung bình 545.000–560.000 đồng/bao. Phân Ure Cà Mau ở mức 675.000 đồng/bao. Nhóm NPK dao động 715.000–960.000 đồng/bao tùy công thức. Nhóm DAP có giá cao nhất, từ 1.095.000 đến 1.245.000 đồng/bao.

Giá phân bón hôm nay cho thấy người nông dân cần cân nhắc nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng và giai đoạn sinh trưởng để lựa chọn loại phù hợp về cả chất lượng lẫn chi phí.