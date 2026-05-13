Thị trường Giá phân bón hôm nay 13/5/2026: DAP Nga giá cao nhất Giá phân bón hôm nay 13/5/2026 DAP Nga cao nhất 1.245.000 đ/bao, Lân Lâm Thao thấp nhất 305.000 đ/bao. Ure Cà Mau 675.000 đ/bao, NPK Bình Điền 960.000 đ/bao

Giá phân bón DAP hôm nay 13/5

DAP (diamoni photphat) là dòng phân bón có giá cao nhất thị trường trong nước hôm nay 13/5/2026. Hai thương hiệu được giao dịch phổ biến là DAP Hàn Quốc và DAP Nga.

Giá phân bón DAP Hàn Quốc hôm nay 13/5 ở mức trung bình 1.095.000 đồng/bao, biên độ giá dao động 1.070.000 - 1.120.000 đồng/bao tùy đại lý. Khoảng cách giá thấp - cao lên tới 50.000 đồng/bao, tương đương 4,7%.

Giá phân bón DAP Nga hôm nay 13/5 ở mức trung bình 1.245.000 đồng/bao, biên độ 1.220.000 - 1.270.000 đồng/bao. DAP Nga cao hơn DAP Hàn Quốc 150.000 đồng/bao ở mức trung bình, là dòng phân bón có giá đắt nhất trên thị trường nội địa.

Giá phân bón Kali hôm nay 13/5

Kali bột là dòng phân bón quan trọng cho cây ăn quả và cây công nghiệp. Hôm nay 13/5/2026, hai thương hiệu chủ lực là Cà Mau và Phú Mỹ có mức chênh lệch nhỏ.

Giá phân bón Kali bột Cà Mau hôm nay 13/5 ở mức trung bình 560.000 đồng/bao, biên độ 520.000 - 600.000 đồng/bao. Khoảng cách thấp - cao lên tới 80.000 đồng/bao, tương đương 14,3% – mức biến động lớn nhất trong các dòng phân bón.

Giá phân bón Kali bột Phú Mỹ hôm nay 13/5 ở mức trung bình 545.000 đồng/bao, biên độ 510.000 - 580.000 đồng/bao. Phú Mỹ thấp hơn Cà Mau 15.000 đồng/bao ở mức trung bình, là lựa chọn tiết kiệm hơn trong nhóm Kali.

Giá phân bón Lân hôm nay 13/5

Lân là dòng phân bón đơn có giá thấp nhất thị trường, phù hợp bón lót và bổ sung dinh dưỡng cây trồng. Hai thương hiệu phổ biến là Lâm Thao và Văn Điển.

Giá phân bón Lân Lâm Thao hôm nay 13/5 ở mức trung bình 305.000 đồng/bao, biên độ 300.000 - 310.000 đồng/bao. Đây là dòng phân bón có giá thấp nhất trên thị trường hôm nay.

Giá phân bón Lân Văn Điển hôm nay 13/5 ở mức trung bình 315.000 đồng/bao, biên độ 310.000 - 320.000 đồng/bao. Văn Điển cao hơn Lâm Thao 10.000 đồng/bao, biên độ giá hẹp 10.000 đồng cho thấy thị trường lân đang ổn định.

Giá phân bón NPK hôm nay 13/5

NPK là dòng phân bón phức hợp được sử dụng phổ biến nhất, có nhiều thương hiệu và công thức khác nhau. Hôm nay 13/5/2026, giá NPK trong nước phân hóa rõ rệt theo thương hiệu và công thức.

Giá phân bón NPK 16-16-8 Phú Mỹ hôm nay 13/5 ở mức trung bình 715.000 đồng/bao, biên độ 690.000 - 740.000 đồng/bao. Đây là dòng NPK 16-16-8 rẻ nhất trên thị trường.

Giá phân bón NPK 16-16-8 Cà Mau hôm nay 13/5 ở mức trung bình 725.000 đồng/bao, biên độ 700.000 - 750.000 đồng/bao. Cà Mau cao hơn Phú Mỹ 10.000 đồng/bao ở mức trung bình.

Giá phân bón NPK 16-16-8 Đầu Trâu hôm nay 13/5 ở mức trung bình 800.000 đồng/bao, biên độ 780.000 - 820.000 đồng/bao. Đầu Trâu cao hơn Cà Mau và Phú Mỹ 75.000 - 85.000 đồng/bao, là dòng NPK 16-16-8 đắt nhất.

Giá phân bón NPK 18-8-18 Cà Mau hôm nay 13/5 ở mức trung bình 735.000 đồng/bao, biên độ 720.000 - 750.000 đồng/bao. Công thức 18-8-18 phù hợp cây ăn quả trong giai đoạn nuôi quả.

Giá phân bón NPK 20-20-15 Bình Điền hôm nay 13/5 ở mức trung bình 960.000 đồng/bao, biên độ 940.000 - 980.000 đồng/bao. Đây là dòng NPK có giá cao nhất trong nhóm, phù hợp giai đoạn cây cần dinh dưỡng cân đối cao.

Giá phân bón Ure hôm nay 13/5

Ure là dòng phân bón đạm phổ biến nhất, được sử dụng cho hầu hết các loại cây trồng. Trên thị trường trong nước, Ure Cà Mau là thương hiệu chủ lực.

Giá phân bón Ure Cà Mau hôm nay 13/5 ở mức trung bình 675.000 đồng/bao, biên độ 660.000 - 690.000 đồng/bao. Khoảng cách thấp - cao 30.000 đồng/bao cho thấy giá ure giao dịch khá ổn định giữa các đại lý.

Ấn Độ thu mua DAP với giá cao hơn 39% so với trước xung đột

Ấn Độ là quốc gia thu mua phân bón DAP hàng đầu thế giới và đã ký hợp đồng mua DAP với mức giá cao hơn gần 40% so với trước khi xung đột Trung Đông nổ ra. Theo các nguồn tin thân cận của Bloomberg, Công ty Phân bón Ấn Độ (Indian Potash Ltd.) sẽ đảm bảo 705.000 tấn DAP giao tại bờ biển phía Tây với giá 930 USD/tấn, và 641.500 tấn DAP giao tại bờ biển phía Đông với giá 935 USD/tấn.

Dữ liệu từ Green Markets cho thấy các mức giá chào bán này cao hơn khoảng 39% so với mức giá đã bao gồm chi phí vận chuyển được ghi nhận trước căng thẳng tại Iran. Giá giao ngay tại Ấn Độ niêm yết ở mức 667,5 USD/tấn vào ngày 27/2/2026.

Tổng khối lượng hàng được ký kết cao hơn khoảng 12% so với mức 1,2 triệu tấn mà Ấn Độ tìm kiếm trong đợt đấu thầu tuần trước. Chính phủ Ấn Độ thực hiện trợ giá một phần đối với phân bón DAP bán cho nông dân ở mức thấp hơn giá thị trường.

Mặc dù Trung Đông là nhà cung cấp phân lân quy mô nhỏ hơn so với các loại phân đạm, khu vực này chiếm gần một nửa nguồn cung lưu huỳnh toàn cầu – nguyên liệu đầu vào then chốt cho sản xuất DAP. Việc gián đoạn tại Eo biển Hormuz khiến thị trường dễ bị tổn thương.

Trong một đợt đấu thầu gần đây, Ấn Độ cũng đã thu mua 2,5 triệu tấn ure với mức giá cao gần gấp đôi so với trước chiến tranh. Các hoạt động thu mua diễn ra vào giai đoạn quan trọng trước khi gieo sạ các loại cây trồng vụ mùa như lúa, ngô và đậu nành.