Thị trường Giá phân bón hôm nay 14/4/2026: DAP cao nhất, thị trường đi ngang Giá phân bón hôm nay 14/4/2026 ổn định, DAP cao nhất 1.245.000 đồng/bao, Ure 675.000 đồng/bao, NPK dao động 715.000–960.000 đồng

Giá phân bón hôm nay 14/4/2026 tiếp tục duy trì ổn định trên toàn thị trường. Giá phân bón là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất nông nghiệp, và hiện tại chưa ghi nhận biến động tăng hay giảm so với ngày 13/4.

Giá phân bón là bao nhiêu hôm nay?

Theo số liệu cập nhật, giá phân bón hôm nay 14/4/2026 không thay đổi so với hôm qua. DAP Hàn Quốc vẫn ở mức 1.095.000 đồng/bao, DAP Nga cao hơn với 1.245.000 đồng/bao, Ure Cà Mau giữ nguyên 675.000 đồng/bao và NPK 16-16-8 Phú Mỹ tiếp tục niêm yết 715.000 đồng/bao.

Giá phân DAP hôm nay

Giá phân bón DAP hôm nay 14/4/2026 là nhóm cao nhất trên thị trường. DAP Hàn Quốc trung bình 1.095.000 đồng/bao, dao động từ 1.070.000–1.120.000 đồng. DAP Nga cao hơn khoảng 150.000 đồng, đạt mức 1.245.000 đồng/bao, dao động 1.220.000–1.270.000 đồng.

Loại phân DAP Giá trung bình (đồng/bao) Thấp nhất Cao nhất So với 13/4 DAP Hàn Quốc 1.095.000 1.070.000 1.120.000 Không đổi DAP Nga 1.245.000 1.220.000 1.270.000 Không đổi

Giá phân Ure và Kali hôm nay

Giá phân bón Ure hôm nay 14/4/2026 giữ nguyên 675.000 đồng/bao, dao động từ 660.000–690.000 đồng. Giá phân Kali cũng đi ngang, Kali bột Cà Mau 560.000 đồng/bao và Kali bột Phú Mỹ 545.000 đồng/bao, chênh lệch 15.000 đồng/bao.

Loại phân bón Giá trung bình (đồng/bao) Thấp nhất Cao nhất So với 13/4 Ure Cà Mau 675.000 660.000 690.000 Không đổi Kali bột Cà Mau 560.000 520.000 600.000 Không đổi Kali bột Phú Mỹ 545.000 510.000 580.000 Không đổi

Giá phân Lân hôm nay

Giá phân bón Lân hôm nay 14/4/2026 tiếp tục là nhóm thấp nhất. Lân Lâm Thao giữ mức 305.000 đồng/bao, Lân Văn Điển 315.000 đồng/bao, chênh lệch 10.000 đồng/bao. Phân Lân phù hợp cho giai đoạn ra rễ và phát triển bộ rễ cây trồng.

Giá phân NPK hôm nay

Giá phân bón NPK hôm nay 14/4/2026 dao động từ 715.000–960.000 đồng/bao. NPK 16-16-8 Phú Mỹ rẻ nhất với 715.000 đồng/bao, Đầu Trâu cao nhất với 800.000 đồng/bao. NPK 20-20-15 Bình Điền tiếp tục là loại đắt nhất, đạt 960.000 đồng/bao.

Thứ tự giá phân bón từ thấp đến cao

Theo giá trung bình ngày 14/4/2026, phân bón rẻ nhất là Lân Lâm Thao 305.000 đồng/bao, tiếp theo Lân Văn Điển 315.000 đồng/bao, Kali Phú Mỹ 545.000 đồng/bao, Kali Cà Mau 560.000 đồng/bao, Ure Cà Mau 675.000 đồng/bao, các loại NPK từ 715.000–960.000 đồng/bao và cao nhất là DAP từ 1.095.000–1.245.000 đồng/bao.

Giá phân bón hôm nay 14/4/2026 đi ngang trên toàn thị trường, không có biến động so với ngày 13/4. Giá phân bón DAP vẫn cao nhất, trong khi Lân là nhóm thấp nhất. Người nông dân có thể dựa vào mức giá này để cân đối chi phí sản xuất cho vụ mùa sắp tới.