Giá phân bón hôm nay 15/4/2026: Bảng giá 12 loại phân bón tại thị trường trong nước

Quốc Duẩn 15/04/2026 15:00

Giá phân bón tiếp tục duy trì ở mức ổn định với biên độ dao động hẹp

Giá phân bón trong nước hôm nay 15/4/2026

Giá phân bón ngày 15/4/2026 tại thị trường Việt Nam ghi nhận sự ổn định trên hầu hết các chủng loại. Biên độ dao động giữa mức thấp và mức cao trong ngày phổ biến ở mức 30.000 – 50.000 đồng/bao, phản ánh trạng thái cân bằng cung cầu tạm thời.

Bảng giá dưới đây tổng hợp giá trung bình, giá thấp nhất và giá cao nhất theo từng loại phân bón phổ biến tại thị trường trong nước.

Loại phân bónĐơn vịGiá trung bình (đồng)Thấp nhất (đồng)Cao nhất (đồng)
DAP Hàn QuốcBao1.095.0001.070.0001.120.000
DAP NgaBao1.245.0001.220.0001.270.000
Kali bột Cà MauBao560.000520.000600.000
Kali bột Phú MỹBao545.000510.000580.000
Lân Lâm ThaoBao305.000300.000310.000
Lân Văn ĐiểnBao315.000310.000320.000
NPK 16-16-8 Cà MauBao725.000700.000750.000
NPK 16-16-8 Đầu TrâuBao800.000780.000820.000
NPK 16-16-8 Phú MỹBao715.000690.000740.000
NPK 18-8-18 Cà MauBao735.000720.000750.000
NPK 20-20-15 Bình ĐiềnBao960.000940.000980.000
Ure Cà MauBao675.000660.000690.000

Nguồn: Tổng hợp thị trường phân bón trong nước, cập nhật lúc 07h26 ngày 15/4/2026. Giá tính theo đơn vị bao (thông thường 50 kg/bao).

Phân tích giá từng nhóm phân bón ngày 15/4/2026

Nhóm phân DAP hiện có giá cao nhất trong tất cả các loại phân bón đơn trên thị trường. DAP Nga đang dẫn đầu với mức giá trung bình 1.245.000 đồng/bao, cao hơn DAP Hàn Quốc 150.000 đồng/bao (DAP Hàn Quốc ở mức 1.095.000 đồng/bao). Sự chênh lệch này phản ánh sự khác biệt về nguồn gốc xuất xứ, chi phí vận chuyển và chất lượng sản phẩm giữa hai chủng loại.

Nhóm Kali bột ghi nhận giá dao động từ 545.000 đến 560.000 đồng/bao. Kali bột Cà Mau ở mức 560.000 đồng/bao, cao hơn Kali bột Phú Mỹ 15.000 đồng/bao. Đây là nhóm phân bón quan trọng với cây ăn quả, cây công nghiệp và các loại cây trồng cần tăng sức đề kháng và chất lượng trái.

Nhóm phân Lân có giá thấp nhất trong các loại phân đơn, dao động từ 305.000 đến 315.000 đồng/bao. Lân Văn Điển (315.000 đồng/bao) cao hơn Lân Lâm Thao (305.000 đồng/bao) khoảng 10.000 đồng/bao.

Cả hai đều có biên độ giao dịch rất hẹp, chỉ chênh nhau 10.000 đồng giữa mức thấp và cao nhất trong ngày, cho thấy mặt bằng giá ổn định.

Nhóm phân NPK — loại phân hỗn hợp được sử dụng phổ biến nhất — có mức giá dao động khá rộng tùy thương hiệu. NPK 20-20-15 Bình Điền đứng ở mức cao nhất trong nhóm tại 960.000 đồng/bao, tiếp theo là NPK 16-16-8 Đầu Trâu với 800.000 đồng/bao. NPK 16-16-8 Phú Mỹ có mức giá cạnh tranh nhất trong nhóm NPK 16-16-8 tại 715.000 đồng/bao, thấp hơn Đầu Trâu 85.000 đồng/bao và thấp hơn Cà Mau 10.000 đồng/bao. Giá phân NPK 18-8-18 Cà Mau ở mức 735.000 đồng/bao, có biên độ giao động hẹp từ 720.000 đến 750.000 đồng.

Giá phân bón Ure Cà Mau hôm nay đứng ở mức 675.000 đồng/bao, với biên độ dao động khá hẹp từ 660.000 đến 690.000 đồng/bao. Ure là loại phân đạm được sử dụng rộng rãi nhất tại Việt Nam cho lúa và nhiều loại cây trồng khác, nên biến động giá Ure luôn được nông dân đặc biệt quan tâm.

              Thị trường
              Giá phân bón hôm nay 15/4/2026: Bảng giá 12 loại phân bón tại thị trường trong nước
