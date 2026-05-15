Thị trường Giá phân bón hôm nay 15/5/2026 neo cao ở nhiều mặt hàng Giá phân bón hôm nay 15/5 tiếp tục duy trì mức cao tại nhiều dòng phân urê, DAP và NPK. Doanh nghiệp ngành phân bón báo lãi tăng mạnh.

Giá phân bón hôm nay giữ ổn định tại nhiều dòng sản phẩm chủ lực khi nhu cầu thị trường vẫn ở mức cao. Nhiều doanh nghiệp ngành phân bón tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Giá phân bón urê và DAP duy trì cao

Giá urê Cà Mau hiện phổ biến quanh mức 675.000 đồng/bao. Mức giá thấp nhất khoảng 660.000 đồng và cao nhất khoảng 690.000 đồng/bao.

DAP Nga tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá 1.245.000 đồng/bao. DAP Hàn Quốc thấp hơn khoảng 150.000 đồng/bao, giao dịch quanh mức 1.095.000 đồng/bao.

Giá phân bón DAP hiện cao gần gấp đôi so với nhiều dòng urê thông thường trên thị trường.

Giá phân bón NPK ổn định

NPK 16-16-8 Cà Mau hiện ở mức 725.000 đồng/bao. NPK 16-16-8 Phú Mỹ được bán quanh 715.000 đồng/bao.

NPK 16-16-8 Đầu Trâu tiếp tục là dòng có giá cao hơn mặt bằng chung, đạt khoảng 800.000 đồng/bao.

Ở phân khúc cao cấp hơn, NPK 20-20-15 Bình Điền hiện đạt 960.000 đồng/bao, chênh khoảng 235.000 đồng/bao so với NPK 16-16-8 Cà Mau.

Giá kali và lân ít thay đổi

Kali bột Cà Mau hiện được bán với giá 560.000 đồng/bao, còn kali bột Phú Mỹ khoảng 545.000 đồng/bao.

Lân Lâm Thao và lân Văn Điển dao động quanh mức 305.000 - 315.000 đồng/bao, thuộc nhóm phân bón có giá thấp nhất thị trường.

Khoảng chênh lệch giữa lân Văn Điển và lân Lâm Thao hiện khoảng 10.000 đồng/bao.

Doanh nghiệp phân bón hưởng lợi từ giá bán tăng

Phân bón Cà Mau (DCM) đạt lợi nhuận 788 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng 91% nhờ doanh thu tăng mạnh và giá urê cải thiện.

Đạm Phú Mỹ (DPM) ghi nhận lợi nhuận 402 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ. Phân bón Bình Điền (BFC) đạt lợi nhuận 124 tỷ đồng, tăng 34%.

Đạm Hà Bắc (DHB) tăng trưởng mạnh nhất khi lợi nhuận gấp gần 15 lần cùng kỳ năm trước.

Ngành phân bón vẫn đối mặt áp lực nguyên liệu

Dù giá phân bón đang duy trì ở mức cao, nhiều doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu đầu vào. Giá khí và quặng Apatit tăng đang làm chi phí sản xuất gia tăng.

LAS giảm lợi nhuận 48% do giá quặng Apatit tăng mạnh. Hóa chất Đức Giang (DGC) cũng giảm lãi gần 50% do chi phí vốn tăng sau khi phải sử dụng quặng nhập khẩu.

Giá phân bón trong thời gian tới vẫn phụ thuộc lớn vào chi phí nguyên liệu và diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Tổng kết

Giá phân bón hôm nay 15/5 tiếp tục duy trì ở vùng cao tại nhiều nhóm sản phẩm chủ lực như DAP, urê và NPK. Xu hướng giá cao đang hỗ trợ lợi nhuận cho phần lớn doanh nghiệp ngành phân bón trong năm 2026.