Thị trường Giá phân bón hôm nay 16/4: DAP và Kali biến động, Ure tăng mạnh Giá phân bón hôm nay 16/4/2026 ghi nhận DAP dao động 1,095,000 đồng/bao, Kali từ 545,000–560,000 đồng, Ure tăng lên 675,000 đồng/bao

Giá phân bón hôm nay (16/4) ghi nhận DAP Hàn Quốc ở mức 1,095,000 đồng/bao, DAP Nga 1,245,000 đồng/bao, trong khi Kali dao động quanh 545,000–560,000 đồng/bao. Ure Cà Mau tăng lên 675,000 đồng/bao, cao hơn 15.000 đồng so với mức thấp nhất trong tuần.

Giá phân DAP hôm nay 16/4/2026

Giá DAP Hàn Quốc hôm nay dao động từ 1,070,000 đến 1,120,000 đồng/bao, mức trung bình 1,095,000 đồng. DAP Nga cao hơn, ghi nhận 1,245,000 đồng/bao, với biên độ từ 1,220,000 đến 1,270,000 đồng. Đây là hai loại phân bón có giá cao nhất trong nhóm sản phẩm nhập khẩu.

Giá phân Kali hôm nay 16/4/2026

Kali bột Cà Mau hiện ở mức 560,000 đồng/bao, dao động từ 520,000 đến 600,000 đồng. Kali bột Phú Mỹ ghi nhận giá 545,000 đồng/bao, biên độ từ 510,000 đến 580,000 đồng. Giá Kali hôm nay cho thấy sự ổn định quanh ngưỡng 550,000 đồng/bao, thấp hơn nhiều so với DAP.

Giá phân Lân hôm nay 16/4/2026

Lân Lâm Thao hiện ở mức 305,000 đồng/bao, dao động từ 300,000 đến 310,000 đồng. Lân Văn Điển có giá 315,000 đồng/bao, biên độ từ 310,000 đến 320,000 đồng. Đây là nhóm phân bón có giá thấp nhất thị trường, phù hợp với nhu cầu phổ biến của nông dân.

Giá phân bón NPK hôm nay 16/4/2026

NPK 16-16-8 Cà Mau hiện ở mức 725,000 đồng/bao, trong khi NPK 16-16-8 Đầu Trâu cao hơn với giá 800,000 đồng/bao. NPK 16-16-8 Phú Mỹ ghi nhận 715,000 đồng/bao, dao động từ 690,000 đến 740,000 đồng.

NPK 20-20-15 Bình Điền có giá cao nhất trong nhóm, đạt 960,000 đồng/bao. Giá NPK hôm nay cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các thương hiệu.

Giá phân bón Ure hôm nay 16/4/2026

Ure Cà Mau hôm nay ghi nhận mức 675,000 đồng/bao, dao động từ 660,000 đến 690,000 đồng. Đây là mức giá cao hơn so với đầu tuần, phản ánh xu hướng tăng của thị trường urê toàn cầu.

Theo Ngân hàng Thế giới, giá urê quốc tế đã tăng 54% trong giai đoạn tháng 2–3, đạt 726 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 4/2022.

Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy sáng kiến đảm bảo vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

FAO cho biết các quốc gia vùng Vịnh chiếm 30–35% xuất khẩu urê toàn cầu, khiến thị trường dễ bị tổn thương khi nguồn cung bị gián đoạn. Nông dân tại Mỹ Latinh và châu Phi đang đối mặt nguy cơ giảm năng suất nghiêm trọng nếu thiếu phân bón.