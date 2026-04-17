Thị trường Giá phân bón hôm nay 17/4/2026: DAP giảm nhẹ, Ure Cà Mau quanh 675.000 đồng/bao Giá phân bón hôm nay 17/4/2026: DAP giảm nhẹ, nguồn cung phân bón tại Thái Lan chỉ còn dự trữ cho một tháng, đẩy giá gạo tăng 10% và thúc đẩy xuất khẩu phân bón từ Việt Nam sang nước này tăng đột biến 356% trong quý I.

Chi tiết giá phân bón các loại hôm nay 17/4/2026

Loại phân bón Giá phổ biến (đồng/bao) Khoảng giá (thấp - cao) DAP HÀN QUỐC 1.095.000 1.070.000 - 1.120.000 DAP NGA 1.245.000 1.220.000 - 1.270.000 KALI BỘT CÀ MAU 560.000 520.000 - 600.000 KALI BỘT PHÚ MỸ 545.000 510.000 - 580.000 LÂN LÂM THAO 305.000 300.000 - 310.000 LÂN VĂN ĐIỂN 315.000 310.000 - 320.000 NPK 16-16-8 CÀ MAU 725.000 700.000 - 750.000 NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU 800.000 780.000 - 820.000 NPK 16-16-8 PHÚ MỸ 715.000 690.000 - 740.000 NPK 18-8-18 Cà Mau 735.000 720.000 - 750.000 NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN 960.000 940.000 - 980.000 URE CÀ MAU 675.000 660.000 - 690.000

Thái Lan chỉ còn 1 tháng dự trữ phân bón, đẩy giá toàn cầu tăng

Nguyên nhân chính khiến giá phân bón hôm nay chịu áp lực tăng đến từ căng thẳng tại eo biển Hormuz. Theo Bloomberg, Thái Lan hiện chỉ còn khoảng một tháng dự trữ phân bón trong kịch bản gián đoạn kéo dài.

Quốc gia này phụ thuộc lớn vào nguồn urê nhập khẩu từ Trung Đông, vận chuyển qua eo biển chiến lược. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đã tới Oman đàm phán thỏa thuận cung cấp nhiên liệu khẩn cấp, đồng thời thúc đẩy đàm phán với Nga để đảm bảo 1-2 triệu tấn urê mỗi năm với giá ưu đãi.

Áp lực chi phí đầu vào đang gia tăng trước mùa gieo trồng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7. Theo Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, giá phân bón tăng có thể khiến sản lượng nông nghiệp Thái Lan giảm 21% và thu nhập nông dân giảm 19%.

Hậu quả đã xuất hiện: giá gạo trắng Thái Lan loại 5% tấm tăng 10% trong tuần kết thúc ngày 8/4, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2023. Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ khẩn cấp 3,7 tỷ baht (116 triệu USD) và các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn.

Xuất khẩu phân bón từ Việt Nam sang Thái Lan tăng 356%

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong quý I năm 2026, Thái Lan đã nhập hơn 15 nghìn tấn phân bón của Việt Nam, tăng mạnh 356% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tháng 3, lượng nhập khẩu ghi nhận đột biến với 11,8 nghìn tấn, cao gấp 5,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân đạt 596 USD/tấn, tăng 23% so với bình quân cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, Việt Nam đang trở thành một trong những nguồn cung phân bón thay thế quan trọng cho Thái Lan trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung toàn cầu.