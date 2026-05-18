Giá phân bón hôm nay 18/5/2026: Đứt gãy nguồn cung urê toàn cầu

Giá phân bón hôm nay 18/5/2026 ghi nhận DAP Nga giữ vị trí giá cao nhất phân khúc nhập khẩu với 1.245.000 đồng/bao, cao hơn DAP Hàn Quốc (1.095.000 đồng/bao) tới 150.000 đồng/bao, tương đương 13,7%. Urê Cà Mau ở mức 675.000 đồng/bao trong bối cảnh nguồn cung urê thế giới thiếu hụt do gián đoạn tại Nga và Trung Đông.

DAP Nga 1.245.000 đồng/bao, cao hơn DAP Hàn Quốc 13,7%

Trong nhóm phân bón DAP nhập khẩu hôm nay 18/5/2026, DAP Nga ở mức giá cao nhất 1.245.000 đồng/bao (phổ biến), dao động trong vùng 1.220.000 - 1.270.000 đồng/bao. Đây là phân bón có giá đắt nhất trong bảng giá phân bón hôm nay tại thị trường Việt Nam.

DAP Hàn Quốc niêm yết ở mức 1.095.000 đồng/bao (phổ biến), dao động 1.070.000 - 1.120.000 đồng/bao. Chênh lệch giữa DAP Nga và DAP Hàn Quốc lên tới 150.000 đồng/bao ở mức phổ biến, tương đương khoảng 13,7%. Nếu so sánh giữa mức cao của DAP Nga (1.270.000 đồng/bao) với mức thấp của DAP Hàn Quốc (1.070.000 đồng/bao), khoảng cách có thể lên tới 200.000 đồng/bao.

Sự chênh lệch giá lớn giữa DAP Nga và DAP Hàn Quốc phản ánh nhiều yếu tố: chất lượng sản phẩm, thương hiệu, chi phí vận chuyển từ điểm xuất xứ về Việt Nam và tình trạng nguồn cung. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất phân bón tại Nga đang gián đoạn, lượng DAP Nga về Việt Nam có thể bị thắt chặt, đẩy giá lên cao.

Người mua DAP nên cân nhắc nhu cầu thực tế. Nếu chất lượng DAP Hàn Quốc đáp ứng được yêu cầu cây trồng, đây là lựa chọn tiết kiệm hơn đáng kể. Tiết kiệm 150.000 đồng/bao DAP với khối lượng sử dụng lớn của vụ mùa có thể giảm chi phí đầu vào hàng triệu đồng cho nông dân.

Bảng giá phân bón nhập khẩu và sản xuất trong nước

Loại phân bón Xuất xứ Giá phổ biến (đồng/bao) Khoảng giá (đồng/bao) DAP Nga Nhập khẩu 1.245.000 1.220.000 - 1.270.000 DAP Hàn Quốc Nhập khẩu 1.095.000 1.070.000 - 1.120.000 NPK 20-20-15 Bình Điền Trong nước 960.000 940.000 - 980.000 NPK 16-16-8 Đầu Trâu Trong nước 800.000 780.000 - 820.000 NPK 18-8-18 Cà Mau Trong nước 735.000 720.000 - 750.000 NPK 16-16-8 Cà Mau Trong nước 725.000 700.000 - 750.000 NPK 16-16-8 Phú Mỹ Trong nước 715.000 690.000 - 740.000 Urê Cà Mau Trong nước 675.000 660.000 - 690.000 Kali bột Cà Mau Trong nước 560.000 520.000 - 600.000 Kali bột Phú Mỹ Trong nước 545.000 510.000 - 580.000 Lân Văn Điển Trong nước 315.000 310.000 - 320.000 Lân Lâm Thao Trong nước 305.000 300.000 - 310.000

Urê Cà Mau 675.000 đồng/bao neo cao do gián đoạn nguồn cung toàn cầu

Giá urê Cà Mau hôm nay 18/5/2026 ở mức 675.000 đồng/bao (phổ biến), dao động 660.000 - 690.000 đồng/bao. Mức giá phân bón urê này được duy trì cao trong bối cảnh thị trường thế giới rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung do gián đoạn tại Nga và Trung Đông - hai khu vực sản xuất urê hàng đầu thế giới.

Tình trạng thiếu hụt urê toàn cầu đã đẩy giá urê quốc tế neo ở vùng cao trong nhiều tháng. Mirae Asset đã điều chỉnh giả định giá bán urê 2026 tăng 15% thay vì giảm như dự báo trước đó - một thay đổi quan điểm đáng chú ý phản ánh đánh giá tích cực hơn về triển vọng giá phân bón.

Đối với Đạm Cà Mau, gián đoạn nguồn cung Nga và Trung Đông trở thành cơ hội xuất khẩu lớn. Trong Q1/2026, DCM xuất khẩu 177.000 tấn urê (+19% so cùng kỳ), doanh thu xuất khẩu urê đạt 1.866 tỷ đồng (+34%), biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 41% (so với 36% cùng kỳ). Sản lượng xuất khẩu Q1 đã hoàn thành 69% kế hoạch xuất khẩu urê cả năm.

NPK Đầu Trâu cao nhất, NPK Phú Mỹ thấp nhất phân khúc 16-16-8

Phân khúc NPK 16-16-8 của giá phân bón hôm nay 18/5/2026 có sự phân hóa rõ rệt giữa ba thương hiệu. NPK 16-16-8 Đầu Trâu giá cao nhất 800.000 đồng/bao (780.000 - 820.000), NPK 16-16-8 Cà Mau 725.000 đồng/bao (700.000 - 750.000), NPK 16-16-8 Phú Mỹ thấp nhất 715.000 đồng/bao (690.000 - 740.000).

Chênh lệch giá NPK 16-16-8 giữa Đầu Trâu và Phú Mỹ là 85.000 đồng/bao, tương đương 11,9%. Đây là mức chênh lệch đáng kể với người mua khối lượng lớn cho cả mùa vụ. Sự khác biệt giá phản ánh vị thế thương hiệu, chất lượng nguyên liệu và mạng lưới phân phối của mỗi nhà sản xuất.

NPK 20-20-15 Bình Điền là loại NPK cao cấp nhất với giá 960.000 đồng/bao (940.000 - 980.000). Mức giá này tương xứng với hàm lượng dinh dưỡng tổng 55% - cao hơn 15 điểm so với NPK 16-16-8 (tổng 40%). NPK 18-8-18 Cà Mau ở mức 735.000 đồng/bao (720.000 - 750.000), là sản phẩm chuyên dụng cho cây ăn trái nhờ hàm lượng kali cao.

Đạm Cà Mau lãi 789 tỷ Q1/2026 nhờ giá phân bón thế giới neo cao

Đạm Cà Mau (DCM) hưởng lợi trực tiếp từ giá phân bón thế giới neo cao với kết quả Q1/2026 đột phá. Doanh thu thuần đạt 5.286 tỷ đồng (+55%), lợi nhuận sau thuế 789 tỷ đồng (+91%), lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng hơn gấp đôi lên 816 tỷ đồng. DCM hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau Q1.

Mảng NPK cũng tăng trưởng tích cực với doanh thu 815 tỷ đồng (+56%), sản lượng tiêu thụ tăng 47%, biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 16%. Hoạt động thương mại phân bón đạt 1.489 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước - một bước nhảy vọt phản ánh DCM đang chuyển dịch từ sản xuất sang sản xuất kết hợp phân phối.

Mirae Asset dự báo DCM đạt doanh thu 18.465 tỷ đồng năm 2026 (+11%), lợi nhuận sau thuế 1.969 tỷ đồng, tiêu thụ urê 837.000 tấn với giả định giá bán tăng 15%. Cổ phiếu DCM được nâng mục tiêu lên 47.000 đồng (upside 7% so với thị giá 43.750 đồng), khuyến nghị "Nắm giữ".