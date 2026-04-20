Thị trường Giá phân bón hôm nay 20/4/2026: Thế giới lao dốc Giá phân bón hôm nay 20/4/2026: Trong nước ổn định với Ure Cà Mau 675.000 đồng/bao, DAP Hàn Quốc 1,095 triệu đồng/bao. Giá phân bón thế giới lao dốc 18% sau khi Iran tuyên bố mở lại Eo biển Hormuz, kéo giá Ure tại Mỹ về 640 USD/tấn.

Giá phân bón hôm nay 20/4/2026 tại thị trường trong nước

Giá phân bón hôm nay 20/4/2026 được cập nhật lúc 7h26 sáng cho thấy mặt bằng giá các dòng phân chủ lực không có nhiều biến động so với phiên trước. Ure Cà Mau giao dịch ở mức trung bình 675.000 đồng/bao, dao động trong khoảng 660.000 - 690.000 đồng/bao tùy đại lý.

Nhóm phân DAP tiếp tục duy trì vị trí cao nhất trong bảng giá phân bón hôm nay. DAP Hàn Quốc niêm yết trung bình 1,095 triệu đồng/bao, thấp nhất 1,070 triệu và cao nhất 1,120 triệu đồng/bao. DAP Nga vẫn là loại phân đắt nhất thị trường với giá trung bình 1,245 triệu đồng/bao, dao động 1,220 - 1,270 triệu đồng/bao.

Giá phân Kali hôm nay 20/4/2026 duy trì mặt bằng thấp. Kali bột Cà Mau giao dịch trung bình 560.000 đồng/bao (dao động 520.000 - 600.000 đồng), còn Kali bột Phú Mỹ ở mức 545.000 đồng/bao (510.000 - 580.000 đồng). Nhóm phân lân tiếp tục là mặt hàng rẻ nhất với Lân Lâm Thao 305.000 đồng/bao và Lân Văn Điển 315.000 đồng/bao.

Phân NPK duy trì nhiều mức giá khác nhau theo công thức và thương hiệu. NPK 20-20-15 Bình Điền có giá cao nhất trong nhóm với 960.000 đồng/bao, trong khi NPK 16-16-8 Phú Mỹ ở mức 715.000 đồng/bao - là mức thấp nhất trong dòng NPK 16-16-8.

Bảng giá phân bón hôm nay 20/4/2026 (Đơn vị: đồng/bao)

Loại phân bón Giá trung bình Thấp nhất Cao nhất DAP Hàn Quốc 1.095.000 1.070.000 1.120.000 DAP Nga 1.245.000 1.220.000 1.270.000 Kali bột Cà Mau 560.000 520.000 600.000 Kali bột Phú Mỹ 545.000 510.000 580.000 Lân Lâm Thao 305.000 300.000 310.000 Lân Văn Điển 315.000 310.000 320.000 NPK 16-16-8 Cà Mau 725.000 700.000 750.000 NPK 16-16-8 Đầu Trâu 800.000 780.000 820.000 NPK 16-16-8 Phú Mỹ 715.000 690.000 740.000 NPK 18-8-18 Cà Mau 735.000 720.000 750.000 NPK 20-20-15 Bình Điền 960.000 940.000 980.000 Ure Cà Mau 675.000 660.000 690.000

Giá phân bón thế giới lao dốc sau thông tin Eo biển Hormuz mở cửa

Theo Bloomberg, giá phân bón thế giới đã giảm mạnh vào thứ Sáu ngày 17/4 sau khi Iran tuyên bố Eo biển Hormuz được mở lại. Thông tin này giúp giải tỏa tâm lý của người nông dân, dù tình trạng căng thẳng Trung Đông vẫn khiến việc giao hàng bị chậm trễ.

Theo số liệu từ Bloomberg Green Markets, giá Ure - loại phân đạm được sử dụng phổ biến nhất - giảm khoảng 18% xuống còn 640 USD/tấn tại New Orleans (Mỹ), từ mức đỉnh 780 USD/tấn hồi đầu tuần. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong nhiều tháng của thị trường phân bón toàn cầu.

Bà Alexis Maxwell, chuyên gia phân tích nông nghiệp cấp cao tại Bloomberg Intelligence, khẳng định giá phân bón đang giảm nhanh. Theo bà, nông dân Mỹ sẽ không nhận được lượng cung lớn ngay lập tức, nhưng sẽ hưởng lợi từ việc giá giảm nhờ thông tin eo biển được mở lại.

Vì sao giá phân bón thế giới giảm mạnh?

Nguyên nhân chính khiến giá phân bón thế giới lao dốc là Eo biển Hormuz mở cửa trở lại cho toàn bộ hoạt động vận tải thương mại. Theo số liệu, Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng một phần ba nguồn cung dinh dưỡng cây trồng toàn cầu. Việc tuyến đường này bị đóng trong thời gian xung đột đã kéo dài cuộc khủng hoảng năng lượng và phân bón, đe dọa sản xuất nhiều loại cây trồng chủ chốt.

Iran thông báo mở lại Eo biển Hormuz ngày 17/4 như một phần của lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Tổng thống Donald Trump cho biết Iran cũng đã đồng ý đình chỉ chương trình hạt nhân vô thời hạn, dù Tehran chưa bình luận về bất kỳ thỏa thuận nào ngoài việc mở lại eo biển.

Dù giá phân bón vụ xuân giảm mang lại lợi ích tức thời, các lô hàng mới từ Trung Đông cần hơn một tháng để cập cảng Mỹ và vận chuyển ngược dòng sông đến vành đai nông nghiệp Trung Tây. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết có thể mất vài tháng để chi phí phân bón thực tế giảm xuống tay người nông dân.

Nông dân Mỹ vẫn thận trọng với vụ mùa mới

Bà Sarah Degn, một nông dân tại bang Montana gần biên giới North Dakota, cho biết việc chi phí phân bón giảm sẽ không kịp cho mùa gieo trồng năm nay. Giống như nhiều nông dân Mỹ khác, bà đã quyết định giảm diện tích trồng ngô do giá phân bón cao trong giai đoạn trước.

Ông Quan Nguyễn, chuyên gia phân tích phân bón cấp cao tại StoneX, nhận định trong ngắn hạn các thông báo mới chưa tác động nhiều đến thị trường phân bón, trừ khi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển tăng đáng kể mà không phải chịu phí. Số lượng tàu qua lại Eo biển Hormuz hiện vẫn hạn chế trong những giờ đầu của lệnh ngừng bắn.

Giá phân bón trong nước hôm nay 20/4/2026 chưa phản ánh đà giảm mạnh của thị trường thế giới, do độ trễ về vận chuyển và tồn kho đã nhập về trước đó. Ure Cà Mau vẫn duy trì 675.000 đồng/bao, tương đương khoảng 13,5 triệu đồng/tấn - vẫn cao so với mức Ure thế giới 640 USD/tấn (khoảng 16,9 triệu đồng/tấn theo tỷ giá Vietcombank 26.358 VND/USD) trước thuế phí nhập khẩu.