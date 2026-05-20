Giá phân bón hôm nay 20/5/2026: EU cân nhắc dự trữ phân bón do nitrogen tăng 70%

Giá phân bón hôm nay 20/5/2026 phân hóa cực mạnh giữa các nhóm sản phẩm. DAP Nga đắt nhất ở 1.245.000 đồng/bao, gấp gần 4 lần Lân Lâm Thao rẻ nhất 305.000 đồng/bao. NPK 20-20-15 Bình Điền dẫn đầu nhóm NPK với 960.000 đồng/bao, Ure Cà Mau ở mức 675.000 đồng/bao.

Giá phân bón hôm nay 20/5 nhóm Lân: Rẻ nhất bảng giá

Phân Lân là nhóm phân bón rẻ nhất trong bảng giá phân bón ngày 20/5. Giá phân bón Lân Lâm Thao hôm nay niêm yết ở mức 305.000 đồng/bao - loại phân bón có giá thấp nhất toàn bảng khảo sát. Mức giá dao động từ 300.000 đến 310.000 đồng/bao tùy đại lý.

Lân Văn Điển nhỉnh hơn với 315.000 đồng/bao, dao động từ 310.000 đến 320.000 đồng/bao. So với Lân Lâm Thao, Lân Văn Điển đắt hơn 10.000 đồng/bao. Khoảng cách này khá hẹp, phản ánh tính tương đồng về phân khúc và công dụng của hai loại phân Lân nội địa chủ lực.

Giá phân bón hôm nay nhóm Kali: Cà Mau cao hơn Phú Mỹ 15.000 đồng/bao

Giá phân bón Kali bột Cà Mau hôm nay 20/5 giao dịch ở mức 560.000 đồng/bao, dao động từ 520.000 đến 600.000 đồng/bao. Biên độ chênh lệch giá thị trường khá rộng, lên tới 80.000 đồng/bao - cho thấy sự khác biệt giữa các kênh phân phối.

Kali bột Phú Mỹ niêm yết thấp hơn ở mức 545.000 đồng/bao, dao động từ 510.000 đến 580.000 đồng/bao. Kali bột Cà Mau cao hơn Phú Mỹ 15.000 đồng/bao trong ngày 20/5. Hai loại Kali bột này phục vụ chủ yếu cây trồng cần bổ sung Kali như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả - những cây có giá trị kinh tế cao.

Giá phân bón hôm nay nhóm NPK: Bình Điền đắt hơn Phú Mỹ 245.000 đồng/bao

Nhóm NPK có sự phân hóa rõ rệt nhất trong bảng giá phân bón ngày 20/5. NPK 16-16-8 Phú Mỹ niêm yết thấp nhất nhóm với 715.000 đồng/bao, dao động 690.000 - 740.000 đồng/bao. NPK 16-16-8 Cà Mau nhỉnh hơn ở mức 725.000 đồng/bao, dao động 700.000 - 750.000 đồng/bao, đắt hơn Phú Mỹ 10.000 đồng/bao cùng công thức.

NPK 18-8-18 Cà Mau giao dịch ở mức 735.000 đồng/bao, dao động 720.000 - 750.000 đồng/bao. Công thức 18-8-18 phù hợp với cây trồng cần nhiều đạm và kali, thường được dùng cho giai đoạn nuôi quả.

NPK 16-16-8 Đầu Trâu niêm yết 800.000 đồng/bao, dao động 780.000 - 820.000 đồng/bao - cao hơn cùng công thức của Phú Mỹ tới 85.000 đồng/bao. Đầu Trâu là thương hiệu được nhiều nông hộ ưa chuộng nhờ uy tín lâu năm.

NPK 20-20-15 Bình Điền đứng đầu nhóm NPK trong ngày 20/5 với 960.000 đồng/bao, dao động 940.000 - 980.000 đồng/bao. So với NPK 16-16-8 Phú Mỹ (rẻ nhất nhóm), NPK Bình Điền đắt hơn 245.000 đồng/bao - phản ánh hàm lượng dinh dưỡng cao hơn và công thức cân bằng hơn.

Giá phân bón hôm nay nhóm DAP và Ure

Giá phân bón DAP Hàn Quốc hôm nay 20/5 niêm yết ở mức 1.095.000 đồng/bao, dao động từ 1.070.000 đến 1.120.000 đồng/bao. DAP Nga đắt nhất bảng giá phân bón ngày 20/5 với 1.245.000 đồng/bao, dao động 1.220.000 - 1.270.000 đồng/bao. DAP Nga cao hơn DAP Hàn Quốc 150.000 đồng/bao.

Giá phân bón Ure Cà Mau hôm nay 20/5 niêm yết ở mức 675.000 đồng/bao, dao động 660.000 - 690.000 đồng/bao. Ure là loại phân bón nitrogen được giao dịch nhiều nhất thế giới và là sản phẩm dễ chịu tác động nhất trong cuộc khủng hoảng nguồn cung phân bón toàn cầu hiện nay - khi giá nitrogen quốc tế đã tăng 70% so với 2024.

Tóm tắt mặt bằng giá phân bón hôm nay: nhóm Lân 305.000 - 315.000 đồng/bao; nhóm Kali 545.000 - 560.000 đồng/bao; Ure 675.000 đồng/bao; nhóm NPK 715.000 - 960.000 đồng/bao; nhóm DAP 1.095.000 - 1.245.000 đồng/bao. Chênh lệch giữa loại đắt nhất (DAP Nga 1.245.000) và rẻ nhất (Lân Lâm Thao 305.000) là 940.000 đồng/bao - tương đương gần 4 lần.

Bảng giá phân bón hôm nay 20/5/2026

Loại phân bón Đơn vị Giá trung bình (đồng) Thấp nhất (đồng) Cao nhất (đồng) DAP Hàn Quốc BAO 1.095.000 1.070.000 1.120.000 DAP Nga BAO 1.245.000 1.220.000 1.270.000 Kali bột Cà Mau BAO 560.000 520.000 600.000 Kali bột Phú Mỹ BAO 545.000 510.000 580.000 Lân Lâm Thao BAO 305.000 300.000 310.000 Lân Văn Điển BAO 315.000 310.000 320.000 NPK 16-16-8 Cà Mau BAO 725.000 700.000 750.000 NPK 16-16-8 Đầu Trâu BAO 800.000 780.000 820.000 NPK 16-16-8 Phú Mỹ BAO 715.000 690.000 740.000 NPK 18-8-18 Cà Mau BAO 735.000 720.000 750.000 NPK 20-20-15 Bình Điền BAO 960.000 940.000 980.000 Ure Cà Mau BAO 675.000 660.000 690.000

Bối cảnh quốc tế: EU cân nhắc dự trữ chiến lược phân bón

Liên minh châu Âu (EU) sẽ xem xét việc xây dựng dự trữ phân bón nông nghiệp và thúc đẩy sản xuất phân bón trong khối. Theo Financial Times, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 19/5 cho biết sẽ đánh giá "các phương án chuẩn bị sẵn sàng các loại phân bón quan trọng", bao gồm yêu cầu các quốc gia thành viên duy trì lượng dự trữ theo mùa hoặc tối thiểu.

Ủy viên phụ trách vấn đề nông nghiệp của EC, ông Christophe Hansen, khẳng định "an ninh lương thực bắt đầu từ an ninh phân bón". Ông cho rằng châu Âu cần sản xuất phân bón nhiều hơn và phụ thuộc ít hơn vào các nguồn cung từ bên ngoài để duy trì nền nông nghiệp.

Trước khi cuộc chiến nổ ra, có tới 1/3 lượng phân bón được giao dịch toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Việc eo biển này bị đóng cửa khiến chuỗi cung ứng thực phẩm dễ bị gián đoạn bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Trong tháng trước, giá phân bón sản xuất từ nitrogen đã tăng khoảng 70% so với trung bình năm 2024. Khí đốt chiếm tới 80% chi phí sản xuất phân bón nitrogen.

Phần Lan, Thụy Điển dẫn đầu xu hướng tích trữ phân bón

Đề xuất dự trữ phân bón được châu Âu đưa ra trong bối cảnh có sự chuyển dịch rộng hơn trong việc tích trữ chiến lược thực phẩm và đầu vào nông nghiệp. Hệ thống an ninh cung ứng lâu đời của Phần Lan bao gồm cả kho dự trữ phân bón bên cạnh dự trữ ngũ cốc và nhiên liệu. Năm nay, Thụy Điển công bố kế hoạch tích trữ phân bón, hạt giống và ngũ cốc như một phần chiến lược "phòng thủ toàn diện" sau khi gia nhập NATO.

Theo kế hoạch, EU sẽ ban hành luật để sửa đổi chính sách nông nghiệp chung của khối, cho phép những người thụ hưởng quỹ nông nghiệp nhận các khoản thanh toán trước để bù đắp chi phí phân bón tăng thêm. EC cũng muốn tạo "thị trường tiên phong" cho các loại phân bón hữu cơ và ít carbon được sản xuất tại châu Âu.

Hiện giới chức EU chưa lo ngại về tác động ngay lập tức của tình trạng tăng giá phân bón đến giá thực phẩm, song đã cảnh báo tác động này có thể xuất hiện vào cuối năm nay khi nông dân sử dụng hết lượng phân bón đã mua trước cuộc chiến Iran. Giới chức EU đang nỗ lực kiểm soát sự leo thang chi phí trước khi giá phân bón lan rộng thành lạm phát thực phẩm.