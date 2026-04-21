Thị trường Giá phân bón hôm nay 21/4/2026: Thị trường ổn định, DAP Nga vẫn dẫn đầu Giá phân bón hôm nay 21/4/2026 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ổn định với DAP Nga ở mức 1,245 triệu đồng/bao, DAP Hàn Quốc 1,095 triệu đồng/bao. Nhóm Ure, NPK, Kali và Lân đồng loạt đi ngang sau đợt điều chỉnh đầu tháng 4.

Giá phân bón hôm nay 21/4/2026 tại thị trường trong nước

Giá phân bón hôm nay 21/4/2026 được cập nhật lúc 7h26 sáng cho thấy mặt bằng giá các dòng phân chủ lực không biến động so với phiên trước. Ure Cà Mau tiếp tục giao dịch ở mức trung bình 675.000 đồng/bao, dao động từ 660.000 đến 690.000 đồng/bao tùy đại lý và khu vực.

Nhóm phân DAP vẫn giữ vị trí cao nhất trong bảng giá phân bón hôm nay. DAP Nga niêm yết trung bình 1,245 triệu đồng/bao, thấp nhất 1,220 triệu và cao nhất 1,270 triệu đồng/bao - là mặt hàng đắt nhất thị trường phân bón nội địa. DAP Hàn Quốc giữ mức trung bình 1,095 triệu đồng/bao, với biên độ 1,070 - 1,120 triệu đồng/bao.

Giá phân Kali hôm nay 21/4/2026 duy trì mặt bằng ổn định. Kali bột Cà Mau giao dịch trung bình 560.000 đồng/bao (dao động 520.000 - 600.000 đồng), còn Kali bột Phú Mỹ ở mức 545.000 đồng/bao (510.000 - 580.000 đồng). Khoảng cách giá giữa hai thương hiệu Kali phổ biến duy trì ở mức 15.000 đồng/bao.

Nhóm phân lân tiếp tục là mặt hàng rẻ nhất trong bảng giá phân bón hôm nay. Lân Lâm Thao niêm yết 305.000 đồng/bao (300.000 - 310.000 đồng), còn Lân Văn Điển ở mức 315.000 đồng/bao (310.000 - 320.000 đồng). Biên độ giá giữa cao nhất và thấp nhất ở nhóm lân rất hẹp, chỉ 10.000 đồng/bao.

Bảng giá phân bón hôm nay 21/4/2026 (Đơn vị: đồng/bao)

Loại phân bón Giá trung bình Thấp nhất Cao nhất DAP Hàn Quốc 1.095.000 1.070.000 1.120.000 DAP Nga 1.245.000 1.220.000 1.270.000 Kali bột Cà Mau 560.000 520.000 600.000 Kali bột Phú Mỹ 545.000 510.000 580.000 Lân Lâm Thao 305.000 300.000 310.000 Lân Văn Điển 315.000 310.000 320.000 NPK 16-16-8 Cà Mau 725.000 700.000 750.000 NPK 16-16-8 Đầu Trâu 800.000 780.000 820.000 NPK 16-16-8 Phú Mỹ 715.000 690.000 740.000 NPK 18-8-18 Cà Mau 735.000 720.000 750.000 NPK 20-20-15 Bình Điền 960.000 940.000 980.000 Ure Cà Mau 675.000 660.000 690.000

Giá phân NPK hôm nay 21/4/2026

Giá phân NPK hôm nay 21/4/2026 duy trì nhiều mức giá khác nhau theo công thức và thương hiệu. NPK 20-20-15 Bình Điền có giá cao nhất trong nhóm NPK với 960.000 đồng/bao, dao động 940.000 - 980.000 đồng/bao. Đây là dòng NPK cao cấp phù hợp cho cây trồng giai đoạn cần cân bằng dinh dưỡng N-P-K ở tỷ lệ cao.

Ở phân khúc NPK 16-16-8, Đầu Trâu dẫn đầu với giá trung bình 800.000 đồng/bao (780.000 - 820.000 đồng), tiếp đến NPK Cà Mau 725.000 đồng/bao và NPK Phú Mỹ 715.000 đồng/bao - thấp nhất nhóm. Chênh lệch giá giữa NPK Đầu Trâu và NPK Phú Mỹ cùng công thức 16-16-8 lên tới 85.000 đồng/bao, phản ánh sự khác biệt về uy tín thương hiệu và chất lượng hạt phân.

NPK 18-8-18 Cà Mau hôm nay niêm yết trung bình 735.000 đồng/bao, dao động 720.000 - 750.000 đồng/bao. Đây là công thức NPK giàu Kali, phù hợp với các loại cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày.

So sánh giá phân bón giữa các nhóm

So sánh giữa các nhóm phân bón hôm nay 21/4/2026, DAP Nga (1,245 triệu đồng/bao) đắt hơn Lân Lâm Thao (305.000 đồng/bao) khoảng 4 lần, phản ánh hàm lượng dinh dưỡng cao hơn đáng kể của DAP so với lân đơn. DAP Nga cũng cao hơn DAP Hàn Quốc 150.000 đồng/bao do nguồn gốc xuất xứ và chất lượng.

Nhóm NPK có khoảng giá rộng từ 715.000 đến 960.000 đồng/bao, phù hợp cho nhiều loại cây trồng và điều kiện canh tác khác nhau. Ure Cà Mau (675.000 đồng/bao) là loại phân đạm đơn phổ biến nhất, giá thấp hơn hầu hết các dòng NPK tổng hợp.