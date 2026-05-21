Thị trường Giá phân bón hôm nay 21/5/2026 ổn định, NPK Bình Điền tăng sức hút Giá phân bón hôm nay 21/5/2026 duy trì ổn định, NPK Bình Điền đạt 980.000 đồng/bao, DAP Nga tiếp tục dẫn đầu thị trường

Giá phân bón hôm nay 21/5/2026 tiếp tục ổn định tại nhiều địa phương. DAP Nga giữ mức cao nhất 1,27 triệu đồng/bao, còn NPK Bình Điền tiến sát mốc 1 triệu đồng/bao.

Diễn biến giá phân bón hiện phản ánh nguồn cung trong nước đang dần cải thiện. Thị trường nhập khẩu cũng giảm nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Giá DAP và NPK duy trì ở vùng cao

Giá phân bón DAP Nga hiện dao động 1,22 - 1,27 triệu đồng/bao, trung bình khoảng 1,245 triệu đồng/bao. DAP Hàn Quốc giao dịch quanh mức 1,095 triệu đồng/bao.

NPK 20-20-15 Bình Điền đạt 960.000 đồng/bao, cao nhất 980.000 đồng/bao. NPK 16-16-8 Đầu Trâu hiện ở mức 800.000 đồng/bao.

NPK 16-16-8 Cà Mau và NPK Phú Mỹ dao động quanh 715.000 - 725.000 đồng/bao. Chênh lệch giữa các dòng NPK phổ biến từ 10.000 - 85.000 đồng/bao tùy thương hiệu.

Giá ure và kali chưa biến động mạnh

Giá phân bón ure Cà Mau hiện ở mức 675.000 đồng/bao, thấp nhất 660.000 đồng và cao nhất 690.000 đồng/bao.

Kali bột Cà Mau giao dịch quanh 560.000 đồng/bao, cao hơn khoảng 15.000 đồng/bao so với kali bột Phú Mỹ.

Phân lân Lâm Thao và Văn Điển tiếp tục ổn định ở vùng 300.000 - 320.000 đồng/bao, thấp hơn đáng kể so với các dòng DAP và NPK.

Doanh nghiệp giảm phụ thuộc nhập khẩu

Trong 4 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu phân bón từ ASEAN giảm hơn 36% về lượng. Malaysia giảm tới hơn 96% cả về lượng và trị giá.

Nhập khẩu từ Nga giảm gần 40% do nhu cầu trong nước suy yếu và giá phân bón toàn cầu hạ nhiệt. Ngược lại, Canada nổi lên là nguồn cung tăng trưởng mạnh với lượng nhập khẩu tăng hơn 75%.

Trung Quốc vẫn duy trì vai trò là nguồn cung phân bón lớn nhất cho Việt Nam nhờ lợi thế giá cạnh tranh và quy mô sản xuất lớn.

Tổng kết, giá phân bón hôm nay 21/5 duy trì ổn định trên diện rộng. Thị trường hiện được hỗ trợ bởi nguồn cung nội địa tốt hơn và xu hướng giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.