Giá phân bón hôm nay 22/4/2026: DAP, Kali, Lân, NPK, Ure

Giá phân bón hôm nay 22/4/2026 nhìn chung ổn định, không ghi nhận thêm đợt điều chỉnh chính thức mới so với ngày 21/4/2026. Giá phân bón DAP, Kali, Lân, NPK và Ure duy trì mức quen thuộc tại các đại lý, phù hợp với nhu cầu bón cho vụ Hè Thu và cây công nghiệp dài ngày.

Giá phân bón DAP hôm nay 22/4/2026

Giá phân bón DAP hôm nay 22/4/2026 đối với DAP Hàn Quốc niêm yết 1.095.000 đồng/bao, biên độ giá từ 1.070.000 đồng đến 1.120.000 đồng/bao tùy đại lý. Giá phân bón DAP Nga hôm nay ở mức 1.245.000 đồng/bao, dao động 1.220.000 – 1.270.000 đồng/bao, cao hơn DAP Hàn Quốc khoảng 150.000 đồng/bao.

Nguyên nhân chính khiến giá phân bón DAP Nga cao hơn là chi phí vận chuyển nhập khẩu, loại hạt đặc biệt và uy tín thương hiệu trên thị trường Việt Nam. Giá phân bón DAP nói chung ổn định do nguồn cung từ các nhà máy và đại lý đầu mối đủ đáp ứng nhu cầu cho vụ mùa.

Giá phân bón Kali hôm nay 22/4/2026

Giá phân bón Kali hôm nay 22/4/2026 đối với Kali bột Cà Mau niêm yết 560.000 đồng/bao, biên độ 520.000 – 600.000 đồng/bao. Giá phân bón Kali bột Phú Mỹ ở mức 545.000 đồng/bao, dao động 510.000 – 580.000 đồng/bao, thấp hơn Kali Cà Mau khoảng 15.000 đồng/bao.

Giá phân bón Kali Cà Mau cao hơn phản ánh uy tín thương hiệu và hệ thống phân phối mạnh tại Đồng bằng sông Cửu Long. Giá phân bón Kali Phú Mỹ vẫn là lựa chọn phổ biến ở nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung nhờ giá hấp dẫn hơn.

Giá phân bón Lân hôm nay 22/4/2026

Giá phân bón Lân hôm nay 22/4/2026 đối với Lân Lâm Thao niêm yết 305.000 đồng/bao, biên độ hẹp 300.000 – 310.000 đồng/bao. Lân Lâm Thao được đánh giá là dòng phân bón giá rẻ, phù hợp cây ngắn ngày và đất chua, nên chiếm thị phần lớn tại khu vực phía Bắc.

Giá phân bón Lân Văn Điển hôm nay ở mức 315.000 đồng/bao, cao hơn Lân Lâm Thao 10.000 đồng/bao, biên độ 310.000 – 320.000 đồng/bao. Lân Văn Điển có chỗ đứng vững chắc tại thị trường miền Bắc nhờ thương hiệu lâu đời và chất lượng ổn định.

Giá phân bón NPK hôm nay 22/4/2026

Giá phân bón NPK hôm nay 22/4/2026 với NPK 16-16-8 Cà Mau niêm yết 725.000 đồng/bao, biên độ 700.000 – 750.000 đồng/bao. Giá phân bón NPK 16-16-8 Đầu Trâu ở mức 800.000 đồng/bao, cao nhất trong nhóm NPK 16-16-8, biên độ 780.000 – 820.000 đồng/bao.

Giá phân bón NPK 16-16-8 Phú Mỹ hôm nay 715.000 đồng/bao, biên độ 690.000 – 740.000 đồng/bao, thấp hơn NPK Cà Mau khoảng 10.000 đồng/bao. Giá phân bón NPK 18-8-18 Cà Mau ở mức 735.000 đồng/bao, biên độ 720.000 – 750.000 đồng/bao, phù hợp giai đoạn ra hoa, kết trái của cây ăn trái.

Giá phân bón NPK 20-20-15 Bình Điền hôm nay là 960.000 đồng/bao, cao nhất trong nhóm NPK, biên độ 940.000 – 980.000 đồng/bao. Giá phân bón NPK 20-20-15 cao hơn NPK 16-16-8 Phú Mỹ khoảng 245.000 đồng/bao, điều này do hàm lượng dinh dưỡng cao hơn, phù hợp cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su.

Loại phân bón Thương hiệu Giá phổ biến (đồng/bao) Thấp nhất (đồng/bao) Cao nhất (đồng/bao) DAP Hàn Quốc 1.095.000 1.070.000 1.120.000 DAP Nga 1.245.000 1.220.000 1.270.000 Kali bột Cà Mau 560.000 520.000 600.000 Kali bột Phú Mỹ 545.000 510.000 580.000 Lân Lâm Thao 305.000 300.000 310.000 Lân Văn Điển 315.000 310.000 320.000 NPK 16-16-8 Cà Mau 725.000 700.000 750.000 NPK 16-16-8 Đầu Trâu 800.000 780.000 820.000 NPK 16-16-8 Phú Mỹ 715.000 690.000 740.000 NPK 18-8-18 Cà Mau 735.000 720.000 750.000 NPK 20-20-15 Bình Điền 960.000 940.000 980.000 Ure Cà Mau 675.000 660.000 690.000

Giá phân bón Ure hôm nay 22/4/2026

Giá phân bón Ure hôm nay 22/4/2026 đối với Ure Cà Mau niêm yết 675.000 đồng/bao, biên độ 660.000 – 690.000 đồng/bao. Ure Cà Mau tiếp tục là dòng phân đạm chủ lực với hàm lượng nitơ khoảng 46%, phục vụ nhu cầu bón thúc cho lúa vụ Hè Thu và các loại rau màu.

Giá phân bón Ure hiện thấp hơn đáng kể so với DAP và NPK, nên được sử dụng rộng rãi cho phân bón thúc. Giá phân bón Ure nhìn chung biến động chậm hơn so với DAP và Kali, phần vì nguồn cung nội địa từ Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ chiếm tỉ trọng lớn.

Nguyên nhân giá phân bón hôm nay ổn định

Nguyên nhân chính khiến giá phân bón hôm nay 22/4/2026 duy trì ổn định là do nguồn cung trong nước dồi dào từ các nhà máy lớn như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, Bình Điền, Lâm Thao và Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, Văn Điển. Sản lượng sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% nhu cầu tiêu thụ, nên giá phân bón ít phụ thuộc vào biến động giá nhập khẩu.

Theo số liệu cập nhật từ các đại lý phân phối, nhu cầu phân bón đang tăng nhẹ trong giai đoạn chuẩn bị vụ Hè Thu ở miền Bắc và vụ chính vụ Hè Thu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Lực mua tăng nhưng chưa đủ mạnh để đẩy giá phân bón tăng đột biến, vì vậy giá phân bón hôm nay vẫn giữ mức đi ngang.

So sánh giá phân bón giữa các thương hiệu

Theo số liệu cập nhật lúc 7h26 ngày 22/4/2026, giá phân bón DAP Nga cao hơn DAP Hàn Quốc khoảng 150.000 đồng/bao, chênh lệch này phản ánh khác biệt về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hạt và chi phí logistics. Giá phân bón Kali bột Cà Mau cao hơn Kali Phú Mỹ khoảng 15.000 đồng/bao, cho thấy thị phần tại miền Tây vẫn nghiêng về thương hiệu Cà Mau.

Giá phân bón NPK 20-20-15 Bình Điền hiện là loại NPK đắt nhất thị trường với 960.000 đồng/bao, cao hơn NPK 16-16-8 Phú Mỹ 245.000 đồng/bao, do hàm lượng dinh dưỡng cao hơn và phù hợp cho cây công nghiệp dài ngày. Giá phân bón Lân Lâm Thao rẻ nhất thị trường ở mức 305.000 đồng/bao, thích hợp với nông hộ quy mô nhỏ sử dụng phân bón giá rẻ.

Dự báo giá phân bón những ngày tới

Giá phân bón được dự báo giữ xu hướng đi ngang đến hết tháng 4/2026, trước khi có thể điều chỉnh tăng nhẹ khi bước vào cao điểm vụ mùa Hè Thu. Giá phân bón DAP có khả năng biến động mạnh hơn các dòng khác do chịu tác động nhiều từ giá nguyên liệu nhập khẩu và tỷ giá USD/VND.

Giá phân bón NPK và Ure thường có biên độ biến động nhỏ hơn DAP và Kali, nên phù hợp để nông dân tích trữ trong ngắn hạn từ 1 đến 2 tháng. Giá phân bón trong nước hiện vẫn thấp hơn so với mức giá nhiều năm trước, nên nếu nhà nông chủ động mua dự trữ ở những thời điểm giá thấp sẽ tối ưu được chi phí sản xuất.