Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá phân bón hôm nay 22/5 ổn định, thị trường dậy sóng vì hàng giả

Quốc Duẩn 22/05/2026 10:33

Giá phân bón hôm nay 22/5/2026 duy trì ổn định ở nhiều mặt hàng, thị trường chú ý vụ phân bón giả hơn 1,5 tỷ đồng

Giá phân bón hôm nay 22/5/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định tại nhiều đại lý trên cả nước. Các dòng DAP, Kali, Ure và NPK chưa ghi nhận biến động lớn.

Giá phân bón hôm nay được quan tâm mạnh sau khi công an phát hiện đường dây sản xuất phân bón giả trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tại Tây Ninh.

Giá phân bón hôm nay tại nhiều dòng chủ lực

DAP Hàn Quốc hiện dao động từ 1,07 - 1,12 triệu đồng/bao, còn DAP Nga phổ biến từ 1,22 - 1,27 triệu đồng/bao.

Giá Kali bột Cà Mau phổ biến quanh 560.000 đồng/bao. Kali bột Phú Mỹ hiện dao động khoảng 545.000 đồng/bao.

Lân Lâm Thao và Lân Văn Điển duy trì mức giá lần lượt khoảng 305.000 đồng và 315.000 đồng/bao. Chênh lệch giữa hai sản phẩm khoảng 10.000 đồng/bao.

Giá NPK và Ure duy trì mặt bằng cao

Giá phân bón hôm nay đối với NPK 16-16-8 Cà Mau dao động quanh mức 725.000 đồng/bao, còn NPK Đầu Trâu phổ biến khoảng 800.000 đồng/bao.

NPK 20-20-15 Bình Điền hiện là một trong những sản phẩm có giá cao nhất thị trường với mức khoảng 960.000 đồng/bao.

Ure Cà Mau tiếp tục giữ vùng giá 675.000 đồng/bao. Đây là mức giá phổ biến tại nhiều khu vực phía Nam.

Loại phân bónĐơn vịGiá
DAP HÀN QUỐCBAO1,095,000
Thấp: 1,070,000
Cao: 1,120,000
DAP NGABAO1,245,000
Thấp: 1,220,000
Cao: 1,270,000
KALI BỘT CÀ MAUBAO560,000
Thấp: 520,000
Cao: 600,000
KALI BỘT PHÚ MỸBAO545,000
Thấp: 510,000
Cao: 580,000
LÂN LÂM THAOBAO305,000
Thấp: 300,000
Cao: 310,000
LÂN VĂN ĐIỂNBAO315,000
Thấp: 310,000
Cao: 320,000
NPK 16-16-8 CÀ MAUBAO725,000
Thấp: 700,000
Cao: 750,000
NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂUBAO800,000
Thấp: 780,000
Cao: 820,000
NPK 16-16-8 PHÚ MỸBAO715,000
Thấp: 690,000
Cao: 740,000
NPK 18-8-18 Cà MauBAO735,000
Thấp: 720,000
Cao: 750,000
NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀNBAO960,000
Thấp: 940,000
Cao: 980,000
URE CÀ MAUBAO675,000
Thấp: 660,000
Cao: 690,000
Giá phân bón hôm nay 22/5 ổn định, thị trường dậy sóng vì hàng giả

Hơn 70 tấn phân bón giả bị thu giữ

Lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã khám xét nhiều địa điểm sản xuất và tiêu thụ phân bón giả, thu giữ hơn 70 tấn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu BACONCO.

Các đối tượng bị cáo buộc xây dựng mạng lưới phân phối liên tỉnh nhằm tiêu thụ phân bón giả với quy mô lớn.

Giá phân bón hôm nay ổn định nhưng nguy cơ từ hàng giả tiếp tục khiến người dân lo ngại. Phân bón giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nông sản.

Người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm

Các chuyên gia khuyến nghị nông dân nên ưu tiên mua phân bón tại đại lý chính hãng và kiểm tra đầy đủ tem nhãn trước khi sử dụng.

Giá phân bón hôm nay chưa biến động mạnh nhưng thị trường vẫn đối mặt áp lực lớn từ tình trạng hàng giả và cạnh tranh không lành mạnh.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá phân bón hôm nay 22/5 ổn định, thị trường dậy sóng vì hàng giả
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO