Thị trường Giá phân bón hôm nay 22/5 ổn định, thị trường dậy sóng vì hàng giả Giá phân bón hôm nay 22/5/2026 duy trì ổn định ở nhiều mặt hàng, thị trường chú ý vụ phân bón giả hơn 1,5 tỷ đồng

Giá phân bón hôm nay 22/5/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định tại nhiều đại lý trên cả nước. Các dòng DAP, Kali, Ure và NPK chưa ghi nhận biến động lớn.

Giá phân bón hôm nay được quan tâm mạnh sau khi công an phát hiện đường dây sản xuất phân bón giả trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tại Tây Ninh.

Giá phân bón hôm nay tại nhiều dòng chủ lực

DAP Hàn Quốc hiện dao động từ 1,07 - 1,12 triệu đồng/bao, còn DAP Nga phổ biến từ 1,22 - 1,27 triệu đồng/bao.

Giá Kali bột Cà Mau phổ biến quanh 560.000 đồng/bao. Kali bột Phú Mỹ hiện dao động khoảng 545.000 đồng/bao.

Lân Lâm Thao và Lân Văn Điển duy trì mức giá lần lượt khoảng 305.000 đồng và 315.000 đồng/bao. Chênh lệch giữa hai sản phẩm khoảng 10.000 đồng/bao.

Giá NPK và Ure duy trì mặt bằng cao

Giá phân bón hôm nay đối với NPK 16-16-8 Cà Mau dao động quanh mức 725.000 đồng/bao, còn NPK Đầu Trâu phổ biến khoảng 800.000 đồng/bao.

NPK 20-20-15 Bình Điền hiện là một trong những sản phẩm có giá cao nhất thị trường với mức khoảng 960.000 đồng/bao.

Ure Cà Mau tiếp tục giữ vùng giá 675.000 đồng/bao. Đây là mức giá phổ biến tại nhiều khu vực phía Nam.

Loại phân bón Đơn vị Giá DAP HÀN QUỐC BAO 1,095,000

Thấp: 1,070,000

Cao: 1,120,000

DAP NGA BAO 1,245,000

Thấp: 1,220,000

Cao: 1,270,000

KALI BỘT CÀ MAU BAO 560,000

Thấp: 520,000

Cao: 600,000

KALI BỘT PHÚ MỸ BAO 545,000

Thấp: 510,000

Cao: 580,000

LÂN LÂM THAO BAO 305,000

Thấp: 300,000

Cao: 310,000

LÂN VĂN ĐIỂN BAO 315,000

Thấp: 310,000

Cao: 320,000

NPK 16-16-8 CÀ MAU BAO 725,000

Thấp: 700,000

Cao: 750,000

NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU BAO 800,000

Thấp: 780,000

Cao: 820,000

NPK 16-16-8 PHÚ MỸ BAO 715,000

Thấp: 690,000

Cao: 740,000

NPK 18-8-18 Cà Mau BAO 735,000

Thấp: 720,000

Cao: 750,000

NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN BAO 960,000

Thấp: 940,000

Cao: 980,000

URE CÀ MAU BAO 675,000

Thấp: 660,000

Cao: 690,000



Hơn 70 tấn phân bón giả bị thu giữ

Lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã khám xét nhiều địa điểm sản xuất và tiêu thụ phân bón giả, thu giữ hơn 70 tấn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu BACONCO.

Các đối tượng bị cáo buộc xây dựng mạng lưới phân phối liên tỉnh nhằm tiêu thụ phân bón giả với quy mô lớn.

Giá phân bón hôm nay ổn định nhưng nguy cơ từ hàng giả tiếp tục khiến người dân lo ngại. Phân bón giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nông sản.

Người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm

Các chuyên gia khuyến nghị nông dân nên ưu tiên mua phân bón tại đại lý chính hãng và kiểm tra đầy đủ tem nhãn trước khi sử dụng.

Giá phân bón hôm nay chưa biến động mạnh nhưng thị trường vẫn đối mặt áp lực lớn từ tình trạng hàng giả và cạnh tranh không lành mạnh.