Giá phân bón hôm nay 23/4: Urê Cà Mau 675.000 đồng/bao

Giá phân bón hôm nay 23/4/2026 duy trì ở mặt bằng cao, trong đó urê Cà Mau ở mức 675.000 đồng/bao và DAP Nga lên tới 1,245 triệu đồng/bao. Thị trường trong nước tiếp tục chịu tác động từ đà tăng mạnh của giá phân bón thế giới.

Giá phân bón hiện phân hóa theo từng chủng loại, với nhóm DAP và NPK cao cấp giữ mặt bằng giá cao hơn đáng kể so với kali, lân và urê.

Giá phân bón hôm nay trong nước

Giá phân bón hôm nay được cập nhật lúc 7h26 ngày 23/4/2026 cho thấy nhiều mặt hàng đang neo ở vùng giá cao. DAP Nga là sản phẩm có giá niêm yết cao nhất trong nhóm phổ biến, đạt 1,245 triệu đồng/bao. DAP Hàn Quốc đứng ở mức 1,095 triệu đồng/bao.

Loại phân bón Đơn vị Giá niêm yết Giá thấp Giá cao DAP Hàn Quốc Bao 1.095.000 đồng 1.070.000 đồng 1.120.000 đồng DAP Nga Bao 1.245.000 đồng 1.220.000 đồng 1.270.000 đồng Kali bột Cà Mau Bao 560.000 đồng 520.000 đồng 600.000 đồng Kali bột Phú Mỹ Bao 545.000 đồng 510.000 đồng 580.000 đồng Lân Lâm Thao Bao 305.000 đồng 300.000 đồng 310.000 đồng Lân Văn Điển Bao 315.000 đồng 310.000 đồng 320.000 đồng NPK 16-16-8 Cà Mau Bao 725.000 đồng 700.000 đồng 750.000 đồng NPK 16-16-8 Đầu Trâu Bao 800.000 đồng 780.000 đồng 820.000 đồng NPK 16-16-8 Phú Mỹ Bao 715.000 đồng 690.000 đồng 740.000 đồng NPK 18-8-18 Cà Mau Bao 735.000 đồng 720.000 đồng 750.000 đồng NPK 20-20-15 Bình Điền Bao 960.000 đồng 940.000 đồng 980.000 đồng Urê Cà Mau Bao 675.000 đồng 660.000 đồng 690.000 đồng

Giá phân bón trong nước hiện dao động khá rộng. Nhóm lân có giá thấp nhất, từ 305.000 đến 315.000 đồng/bao. Nhóm kali phổ biến từ 545.000 đến 560.000 đồng/bao. Urê Cà Mau giữ ở mức 675.000 đồng/bao. Nhóm NPK dao động từ 715.000 đến 960.000 đồng/bao tùy công thức và thương hiệu.

Giá phân bón hôm nay cho thấy chênh lệch giữa mặt hàng thấp nhất và cao nhất lên tới 940.000 đồng/bao, phản ánh sự khác biệt lớn về nguyên liệu đầu vào, công thức dinh dưỡng và nguồn cung.

Giá phân bón thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá phân bón thế giới đã tăng gần gấp đôi kể từ khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bùng phát. Đây là nguyên nhân chính khiến mặt bằng giá phân bón trong nước duy trì ở mức cao.

Theo Bloomberg, Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu urê lớn nhất thế giới, đã chấp nhận mua urê với giá cao hơn nhiều so với các đợt đấu thầu trước. Cụ thể, 1,5 triệu tấn giao tại bờ biển phía tây có giá 935 USD/tấn, còn 1 triệu tấn giao tại bờ biển phía đông ở mức 959 USD/tấn.

Mức giá mới cao hơn gần 90% so với trước khi xung đột nổ ra. Trước đó, giá urê Trung Đông chỉ quanh 490 USD/tấn. Biên độ tăng này cho thấy thị trường phân bón toàn cầu đang chịu áp lực rất lớn từ đứt gãy nguồn cung.

Giá phân bón thế giới đi lên do eo biển Hormuz bị gián đoạn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khí đốt tự nhiên, nguyên liệu đầu vào quan trọng để sản xuất amoniac và urê. Khoảng 45% nguồn cung phân bón toàn cầu được vận chuyển qua khu vực Vịnh Ba Tư, nên bất kỳ gián đoạn kéo dài nào cũng có thể đẩy giá tăng thêm.

Nga gia hạn hạn ngạch xuất khẩu, thị trường vẫn căng thẳng

Nga đã gia hạn hạn ngạch xuất khẩu phân bón đến hết tháng 11, với tổng lượng xuất khẩu 20 triệu tấn trong giai đoạn từ 1/6 đến 30/11. Nga hiện là nhà sản xuất phân bón lớn thứ hai thế giới và chiếm khoảng 20% thương mại phân bón toàn cầu.

Chính sách này giúp Nga ưu tiên nguồn cung nội địa và hỗ trợ nông dân trong nước. Với thị trường quốc tế, đây là tín hiệu cho thấy nguồn cung toàn cầu vẫn được kiểm soát chặt, chưa thể sớm hạ nhiệt.

Giá phân bón hôm nay nói gì với người mua trong nước

Giá phân bón hôm nay cho thấy nông dân và đại lý vẫn phải theo dõi sát diễn biến quốc tế, nhất là giá urê và khí đốt. Khi chi phí đầu vào thế giới chưa hạ, giá phân bón trong nước khó giảm mạnh trong ngắn hạn.

Với nhóm phân bón phục vụ mùa vụ lớn như urê, DAP và NPK, xu hướng hiện tại là giữ giá cao và biến động theo nguồn cung toàn cầu. Người mua cần so sánh kỹ giữa giá niêm yết, vùng thấp và vùng cao để lựa chọn thời điểm nhập hàng phù hợp.