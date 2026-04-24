Thị trường Giá phân bón hôm nay 24/4/2026: DAP Nga chạm mốc 1,24 triệu Giá phân bón hôm nay 24/4/2026 ghi nhận mức cao nhất thuộc về dòng DAP Nga với 1.245.000 đồng mỗi bao. Thị trường giá phân bón trong nước duy trì đà ổn định giúp nông dân chủ động kế hoạch bón phân cho vụ mùa mới

Biến động giá phân bón DAP và Ure hôm nay

Giá phân bón DAP Nga hiện đang đứng ở mức cao nhất thị trường với giá trung bình 1.245.000 đồng/bao 50kg. Mức giá bán lẻ thực tế tại các đại lý có sự chênh lệch từ 1.220.000 đến 1.270.000 đồng tùy khu vực vận chuyển. Phân DAP Hàn Quốc có giá bán thấp hơn ở ngưỡng 1.095.000 đồng/bao. Đối với dòng phân đạm, giá phân bón Ure Cà Mau niêm yết mức trung bình 675.000 đồng/bao. Đây là mức giá ổn định hỗ trợ tốt cho chi phí đầu vào của các hộ trồng lúa và cây ăn trái trong bối cảnh giá nông sản biến động.

Giá phân bón NPK và Kali tại các đại lý bán lẻ

Thị trường giá phân bón NPK hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các thương hiệu lớn. Phân NPK 20-20-15 Bình Điền có giá bán cao nhất ở mức 960.000 đồng/bao. Dòng NPK 16-16-8 Đầu Trâu được bán với giá 800.000 đồng/bao, cao hơn khoảng 85.000 đồng so với NPK 16-16-8 Phú Mỹ. Giá phân bón Kali hôm nay dao động từ 545.000 đến 560.000 đồng/bao. Cụ thể, Kali bột Cà Mau đạt mốc 560.000 đồng/bao, cao hơn 15.000 đồng so với sản phẩm cùng loại của Phú Mỹ. Các dòng phân lân như Lâm Thao và Văn Điển tiếp tục giữ mức giá thấp, lần lượt là 305.000 đồng và 315.000 đồng mỗi bao.

Bảng giá phân bón chi tiết ngày 24/4/2026