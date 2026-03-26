Thị trường Giá phân bón hôm nay 26/3/2026 ổn định trên cả nước Giá phân bón ngày 26/03/2026 duy trì ổn định tại nhiều khu vực, dao động 250.000 – 930.000 đồng/bao, chưa ghi nhận biến động mới

Giá phân bón trong nước dao động từ 250.000 – 930.000 đồng/bao. Mức giá có thể khác nhau tùy khu vực và thời điểm bán. Dữ liệu dưới đây được cập nhật ngày 26/03/2026, tập trung vào các loại phân vô cơ phổ biến.

Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Thị trường phân bón tại Đông Nam Bộ – Tây Nguyên ngày 26/03/2026 giữ ổn định so với trước đó.

Loại phân Thương hiệu Giá ngày 26/03 (đồng/bao) Phân URÊ Cà Mau 610.000 – 650.000 Phân URÊ Phú Mỹ 610.000 – 660.000 Phân KALI bột Cà Mau 500.000 – 580.000 Phân KALI bột Phú Mỹ 490.000 – 570.000 Phân NPK 16-16-8 Cà Mau 660.000 – 750.000 Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ 650.000 – 750.000 Phân NPK 16-16-8 Đầu Trâu 670.000 – 750.000 Phân NPK 20-20-15 TE Bình Điền 890.000 – 930.000 Phân Lân Lâm Thao 290.000 – 330.000

Khu vực miền Bắc

Giá phân bón tại miền Bắc tiếp tục duy trì ổn định, không có thay đổi so với kỳ trước.

Loại phân Thương hiệu Giá ngày 26/03 (đồng/bao) Phân URÊ Hà Bắc 560.000 – 590.000 Phân URÊ Phú Mỹ 540.000 – 580.000 Phân NPK 16-16-8 + TE Việt Nhật 420.000 – 440.000 Phân Supe Lân Lâm Thao 250.000 – 270.000 Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật 730.000 – 760.000 Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ 750.000 – 760.000 Phân KALI bột Canada 510.000 – 530.000 Phân KALI bột Hà Anh 510.000 – 540.000

Dự báo xu hướng giá phân bón

Giá phân bón toàn cầu dự kiến tăng nhẹ khoảng 3 – 5% do chi phí nguyên liệu và vận chuyển duy trì ở mức cao.

Trong nước, giá có thể chịu tác động nhất định tại các khu vực phụ thuộc nguồn nhập khẩu. Nguồn cung nội địa ổn định cùng chính sách điều tiết giúp thị trường duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định trong thời gian tới.