Giá phân bón hôm nay 26/3/2026 ổn định trên cả nước
Giá phân bón ngày 26/03/2026 duy trì ổn định tại nhiều khu vực, dao động 250.000 – 930.000 đồng/bao, chưa ghi nhận biến động mới
Giá phân bón trong nước dao động từ 250.000 – 930.000 đồng/bao. Mức giá có thể khác nhau tùy khu vực và thời điểm bán. Dữ liệu dưới đây được cập nhật ngày 26/03/2026, tập trung vào các loại phân vô cơ phổ biến.
Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Thị trường phân bón tại Đông Nam Bộ – Tây Nguyên ngày 26/03/2026 giữ ổn định so với trước đó.
|Loại phân
|Thương hiệu
|Giá ngày 26/03 (đồng/bao)
|Phân URÊ
|Cà Mau
|610.000 – 650.000
|Phân URÊ
|Phú Mỹ
|610.000 – 660.000
|Phân KALI bột
|Cà Mau
|500.000 – 580.000
|Phân KALI bột
|Phú Mỹ
|490.000 – 570.000
|Phân NPK 16-16-8
|Cà Mau
|660.000 – 750.000
|Phân NPK 16-16-8
|Phú Mỹ
|650.000 – 750.000
|Phân NPK 16-16-8
|Đầu Trâu
|670.000 – 750.000
|Phân NPK 20-20-15 TE
|Bình Điền
|890.000 – 930.000
|Phân Lân
|Lâm Thao
|290.000 – 330.000
Khu vực miền Bắc
Giá phân bón tại miền Bắc tiếp tục duy trì ổn định, không có thay đổi so với kỳ trước.
|Loại phân
|Thương hiệu
|Giá ngày 26/03 (đồng/bao)
|Phân URÊ
|Hà Bắc
|560.000 – 590.000
|Phân URÊ
|Phú Mỹ
|540.000 – 580.000
|Phân NPK 16-16-8 + TE
|Việt Nhật
|420.000 – 440.000
|Phân Supe Lân
|Lâm Thao
|250.000 – 270.000
|Phân NPK 16-16-8
|Việt Nhật
|730.000 – 760.000
|Phân NPK 16-16-8
|Phú Mỹ
|750.000 – 760.000
|Phân KALI bột
|Canada
|510.000 – 530.000
|Phân KALI bột
|Hà Anh
|510.000 – 540.000
Dự báo xu hướng giá phân bón
Giá phân bón toàn cầu dự kiến tăng nhẹ khoảng 3 – 5% do chi phí nguyên liệu và vận chuyển duy trì ở mức cao.
Trong nước, giá có thể chịu tác động nhất định tại các khu vực phụ thuộc nguồn nhập khẩu. Nguồn cung nội địa ổn định cùng chính sách điều tiết giúp thị trường duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định trong thời gian tới.