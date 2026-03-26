Giá phân bón hôm nay 26/3/2026 ổn định trên cả nước

Quốc Duẩn 26/03/2026 10:23

Giá phân bón ngày 26/03/2026 duy trì ổn định tại nhiều khu vực, dao động 250.000 – 930.000 đồng/bao, chưa ghi nhận biến động mới

Giá phân bón trong nước dao động từ 250.000 – 930.000 đồng/bao. Mức giá có thể khác nhau tùy khu vực và thời điểm bán. Dữ liệu dưới đây được cập nhật ngày 26/03/2026, tập trung vào các loại phân vô cơ phổ biến.

Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Thị trường phân bón tại Đông Nam Bộ – Tây Nguyên ngày 26/03/2026 giữ ổn định so với trước đó.

Loại phânThương hiệuGiá ngày 26/03 (đồng/bao)
Phân URÊCà Mau610.000 – 650.000
Phân URÊPhú Mỹ610.000 – 660.000
Phân KALI bộtCà Mau500.000 – 580.000
Phân KALI bộtPhú Mỹ490.000 – 570.000
Phân NPK 16-16-8Cà Mau660.000 – 750.000
Phân NPK 16-16-8Phú Mỹ650.000 – 750.000
Phân NPK 16-16-8Đầu Trâu670.000 – 750.000
Phân NPK 20-20-15 TEBình Điền890.000 – 930.000
Phân LânLâm Thao290.000 – 330.000
Khu vực miền Bắc

Giá phân bón tại miền Bắc tiếp tục duy trì ổn định, không có thay đổi so với kỳ trước.

Loại phânThương hiệuGiá ngày 26/03 (đồng/bao)
Phân URÊHà Bắc560.000 – 590.000
Phân URÊPhú Mỹ540.000 – 580.000
Phân NPK 16-16-8 + TEViệt Nhật420.000 – 440.000
Phân Supe LânLâm Thao250.000 – 270.000
Phân NPK 16-16-8Việt Nhật730.000 – 760.000
Phân NPK 16-16-8Phú Mỹ750.000 – 760.000
Phân KALI bộtCanada510.000 – 530.000
Phân KALI bộtHà Anh510.000 – 540.000

Dự báo xu hướng giá phân bón

Giá phân bón toàn cầu dự kiến tăng nhẹ khoảng 3 – 5% do chi phí nguyên liệu và vận chuyển duy trì ở mức cao.

Trong nước, giá có thể chịu tác động nhất định tại các khu vực phụ thuộc nguồn nhập khẩu. Nguồn cung nội địa ổn định cùng chính sách điều tiết giúp thị trường duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định trong thời gian tới.

