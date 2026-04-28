Thị trường Giá phân bón hôm nay 28/4: Tăng mạnh, DAP Nga 1,27 triệu/bao Giá phân bón hôm nay 28/4/2026 tiếp tục xu hướng tăng do gián đoạn nguồn cung từ Iran. Giá phân bón DAP Nga cao nhất 1.270.000 đồng/bao, urê Cà Mau 675.000 đồng/bao

Giá phân bón hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận mức cao nhất 1.270.000 đồng/bao đối với DAP Nga. Giá phân bón urê Cà Mau phổ biến 675.000 đồng/bao, trong khi NPK 16-16-8 Đầu Trâu có giá 800.000 đồng/bao. Đây là đợt tăng giá phân bón nghiêm trọng thứ hai trong 4 năm qua.

Giá phân bón các loại phổ biến hôm nay 28/4/2026

Giá phân bón DAP Hàn Quốc hiện dao động từ 1.070.000 đến 1.120.000 đồng/bao, mức trung bình 1.095.000 đồng/bao. Giá phân bón DAP Nga cao hơn đáng kể, giao dịch trong khoảng 1.220.000 - 1.270.000 đồng/bao, trung bình 1.245.000 đồng/bao. Như vậy, giá phân bón DAP Nga đắt hơn DAP Hàn Quốc khoảng 150.000 đồng/bao.

Giá phân bón kali bột Cà Mau hiện ở mức 520.000 - 600.000 đồng/bao, trung bình 560.000 đồng/bao. Giá phân bón kali bột Phú Mỹ thấp hơn một chút, dao động 510.000 - 580.000 đồng/bao, trung bình 545.000 đồng/bao. Giá phân bón lân Lâm Thao và lân Văn Điển lần lượt ở mức 305.000 đồng/bao và 315.000 đồng/bao, là hai mặt hàng có giá thấp nhất thị trường.

Giá phân bón NPK 16-16-8 có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Cụ thể, giá phân bón NPK 16-16-8 Phú Mỹ là 715.000 đồng/bao (dao động 690.000 - 740.000), NPK 16-16-8 Cà Mau là 725.000 đồng/bao (700.000 - 750.000), trong khi NPK 16-16-8 Đầu Trâu cao nhất với 800.000 đồng/bao (780.000 - 820.000). Giá phân bón NPK 18-8-18 Cà Mau ở mức 735.000 đồng/bao, còn NPK 20-20-15 Bình Điền là 960.000 đồng/bao. Giá phân bón urê Cà Mau hiện phổ biến 675.000 đồng/bao, dao động 660.000 - 690.000 đồng/bao.

Bảng giá phân bón hôm nay 28/4/2026 (cập nhật lúc 7h26) Loại phân bón Đơn vị Giá trung bình (đồng) Thấp - Cao (đồng) DAP HÀN QUỐC Bao 1.095.000 1.070.000 - 1.120.000 DAP NGA Bao 1.245.000 1.220.000 - 1.270.000 KALI BỘT CÀ MAU Bao 560.000 520.000 - 600.000 KALI BỘT PHÚ MỸ Bao 545.000 510.000 - 580.000 LÂN LÂM THAO Bao 305.000 300.000 - 310.000 LÂN VĂN ĐIỂN Bao 315.000 310.000 - 320.000 NPK 16-16-8 CÀ MAU Bao 725.000 700.000 - 750.000 NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU Bao 800.000 780.000 - 820.000 NPK 16-16-8 PHÚ MỸ Bao 715.000 690.000 - 740.000 NPK 18-8-18 Cà Mau Bao 735.000 720.000 - 750.000 NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN Bao 960.000 940.000 - 980.000 URE CÀ MAU Bao 675.000 660.000 - 690.000

Nguyên nhân giá phân bón tăng mạnh do gián đoạn nguồn cung từ Iran

Giá phân bón toàn cầu đang tăng nóng do xung đột tại Iran gây gián đoạn tuyến vận tải eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường chiến lược cho phần lớn hoạt động thương mại phân bón từ Trung Đông, khu vực sản xuất lớn nhất thế giới. Sự gián đoạn này khiến dòng chảy phân bón toàn cầu bị tê liệt, đẩy giá phân bón lên mức cao nhất trong 4 năm qua.

Nguồn cung urê, loại phân bón gốc nitơ thiết yếu, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà máy sản xuất urê lớn tại Qatar phải tạm ngừng hoạt động, đồng thời các nguyên liệu đầu vào như lưu huỳnh và amoniac cũng bị hạn chế. Khoảng 2 triệu tấn urê (tương đương 3% thương mại đường biển toàn cầu) đã mất khỏi thị trường kể từ khi xung đột diễn ra, và gần 1 triệu tấn hàng hóa đang bị mắc kẹt tại vùng Vịnh.

So với đợt gián đoạn sau xung đột Nga - Ukraine năm 2022, cuộc khủng hoảng hiện tại được đánh giá nghiêm trọng hơn. Năm 2022, thị trường vẫn tìm được nguồn bù đắp, nhưng lần này quy mô gián đoạn lớn hơn. Giá phân bón urê tăng mạnh nhất, với một số quốc gia như Ấn Độ buộc phải mua urê với mức giá gần gấp đôi so với hai tháng trước.

Tác động của giá phân bón tăng đến nông dân toàn cầu

Giá phân bón tăng cao đang gây sức ép lớn lên nông dân toàn cầu. Khác với năm 2022 khi giá ngũ cốc cao giúp bù đắp chi phí, hiện nay giá lúa mì và đậu nành ở mức thấp do nguồn cung dồi dào. Nhiều nông dân cân nhắc giảm lượng phân bón sử dụng hoặc chuyển sang loại rẻ hơn nhưng kém hiệu quả, đặc biệt là phân đạm - loại ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng.

Các dấu hiệu điều chỉnh đã xuất hiện tại nhiều khu vực sản xuất lớn. Tại Tây Úc, diện tích trồng lúa mì dự kiến giảm 14% do nông dân chuyển sang cây trồng ít phụ thuộc phân bón. Tại Brazil, xu hướng cắt giảm phân bón hoặc dùng sản phẩm thay thế chi phí thấp đang phổ biến. Ở Đông Nam Á, sản lượng dầu cọ có thể chịu áp lực giảm, còn tại châu Âu, nông dân giảm diện tích ngô thâm canh và cắt giảm phân bón cho vụ thu sắp tới.

Rủi ro lớn hơn có thể xuất hiện trong các mùa vụ tiếp theo, đặc biệt là vụ thu hoạch năm 2027. Khi khó khăn tài chính buộc nông dân thu hẹp quy mô sản xuất, tác động tích lũy của việc cắt giảm đầu vào sẽ trở nên rõ rệt hơn. Các tổ chức quốc tế đã bắt đầu điều chỉnh giảm dự báo sản lượng niên vụ tới, cảnh báo nguy cơ mất an ninh lương thực tại các nước đang phát triển phụ thuộc nhập khẩu.