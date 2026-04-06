Thị trường Giá phân bón hôm nay 6/4/2026: Ổn định toàn quốc Giá phân bón hôm nay 6/4/2026 giữ ổn định tại nhiều khu vực. Ure, NPK, kali đồng loạt đi ngang so với trước

Giá phân bón hôm nay 6/4/2026 trên toàn quốc

Giá phân bón hôm nay duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các khu vực. Các mặt hàng chính như ure, NPK, kali và phân lân chưa ghi nhận điều chỉnh mới so với giữa tháng 3. Mặt bằng giá tiếp tục đi ngang trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện yếu tố thúc đẩy tăng hoặc giảm.

Một số sản phẩm NPK phổ biến như NPK 20-20-15 Song Gianh đang dao động từ 940.000 – 960.000 đồng/bao, trong khi NPK Đầu Trâu cùng loại giữ ở mức 970.000 – 1.000.000 đồng/bao.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung

Ure, NPK và kali giữ nguyên

Tại miền Trung, giá ure Phú Mỹ duy trì trong khoảng 620.000 – 650.000 đồng/bao, còn ure Ninh Bình ở mức 610.000 – 640.000 đồng/bao. Nhóm phân NPK 20-20-15 như Đầu Trâu và Song Gianh giữ giá lần lượt từ 950.000 – 980.000 đồng/bao và 910.000 – 930.000 đồng/bao.

Giá kali bột Phú Mỹ và Hà Anh cùng dao động 520.000 – 560.000 đồng/bao. Với NPK 16-16-8, các thương hiệu như Đầu Trâu, Phú Mỹ và Lào Cai giữ mức 700.000 – 740.000 đồng/bao. Phân lân Lâm Thao và Lào Cai tiếp tục ổn định quanh 270.000 – 300.000 đồng/bao.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ

Thị trường đi ngang diện rộng

Tại Tây Nam Bộ, giá ure Cà Mau và Phú Mỹ lần lượt dao động 620.000 – 640.000 đồng/bao và 610.000 – 630.000 đồng/bao. Phân DAP Hồng Hà giữ mức cao từ 1.250.000 – 1.300.000 đồng/bao, còn DAP Đình Vũ ở mức 840.000 – 870.000 đồng/bao.

Kali miểng Cà Mau duy trì trong khoảng 500.000 – 530.000 đồng/bao. NPK 16-16-8 của các thương hiệu Cà Mau, Phú Mỹ và Việt Nhật dao động 600.000 – 650.000 đồng/bao. NPK 20-20-15 Ba con cò giữ mức 870.000 – 900.000 đồng/bao.

Giá phân bón hôm nay tại Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Giữ ổn định ở nhiều dòng sản phẩm

Tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, ure Cà Mau và Phú Mỹ dao động từ 610.000 – 660.000 đồng/bao. Kali bột giữ mức 490.000 – 580.000 đồng/bao tùy thương hiệu.

NPK 16-16-8 của các hãng lớn như Cà Mau, Phú Mỹ và Đầu Trâu dao động trong khoảng 650.000 – 750.000 đồng/bao. NPK 20-20-15 TE Bình Điền giữ mức 890.000 – 930.000 đồng/bao. Phân lân Lâm Thao ổn định từ 290.000 – 330.000 đồng/bao.

Giá phân bón hôm nay 6/4/2026: Ổn định toàn quốc

Giá phân bón hôm nay tại miền Bắc

Biến động thấp, thị trường ổn định

Tại miền Bắc, ure Hà Bắc được giao dịch trong khoảng 560.000 – 590.000 đồng/bao, còn ure Phú Mỹ từ 540.000 – 580.000 đồng/bao. NPK 16-16-8+TE Việt Nhật giữ mức 420.000 – 440.000 đồng/bao.

Phân supe lân Lâm Thao dao động 250.000 – 270.000 đồng/bao. NPK 16-16-8 của Việt Nhật và Phú Mỹ giữ mức 730.000 – 760.000 đồng/bao. Kali bột nhập khẩu từ Canada và Hà Anh duy trì trong khoảng 510.000 – 540.000 đồng/bao.

Đánh giá chung thị trường phân bón

Giá phân bón hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả nước. Sự ổn định này cho thấy cung cầu đang cân bằng. Thị trường chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo biến động giá trong ngắn hạn.