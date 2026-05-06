Thị trường Giá phân bón hôm nay 6/5/2026 : Nông dân lo gánh nặng vụ lúa Giá phân bón hôm nay 6/5/2026 đè nặng nông dân khi ure Cà Mau 675.000 đồng/bao, DAP Nga 1,245 triệu đồng/bao, NPK 20-20-15 Bình Điền 960.000 đồng/bao đúng vào thời điểm vào vụ lúa hè thu.

Giá phân bón hôm nay 6/5/2026 cập nhật thực tế tại đại lý

Giá phân bón hôm nay 6/5/2026 cập nhật lúc 10h30 cho thấy mặt bằng giá phân bón trong nước tiếp tục neo ở mức cao. Ure Cà Mau đứng ở mức 675.000 đồng/bao, DAP Nga đạt 1,245 triệu đồng/bao, DAP Hàn Quốc 1,095 triệu đồng/bao, NPK 20-20-15 Bình Điền 960.000 đồng/bao.

Đối với nông dân chuẩn bị xuống giống vụ hè thu, mức giá phân bón hiện tại tạo ra gánh nặng chi phí lớn ngay từ đầu mùa, đặc biệt với những hộ canh tác lúa quy mô nhỏ.

Bảng giá phân bón hôm nay 6/5/2026 đầy đủ

Loại phân bón Đơn vị Giá trung bình Thấp - Cao DAP Hàn Quốc Bao 1.095.000 đ 1.070.000 – 1.120.000 DAP Nga Bao 1.245.000 đ 1.220.000 – 1.270.000 Kali bột Cà Mau Bao 560.000 đ 520.000 – 600.000 Kali bột Phú Mỹ Bao 545.000 đ 510.000 – 580.000 Lân Lâm Thao Bao 305.000 đ 300.000 – 310.000 Lân Văn Điển Bao 315.000 đ 310.000 – 320.000 NPK 16-16-8 Cà Mau Bao 725.000 đ 700.000 – 750.000 NPK 16-16-8 Đầu Trâu Bao 800.000 đ 780.000 – 820.000 NPK 16-16-8 Phú Mỹ Bao 715.000 đ 690.000 – 740.000 NPK 18-8-18 Cà Mau Bao 735.000 đ 720.000 – 750.000 NPK 20-20-15 Bình Điền Bao 960.000 đ 940.000 – 980.000 Ure Cà Mau Bao 675.000 đ 660.000 – 690.000

Trồng lúa thâm dụng phân bón: Vì sao giá phân bón quan trọng?

Trồng lúa là ngành thâm dụng phân bón và đặc biệt phụ thuộc vào phân đạm để thúc đẩy sự phát triển của lá và thân. Một vụ lúa thông thường cần đủ ba nhóm dinh dưỡng N-P-K từ ure, DAP và kali, với ure đóng vai trò quan trọng nhất ở giai đoạn sinh trưởng.

Khi giá phân bón ure tăng vọt, chi phí đầu vào của một vụ lúa có thể tăng 30 - 50% chỉ riêng ở khoản phân đạm. Đối với nông dân Việt Nam, mức giá ure 675.000 đồng/bao hiện nay đã cao hơn đáng kể so với các năm trước, ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của vụ mùa.

Tại Nam Á và Đông Nam Á, thời điểm bắt đầu mùa mưa đánh dấu giai đoạn thâm canh mạnh mẽ nhất trong chu kỳ trồng lúa. Tháng 5 là thời điểm nhiều nông dân ở nhiều nước bắt đầu gieo sạ lúa hoặc cấy mạ xuống đồng.

Các giống gạo hạt dài như indica và gạo thơm jasmine, vốn ưa nhiệt độ và độ ẩm cao, chiếm khoảng 90% lượng gạo giao dịch trên toàn thế giới. Sự trùng hợp giữa cao điểm vụ lúa và đỉnh giá phân bón nhiều năm tạo ra áp lực kép cho nông dân, đặc biệt là tại các vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

Tác động đối với nông dân không chỉ dừng lại ở giá phân bón, khi giá các vật tư nông nghiệp khác và chi phí vận chuyển tăng vọt dự kiến sẽ đẩy chi phí sản xuất lên từ 50% đến 80% so với cùng kỳ.

Maximo Torero, chuyên gia kinh tế trưởng tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết một số quốc gia bắt đầu điều chỉnh kế hoạch sản lượng do chi phí năng lượng thu hẹp biên lợi nhuận.

Với nông dân Việt Nam, chi phí canh tác lúa tăng 50 - 80% có thể làm xói mòn toàn bộ phần lợi nhuận hoặc thậm chí dẫn đến thua lỗ nếu giá lúa đầu ra không tăng tương ứng.

Tại các thị trường mới nổi, nơi chi phí khó chuyển hóa vào giá lương thực, nông dân có xu hướng giảm sử dụng phân bón để thay thế. Cách ứng phó này có thể làm giảm năng suất cây trồng – một hệ quả nguy hiểm cho an ninh lương thực dài hạn.

Khi nông dân bón thiếu đạm, lá lúa kém phát triển, đẻ nhánh ít, hạt lép tăng và sản lượng có thể giảm 10 - 20% trên mỗi hecta. Đây là nghịch lý của khủng hoảng giá phân bón: tiết kiệm chi phí ngắn hạn lại đẩy nông dân vào tình thế thu nhập thấp hơn ở cuối vụ.

Giá ure thế giới đạt 857 USD/tấn, gấp đôi năm ngoái

Theo Ngân hàng Thế giới công bố ngày 4/5, giá tham chiếu quốc tế cho phân bón ure đã đạt mức 857 USD/tấn trong tháng 4. Con số này vượt qua mức cao kỷ lục trong 4 năm là 726 USD xác lập hồi tháng 3, và cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá phân bón ure trong tháng 4 tiếp đà tăng 18%, sau khi nhảy vọt 54% vào tháng 3 do cuộc chiến tranh Iran làm gián đoạn hoạt động sản xuất và vận tải tại Trung Đông.

Các quốc gia vùng Vịnh như Qatar và Arab Saudi chiếm khoảng 30 - 35% lượng xuất khẩu ure toàn cầu, các cơ sở sản xuất bị hư hại do tấn công và hoạt động vận tải đình trệ vì eo biển Hormuz đóng cửa.

Dawit Mekonnen, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Thế giới cho biết châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ nguồn cung cả năng lượng và phân bón của Trung Đông.

Nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa sau tháng 6, nhiều quốc gia có khả năng sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật tư đầu vào.

Ngân hàng Thế giới dự báo giá phân bón sẽ tăng 31% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2026, trong đó giá phân bón ure tăng khoảng 60%. Sản lượng lưu huỳnh – một thành phần trong phân lân – cũng phụ thuộc vào các quốc gia vùng Vịnh, mở rộng phạm vi áp lực lên cả ba nhóm phân bón chính.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Ấn Độ vừa là nước trồng lúa vừa là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, sản xuất khoảng 150 triệu tấn mỗi năm, nhưng quốc gia này lại dễ bị tổn thương do phụ thuộc vào phân bón nhập khẩu.

Chính phủ trợ giá phân bón cho nông dân, nhưng khoảng 40% lượng nhập khẩu phụ thuộc vào các quốc gia vùng Vịnh. Ấn Độ đã xuất khẩu khoảng 23 triệu tấn gạo trong niên vụ 2024-2025, tương đương 15% sản lượng. Việt Nam, Thái Lan và Pakistan mỗi nước chỉ có thể xuất khẩu từ 5 đến 8 triệu tấn – không thể thay thế năng lực cung cấp gạo của Ấn Độ nếu nước này hạn chế xuất khẩu vì lo ngại an ninh lương thực nội địa.

Trong bối cảnh giá phân bón neo ở mức cao và dự báo còn tăng, nông dân nên cân nhắc một số giải pháp giảm chi phí mà không hy sinh năng suất.

Sử dụng phân bón đúng liều lượng theo khuyến cáo kỹ thuật giúp tránh lãng phí, kết hợp phân hữu cơ với phân vô cơ giảm phụ thuộc vào ure, DAP nhập khẩu.

Áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến như tưới ướt khô xen kẽ, gieo sạ thưa, sử dụng giống lúa cải tiến cho phép tiết kiệm 20 - 30% lượng phân bón. Theo dõi giá phân bón hàng tuần để mua đúng thời điểm cũng giúp giảm chi phí đầu vào đáng kể.