Giá phân bón hôm nay 7/4/2026: Ure, NPK, Kali đi ngang toàn quốc, giá Ure thế giới biến động

Quốc Duẩn 07/04/2026 10:59

Giá phân bón hôm nay 7/4/2026 tiếp tục duy trì ổn định tại tất cả các khu vực trên cả nước, không thay đổi so với ngày 15/3/2026. Phân Ure dao động từ 540.000 – 660.000 đồng/bao, NPK 20-20-15 từ 870.000 – 980.000 đồng/bao tùy thương hiệu và vùng miền.

Theo dữ liệu từ Simplize, giá phân Ure thế giới vẫn đang có những biến động nhất định, tuy nhiên mức giá trong nước chưa phản ánh ngay các thay đổi này do các nhà phân phối vẫn giữ nguyên bảng giá niêm yết.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung

Loại phânThương hiệuGiá 7/4 (đồng/bao)Thay đổi
Phân Ure
UrePhú Mỹ620.000 – 650.000
UreNinh Bình610.000 – 640.000
Phân NPK 20-20-15
NPK 20-20-15Đầu Trâu950.000 – 980.000
NPK 20-20-15Song Gianh910.000 – 930.000
Phân Kali bột
Kali bộtPhú Mỹ520.000 – 560.000
Kali bộtHà Anh520.000 – 560.000
Phân NPK 16-16-8
NPK 16-16-8Đầu Trâu720.000 – 740.000
NPK 16-16-8Phú Mỹ710.000 – 730.000
NPK 16-16-8Lào Cai700.000 – 720.000
Phân Lân
LânLâm Thao280.000 – 300.000
LânLào Cai270.000 – 290.000

Tại khu vực miền Trung, giá phân Ure Phú Mỹ đứng ở mức 620.000 – 650.000 đồng/bao, cao hơn khoảng 10.000 đồng so với Ure Ninh Bình. NPK 20-20-15 Đầu Trâu duy trì ở mức 950.000 – 980.000 đồng/bao, Song Gianh thấp hơn từ 910.000 – 930.000 đồng/bao. Toàn bộ các loại phân bón tại khu vực này đều không có biến động so với ngày 15/3.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ

Loại phânThương hiệuGiá 7/4 (đồng/bao)Thay đổi
Phân Ure
UreCà Mau620.000 – 640.000
UrePhú Mỹ610.000 – 630.000
Phân DAP
DAPHồng Hà1.250.000 – 1.300.000
DAPĐình Vũ840.000 – 870.000
Phân Kali miểng
Kali miểngCà Mau500.000 – 530.000
Phân NPK 16-16-8
NPK 16-16-8Cà Mau600.000 – 640.000
NPK 16-16-8Phú Mỹ600.000 – 640.000
NPK 16-16-8Việt Nhật610.000 – 650.000
Phân NPK 20-20-15
NPK 20-20-15Ba con cò870.000 – 900.000

Tại Tây Nam Bộ, giá phân Ure Cà Mau niêm yết 620.000 – 640.000 đồng/bao, Ure Phú Mỹ ở mức 610.000 – 630.000 đồng/bao. Đáng chú ý, phân DAP có sự chênh lệch lớn giữa các thương hiệu: DAP Hồng Hà dao động 1.250.000 – 1.300.000 đồng/bao, gần gấp đôi DAP Đình Vũ (840.000 – 870.000 đồng/bao). NPK 20-20-15 Ba con cò ở mức 870.000 – 900.000 đồng/bao, thấp hơn so với các thương hiệu cùng loại tại miền Trung.

Giá phân bón hôm nay tại Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Loại phânThương hiệuGiá 7/4 (đồng/bao)Thay đổi
Phân Ure
UreCà Mau610.000 – 650.000
UrePhú Mỹ610.000 – 660.000
Phân Kali bột
Kali bộtCà Mau500.000 – 580.000
Kali bộtPhú Mỹ490.000 – 570.000
Phân NPK 16-16-8
NPK 16-16-8Cà Mau660.000 – 750.000
NPK 16-16-8Phú Mỹ650.000 – 750.000
NPK 16-16-8Đầu Trâu670.000 – 750.000
Phân NPK 20-20-15 TE
NPK 20-20-15 TEBình Điền890.000 – 930.000
Phân Lân
LânLâm Thao290.000 – 330.000

Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên có biên độ giá rộng hơn so với các vùng khác. Ure Phú Mỹ dao động từ 610.000 – 660.000 đồng/bao, mức cao nhất toàn quốc. NPK 16-16-8 tại khu vực này cũng ở mức cao hơn, từ 650.000 – 750.000 đồng/bao, do chi phí vận chuyển và nhu cầu phục vụ cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu, cao su.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc

Loại phânThương hiệuGiá 7/4 (đồng/bao)Thay đổi
Phân Ure
UreHà Bắc560.000 – 590.000
UrePhú Mỹ540.000 – 580.000
Phân NPK 16-16-8 + TE
NPK 16-16-8 + TEViệt Nhật420.000 – 440.000
Phân Supe Lân
Supe LânLâm Thao250.000 – 270.000
Phân NPK 16-16-8
NPK 16-16-8Việt Nhật730.000 – 760.000
NPK 16-16-8Phú Mỹ750.000 – 760.000
Phân Kali bột
Kali bộtCanada510.000 – 530.000
Kali bộtHà Anh510.000 – 540.000

Miền Bắc là khu vực có giá phân Ure thấp nhất cả nước, với Ure Phú Mỹ chỉ từ 540.000 – 580.000 đồng/bao, Ure Hà Bắc từ 560.000 – 590.000 đồng/bao. Phân Supe Lân Lâm Thao cũng ở mức rất hợp lý 250.000 – 270.000 đồng/bao. Kali bột Canada và Hà Anh cùng duy trì mức giá tương đương 510.000 – 540.000 đồng/bao.

Nhận định chung về thị trường phân bón

Giá phân bón hôm nay 7/4/2026 tiếp tục đi ngang tại tất cả các khu vực trên cả nước, không thay đổi so với mốc ngày 15/3/2026. Sự ổn định kéo dài này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn cân bằng giữa cung và cầu, khi vụ Hè Thu chưa chính thức bước vào cao điểm.

Tuy nhiên, bà con nông dân cần theo dõi sát diễn biến giá Ure thế giới, vì bất kỳ biến động nào từ thị trường quốc tế đều có thể tác động tới giá trong nước trong thời gian tới, đặc biệt khi nhu cầu phân bón tăng mạnh vào đầu vụ mới. Nên cân nhắc mua dự trữ ở mức hợp lý nếu giá vẫn giữ ổn định.

