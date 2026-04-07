Thị trường Giá phân bón hôm nay 7/4/2026: Ure, NPK, Kali đi ngang toàn quốc, giá Ure thế giới biến động Giá phân bón hôm nay 7/4/2026 tiếp tục duy trì ổn định tại tất cả các khu vực trên cả nước, không thay đổi so với ngày 15/3/2026. Phân Ure dao động từ 540.000 – 660.000 đồng/bao, NPK 20-20-15 từ 870.000 – 980.000 đồng/bao tùy thương hiệu và vùng miền.

Theo dữ liệu từ Simplize, giá phân Ure thế giới vẫn đang có những biến động nhất định, tuy nhiên mức giá trong nước chưa phản ánh ngay các thay đổi này do các nhà phân phối vẫn giữ nguyên bảng giá niêm yết.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung

Loại phân Thương hiệu Giá 7/4 (đồng/bao) Thay đổi Phân Ure Ure Phú Mỹ 620.000 – 650.000 – Ure Ninh Bình 610.000 – 640.000 – Phân NPK 20-20-15 NPK 20-20-15 Đầu Trâu 950.000 – 980.000 – NPK 20-20-15 Song Gianh 910.000 – 930.000 – Phân Kali bột Kali bột Phú Mỹ 520.000 – 560.000 – Kali bột Hà Anh 520.000 – 560.000 – Phân NPK 16-16-8 NPK 16-16-8 Đầu Trâu 720.000 – 740.000 – NPK 16-16-8 Phú Mỹ 710.000 – 730.000 – NPK 16-16-8 Lào Cai 700.000 – 720.000 – Phân Lân Lân Lâm Thao 280.000 – 300.000 – Lân Lào Cai 270.000 – 290.000 –

Tại khu vực miền Trung, giá phân Ure Phú Mỹ đứng ở mức 620.000 – 650.000 đồng/bao, cao hơn khoảng 10.000 đồng so với Ure Ninh Bình. NPK 20-20-15 Đầu Trâu duy trì ở mức 950.000 – 980.000 đồng/bao, Song Gianh thấp hơn từ 910.000 – 930.000 đồng/bao. Toàn bộ các loại phân bón tại khu vực này đều không có biến động so với ngày 15/3.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ

Loại phân Thương hiệu Giá 7/4 (đồng/bao) Thay đổi Phân Ure Ure Cà Mau 620.000 – 640.000 – Ure Phú Mỹ 610.000 – 630.000 – Phân DAP DAP Hồng Hà 1.250.000 – 1.300.000 – DAP Đình Vũ 840.000 – 870.000 – Phân Kali miểng Kali miểng Cà Mau 500.000 – 530.000 – Phân NPK 16-16-8 NPK 16-16-8 Cà Mau 600.000 – 640.000 – NPK 16-16-8 Phú Mỹ 600.000 – 640.000 – NPK 16-16-8 Việt Nhật 610.000 – 650.000 – Phân NPK 20-20-15 NPK 20-20-15 Ba con cò 870.000 – 900.000 –

Tại Tây Nam Bộ, giá phân Ure Cà Mau niêm yết 620.000 – 640.000 đồng/bao, Ure Phú Mỹ ở mức 610.000 – 630.000 đồng/bao. Đáng chú ý, phân DAP có sự chênh lệch lớn giữa các thương hiệu: DAP Hồng Hà dao động 1.250.000 – 1.300.000 đồng/bao, gần gấp đôi DAP Đình Vũ (840.000 – 870.000 đồng/bao). NPK 20-20-15 Ba con cò ở mức 870.000 – 900.000 đồng/bao, thấp hơn so với các thương hiệu cùng loại tại miền Trung.

Giá phân bón hôm nay tại Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Loại phân Thương hiệu Giá 7/4 (đồng/bao) Thay đổi Phân Ure Ure Cà Mau 610.000 – 650.000 – Ure Phú Mỹ 610.000 – 660.000 – Phân Kali bột Kali bột Cà Mau 500.000 – 580.000 – Kali bột Phú Mỹ 490.000 – 570.000 – Phân NPK 16-16-8 NPK 16-16-8 Cà Mau 660.000 – 750.000 – NPK 16-16-8 Phú Mỹ 650.000 – 750.000 – NPK 16-16-8 Đầu Trâu 670.000 – 750.000 – Phân NPK 20-20-15 TE NPK 20-20-15 TE Bình Điền 890.000 – 930.000 – Phân Lân Lân Lâm Thao 290.000 – 330.000 –

Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên có biên độ giá rộng hơn so với các vùng khác. Ure Phú Mỹ dao động từ 610.000 – 660.000 đồng/bao, mức cao nhất toàn quốc. NPK 16-16-8 tại khu vực này cũng ở mức cao hơn, từ 650.000 – 750.000 đồng/bao, do chi phí vận chuyển và nhu cầu phục vụ cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu, cao su.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc

Loại phân Thương hiệu Giá 7/4 (đồng/bao) Thay đổi Phân Ure Ure Hà Bắc 560.000 – 590.000 – Ure Phú Mỹ 540.000 – 580.000 – Phân NPK 16-16-8 + TE NPK 16-16-8 + TE Việt Nhật 420.000 – 440.000 – Phân Supe Lân Supe Lân Lâm Thao 250.000 – 270.000 – Phân NPK 16-16-8 NPK 16-16-8 Việt Nhật 730.000 – 760.000 – NPK 16-16-8 Phú Mỹ 750.000 – 760.000 – Phân Kali bột Kali bột Canada 510.000 – 530.000 – Kali bột Hà Anh 510.000 – 540.000 –

Miền Bắc là khu vực có giá phân Ure thấp nhất cả nước, với Ure Phú Mỹ chỉ từ 540.000 – 580.000 đồng/bao, Ure Hà Bắc từ 560.000 – 590.000 đồng/bao. Phân Supe Lân Lâm Thao cũng ở mức rất hợp lý 250.000 – 270.000 đồng/bao. Kali bột Canada và Hà Anh cùng duy trì mức giá tương đương 510.000 – 540.000 đồng/bao.

Nhận định chung về thị trường phân bón

Giá phân bón hôm nay 7/4/2026 tiếp tục đi ngang tại tất cả các khu vực trên cả nước, không thay đổi so với mốc ngày 15/3/2026. Sự ổn định kéo dài này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn cân bằng giữa cung và cầu, khi vụ Hè Thu chưa chính thức bước vào cao điểm.

Tuy nhiên, bà con nông dân cần theo dõi sát diễn biến giá Ure thế giới, vì bất kỳ biến động nào từ thị trường quốc tế đều có thể tác động tới giá trong nước trong thời gian tới, đặc biệt khi nhu cầu phân bón tăng mạnh vào đầu vụ mới. Nên cân nhắc mua dự trữ ở mức hợp lý nếu giá vẫn giữ ổn định.