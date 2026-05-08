Thị trường Giá phân bón hôm nay 8/5/2026: Ure Cà Mau ổn định 675.000đ/bao Giá phân bón hôm nay 8/5/2026 nhóm phân đơn ổn định: Ure Cà Mau 675.000 đồng/bao, Kali Cà Mau 560.000 đồng/bao, Lân Lâm Thao thấp nhất chỉ 305.000 đồng/bao

Giá Ure Cà Mau ổn định ở 675.000 đồng/bao

Giá phân bón Ure Cà Mau hôm nay 8/5/2026 cập nhật lúc 10h30 ở mức trung bình 675.000 đồng/bao, biên độ từ 660.000 đến 690.000 đồng/bao. Đây là loại phân đạm phổ biến nhất trên thị trường, hàm lượng đạm (N) khoảng 46% – cao nhất trong các loại phân đạm thông dụng.

Ure Cà Mau được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), chiếm thị phần lớn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mức giá Ure Cà Mau là tham chiếu chính cho thị trường phân đạm trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí canh tác lúa và rau màu.

Giá Kali bột Cà Mau và Phú Mỹ chênh lệch nhẹ

Giá phân bón Kali bột Cà Mau hôm nay 8/5/2026 ở mức trung bình 560.000 đồng/bao, biên độ rộng từ 520.000 đến 600.000 đồng/bao. Khoảng cách giữa điểm bán thấp và cao của Kali Cà Mau lên tới 80.000 đồng/bao – mức biên độ lớn nhất trong các loại phân đơn được khảo sát.

Kali bột Phú Mỹ giao dịch ở 545.000 đồng/bao, biên độ 510.000 – 580.000 đồng/bao. Mức giá này thấp hơn Kali bột Cà Mau 15.000 đồng/bao ở chiều trung bình. Hai loại phân Kali này có thành phần Kali chính (K₂O) tương đương 60%, dùng để bổ sung Kali cho cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và lúa giai đoạn làm đòng.

Giá Lân Lâm Thao và Lân Văn Điển thấp nhất thị trường

Lân Lâm Thao là loại phân bón có giá thấp nhất trên thị trường ngày 8/5/2026 với mức trung bình 305.000 đồng/bao, biên độ chỉ từ 300.000 đến 310.000 đồng/bao. Biên độ giá hẹp 10.000 đồng/bao phản ánh mức ổn định cao của sản phẩm này.

Lân Văn Điển có giá nhỉnh hơn ở 315.000 đồng/bao, biên độ 310.000 – 320.000 đồng/bao – cũng là biên độ rất hẹp 10.000 đồng/bao. Khoảng cách giá giữa hai loại Lân supe phổ biến này chỉ 10.000 đồng/bao. Cả hai đều phù hợp bón lót đầu vụ và cải tạo đất chua phèn.

Bảng giá phân đơn và lân supe ngày 8/5/2026

Loại phân bón Trung bình (đồng/bao) Thấp nhất Cao nhất Ure Cà Mau 675.000 660.000 690.000 Kali bột Cà Mau 560.000 520.000 600.000 Kali bột Phú Mỹ 545.000 510.000 580.000 Lân Văn Điển 315.000 310.000 320.000 Lân Lâm Thao 305.000 300.000 310.000

Tham chiếu giá phân bón hỗn hợp NPK

Bên cạnh nhóm phân đơn, giá phân bón nhóm NPK hôm nay 8/5/2026 cũng đáng tham khảo cho người canh tác cần dinh dưỡng tổng hợp. NPK 20-20-15 Bình Điền dẫn đầu nhóm với 960.000 đồng/bao. NPK 16-16-8 Đầu Trâu 800.000 đồng/bao, NPK 18-8-18 Cà Mau 735.000 đồng/bao.

NPK 16-16-8 Cà Mau ở 725.000 đồng/bao, NPK 16-16-8 Phú Mỹ ở 715.000 đồng/bao – mức thấp nhất trong nhóm NPK 16-16-8. Sự lựa chọn giữa phân đơn và phân hỗn hợp NPK phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của cây trồng và giai đoạn sinh trưởng.

So sánh chi phí: phân đơn vs phân hỗn hợp

Lựa chọn giữa phân đơn và NPK phụ thuộc vào tính kinh tế và mức độ tiện dụng. Mua phân đơn riêng lẻ (Ure + Lân + Kali) cho phép nông dân tự pha trộn theo tỉ lệ phù hợp với từng loại cây và giai đoạn cụ thể, nhưng đòi hỏi kiến thức kỹ thuật.

Phân NPK hỗn hợp tiện dụng hơn vì đã được phối trộn sẵn theo công thức chuẩn, phù hợp với người mới canh tác hoặc quy mô nhỏ. Tuy nhiên giá thành thường cao hơn so với mua phân đơn về tự pha. Nông dân cần cân nhắc giữa chi phí và sự tiện lợi để chọn loại phân bón tối ưu.

Trên toàn bộ thị trường phân bón ngày 8/5/2026, khoảng cách giá giữa loại cao nhất là DAP Nga 1.245.000 đồng/bao và thấp nhất là Lân Lâm Thao 305.000 đồng/bao lên tới 940.000 đồng/bao – tương đương 4 lần. Sự chênh lệch lớn này phản ánh sự đa dạng về thành phần dinh dưỡng và xuất xứ giữa các nhóm phân bón.

Giá phân bón cao chưa chắc đã phù hợp với mọi loại cây trồng. Người canh tác cần dựa vào nhu cầu dinh dưỡng cụ thể, đặc điểm đất canh tác và giai đoạn sinh trưởng để chọn loại phân bón hiệu quả nhất. DAP phù hợp cho cây cần lân, Ure cho cây cần đạm, Kali cho giai đoạn ra hoa kết quả, Lân supe cho cải tạo đất.