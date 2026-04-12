Giá phân bón tăng đến 150%, gây áp lực lớn cho ngành dầu cọ Malaysia và Indonesia Chi phí phân bón chiếm 60% giá thành sản xuất dầu cọ tăng vọt do xung đột Trung Đông. Các nhà cung cấp tạm ngừng nhận đơn khi giá nguyên liệu biến động mạnh.

Ngành sản xuất dầu cọ tại Malaysia và Indonesia đang đối mặt với thách thức lớn khi giá phân bón liên tục lập mặt bằng mới. Theo ghi nhận từ thị trường, giá một số thành phần nguyên liệu đã tăng từ 100% đến 150% chỉ trong nửa đầu tháng 03/2026, buộc nhiều nhà cung cấp phải tạm dừng nhận đơn hàng mới.

Gián đoạn nguồn cung từ eo biển Hormuz

Nguyên nhân chính dẫn đến sự khan hiếm và tăng giá phân bón bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông. Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng dầu khí, vốn là nguyên liệu đầu vào thiết yếu để sản xuất các loại phân bón vô cơ.

Bên cạnh đó, áp lực tài chính đang đè nặng lên các doanh nghiệp nông nghiệp khi chi phí đầu vào tăng vọt. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thô biến động không ngừng, các nhà sản xuất phân bón buộc phải tạm ngừng bán hàng hoặc từ chối các đơn đặt hàng mới để chờ đợi tín hiệu ổn định từ thị trường.

Chi phí phân bón chiếm 60% giá thành sản xuất

Đối với các đồn điền dầu cọ, phân bón là yếu tố quan trọng nhất khi chiếm tới 60% tổng chi phí sản xuất. Việc giá hóa chất nông nghiệp tăng cao không chỉ làm giảm lợi nhuận trực tiếp mà còn buộc các công ty phải tái cấu trúc mô hình vận hành và cắt giảm các khoản chi phí không thiết yếu.

Chỉ số biến động thị trường Thông tin chi tiết Biến động giá nguyên liệu phân bón Tăng 100% - 150% (tháng 03/2026) Tỷ trọng phân bón trong giá thành 60% tổng chi phí sản xuất Tình trạng cung ứng Tạm ngừng nhận đơn hàng mới

Để ứng phó với tình hình này, nhiều nông dân và doanh nghiệp sản xuất đã bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng phân bón hữu cơ hoặc kết hợp với phân bón khoáng. Đây được xem là giải pháp tối ưu nhằm giảm bớt phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, đồng thời cải tạo độ phì nhiêu của đất và duy trì năng suất bền vững trong dài hạn.

Dự báo tác động thị trường toàn cầu

Các chuyên gia phân tích thị trường cảnh báo rằng, nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, áp lực lên ngành dầu cọ sẽ ngày càng trầm trọng. Sự sụt giảm nguồn cung hoặc tăng chi phí sản xuất tại hai quốc gia xuất khẩu hàng đầu là Malaysia và Indonesia có khả năng tạo ra hiệu ứng dây chuyền, tác động trực tiếp đến giá dầu thực vật trên thị trường quốc tế.