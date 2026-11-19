Giá PlayStation 5 Pro lên tới 1,994.99 USD khi cơn sốt GTA 6 gặp khủng hoảng thiếu hụt RAM, SSD Mức niêm yết 899 USD nhưng giá bán thực tế tại Best Buy và Amazon cao hơn gấp đôi, do kỳ vọng Grand Theft Auto VI và nguồn cung bộ nhớ toàn cầu bị thiếu hụt.

Giá PlayStation 5 Pro đang vượt xa mức niêm yết 899 USD (tương đương 23.1 triệu đồng) trên nhiều nền tảng bán lẻ. Hai yếu tố chính đứng sau là sức hút của Grand Theft Auto VI, tựa game thế giới mở sắp ra mắt của Rockstar, và tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ trên toàn cầu. Theo BGR và The Independent, nhu cầu nâng cấp thiết bị tăng mạnh đã khiến giá máy biến động ở mức cao kỷ lục.

Vì sao PS5 Pro đắt đỏ bất thường trước ngày GTA 6 lên kệ?

Nguyên nhân thứ nhất là nhu cầu. Game thủ muốn có phần cứng mạnh nhất để trải nghiệm Grand Theft Auto VI ngay từ ngày đầu phát hành, nên lượng mua tăng đột biến.

Nguyên nhân thứ hai nằm ở chuỗi cung ứng. Các trung tâm dữ liệu AI đang thu gom lượng lớn RAM và SSD, đẩy chi phí sản xuất phần cứng lên cao và làm nguồn cung cho thiết bị tiêu dùng trở nên hạn chế.

Giá máy chơi game PlayStation 5 Pro tăng chóng mặt

Bảng giá thực tế: chênh lệch lớn so với mức niêm yết

Trên lý thuyết, PlayStation 5 Pro có giá 899 USD. Trên thực tế, việc tìm mua đúng mức này gần như bất khả thi. Tại Best Buy, phiên bản rẻ nhất đang được chào bán ở mức 1,994.99 USD (tương đương 51 triệu đồng), trong khi Amazon ghi nhận 1,794.99 USD (tương đương 46 triệu đồng) cho thiết bị mới nguyên seal.

Kênh mua Mức giá Quy đổi tham khảo Giá niêm yết chính thức 899 USD 23.1 triệu đồng Best Buy (phiên bản rẻ nhất) 1,994.99 USD 51 triệu đồng Amazon (mới nguyên seal) 1,794.99 USD 46 triệu đồng eBay (hàng cũ) 1,200 - 1,500 USD 33 - 38 triệu đồng

Thị trường đồ cũ trên eBay có giá thấp hơn, nhưng phương án này tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo. Người mua cần kiểm tra kỹ hình ảnh sản phẩm và độ uy tín của người bán trước khi giao dịch.

Cơn sốt lan rộng khắp thị trường console

Không chỉ riêng Sony, toàn bộ thị trường máy chơi game đang tăng trưởng mạnh. Chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh báo cáo doanh số thiết bị chơi game tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ trong ba tuần gần đây.

Tựa game Grand Theft Auto VI đang thu hút sự quan tâm lớn từ game thủ

Nền tảng Gumtree ghi nhận lượt tìm kiếm PS5 tăng 50% trong tháng 10. Đáng chú ý, mức quan tâm dành cho Xbox Series X và Series S cũng tăng lần lượt 60% và 90%.

Sự chuẩn bị này nhằm đón đầu thời điểm phát hành dự kiến vào nửa đêm ngày 19/11. Ước tính khoảng 2.8 triệu người trưởng thành tại Anh sẽ chơi game ngay trong ngày đầu.

Hiện tượng "cúm GTA" ở nơi làm việc

Cơn sốt còn tạo ra hiện tượng "cúm GTA" khi hàng vạn nhân viên xin nghỉ phép. Công ty game Pocketpair tại Nhật Bản đã cấp cho 98 nhân sự tối đa 5 ngày nghỉ đặc biệt. Tại Mỹ, 20 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Công binh Lữ đoàn 9 đã quyết định tái nhập ngũ sau khi được đề nghị cấp thời gian nghỉ để chơi tựa game này.

PC hay Xbox Series X: lựa chọn nào khả thi hơn?

Với người không muốn trả giá quá cao cho PlayStation 5 Pro, PC là phương án đầu tiên được nhắc đến. Tuy nhiên, lắp một dàn PC có sức mạnh tương đương cũng tốn khoảng 1,500 USD (tương đương 38 triệu đồng) do ảnh hưởng từ đợt thiếu hụt bộ nhớ.

Hơn nữa, tựa game mới của Rockstar sẽ phát hành độc quyền trên console trong giai đoạn đầu. Một số nhà phân tích dự đoán phiên bản PC có thể phải chờ đến quý 1 năm 2027.

Người chơi trải nghiệm sớm tựa game Grand Theft Auto VI

Do đó, Xbox Series X trở thành giải pháp thay thế khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại. Phần cứng của Microsoft không mạnh bằng PS5 Pro và bị giới hạn ở mức 30FPS, nhưng vẫn đảm bảo khả năng chơi ngay trong ngày ra mắt. Một mẫu Series X dung lượng 1TB hiện được bán qua bên thứ ba trên Best Buy với giá 1,089 USD (tương đương 28 triệu đồng).

Nên mua ngay hay chờ thị trường hạ nhiệt?

Có thể thấy, sự kết hợp giữa cơn sốt Grand Theft Auto VI và nguồn cung linh kiện hạn chế đã đẩy giá PlayStation 5 Pro vượt xa giá trị thực tế. Người dùng cần cân nhắc giữa việc chi một khoản lớn ngay lúc này, chọn Xbox Series X để chơi game ngay ngày ra mắt, hoặc chờ thị trường bình ổn trở lại.