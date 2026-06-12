Giá quặng sắt Đại Liên giảm xuống 764 CNY/tấn do lo ngại đình công tại Australia Giá quặng sắt kỳ hạn tại sàn Đại Liên giảm 0,33% trong phiên ngày 12/06/2026 khi thị trường cân nhắc giữa nhu cầu thép yếu và rủi ro gián đoạn nguồn cung tại BHP.

Giá quặng sắt kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) ghi nhận mức giảm trong phiên ngày 12/06/2026. Áp lực giảm giá xuất hiện khi thị trường đối mặt với nhu cầu tiêu thụ thép suy yếu theo mùa, bất chấp những lo ngại về nguồn cung do kế hoạch đình công tại các trung tâm xuất khẩu quặng sắt quan trọng của Australia.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 trên sàn DCE – kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất – giảm 0,33% xuống còn 764 CNY/tấn (tương đương 112,96 USD/tấn). Dù giảm trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần, giá mặt hàng này vẫn tăng nhẹ 0,13%, đánh dấu tuần tăng điểm đầu tiên sau một tháng nhờ các số liệu thương mại tích cực từ Trung Quốc.

Tại Sàn giao dịch Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 7 có diễn biến ngược chiều khi tăng 0,17% lên mức 101,3 USD/tấn. Tuy nhiên, tính theo đơn vị tuần, hợp đồng này vẫn giảm 0,35% và đang trong xu hướng giảm tuần thứ tư liên tiếp.

Rủi ro nguồn cung từ cuộc đình công tại Australia

Tại Australia, công nhân của tập đoàn BHP tại cảng Port Hedland, bang Tây Australia, đã bỏ phiếu ủng hộ việc đình công. Port Hedland là một trong những trung tâm xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, do đó động thái này có nguy cơ gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động cung ứng quặng sắt toàn cầu.

Theo đại diện nghiệp đoàn, khoảng 100 thành viên đã tán thành các hình thức ngừng việc kéo dài từ 30 phút đến 24 giờ. Các cuộc đình công dự kiến bắt đầu trong vài ngày tới sau nhiều tháng đàm phán về tiền lương và điều kiện làm việc với BHP – tập đoàn khai khoáng niêm yết lớn nhất thế giới – không đạt được thỏa thuận.

Áp lực từ nhu cầu tiêu thụ thép và chi phí sản xuất

Ghi chú từ Shanghai Metals Market (SMM) cho biết nhu cầu tiêu thụ thép đã bước vào giai đoạn thấp điểm theo mùa. Yếu tố này trực tiếp làm suy yếu khối lượng giao dịch và tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường quặng sắt.

Bên cạnh đó, giá các nguyên liệu sản xuất thép khác như than luyện cốc và than cốc vẫn duy trì ở mức cao, trực tiếp làm thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà máy thép. Tình trạng này khiến các doanh nghiệp sản xuất phải thận trọng hơn trong việc thu mua nguyên liệu đầu vào.

Biến động giá các nguyên liệu và sản phẩm thép liên quan

Mặt hàng Sàn giao dịch Mức biến động (%) Than luyện cốc DCE +0,81% Than cốc DCE +3,56% Thép cây SHFE +0,41% Thép cuộn cán nóng SHFE +0,42% Thép dây SHFE +0,09% Thép không gỉ SHFE +1,94%

Ở một diễn biến khác, tập đoàn khai khoáng Vale của Brazil cho biết đã nhận được yêu cầu từ cổ đông lớn nhất về việc triệu tập đại hội cổ đông để bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Daniel Andre Stieler.