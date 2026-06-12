Giá quặng sắt Đại Liên giảm xuống 764 CNY/tấn sau thông báo đình công tại Australia Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc giảm 0,33% khi thị trường đối mặt với nhu cầu thép thấp điểm và rủi ro gián đoạn nguồn cung từ tập đoàn khai khoáng BHP.

Giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) ghi nhận mức giảm trong phiên giao dịch thứ Sáu (12/06/2026). Diễn biến này xảy ra khi các nhà đầu tư đang cân bằng giữa tình trạng nhu cầu thép yếu tại Trung Quốc và những lo ngại về nguồn cung sau cuộc bỏ phiếu đình công của công nhân tập đoàn BHP tại Australia.

Biến động giá trên các sàn giao dịch lớn

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên sàn DCE đã giảm 0,33%, chốt phiên ở mức 764 CNY/tấn (tương đương 112,96 USD/tấn). Dù giảm trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn tăng 0,13%, đánh dấu tuần tăng điểm đầu tiên sau một tháng nhờ các dữ liệu thương mại khả quan từ Trung Quốc.

Tại thị trường Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 7 trên sàn SGX tăng nhẹ 0,17% lên 101,3 USD/tấn. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần, giá quặng sắt tại Singapore vẫn giảm 0,35% và đang hướng tới tuần giảm giá thứ tư liên tiếp.

Rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Australia

Thị trường đang dồn sự chú ý vào bang Tây Australia, nơi công nhân của tập đoàn BHP tại Port Hedland đã bỏ phiếu ủng hộ đình công. Port Hedland là một trong những trung tâm xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, do đó mọi sự gián đoạn tại đây đều có tác động trực tiếp đến dòng cung toàn cầu.

Đại diện nghiệp đoàn cho biết khoảng 100 thành viên đã tán thành các hình thức ngừng việc kéo dài từ 30 phút đến 24 giờ. Các cuộc đình công có thể bắt đầu trong vài ngày tới sau nhiều tháng thương lượng về tiền lương và điều kiện làm việc với tập đoàn khai khoáng niêm yết lớn nhất thế giới này không thành công.

Nhu cầu thép suy yếu theo mùa

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn cũng đang gây áp lực lên giá quặng. Theo phân tích từ Shanghai Metals Market (SMM), ngành thép đã bước vào giai đoạn thấp điểm theo mùa, khiến khối lượng giao dịch thực tế và tâm lý thị trường đều suy giảm.

Ngoài ra, chi phí đầu vào khác như than luyện cốc và than cốc vẫn duy trì ở mức cao, trực tiếp làm thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà máy thép. Điều này khiến các đơn vị sản xuất trở nên thận trọng hơn trong việc thu mua nguyên liệu thô.

Diễn biến các mặt hàng liên quan

Trái ngược với đà giảm của quặng sắt, các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn DCE đều tăng giá:

Than luyện cốc: Tăng 0,81%

Tăng 0,81% Than cốc: Tăng mạnh 3,56%

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), các sản phẩm thép cũng đồng loạt đi lên. Thép cây tăng 0,41%, thép cuộn cán nóng tăng 0,42%, thép dây tăng 0,09% và thép không gỉ tăng mạnh 1,94%.

Trong một diễn biến khác tại Brazil, tập đoàn Vale cho biết đã nhận được yêu cầu từ cổ đông lớn nhất về việc triệu tập đại hội cổ đông để bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Daniel Andre Stieler, báo hiệu những thay đổi thượng tầng tại một trong những nhà sản xuất quặng sắt hàng đầu thế giới.