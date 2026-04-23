Giá quặng sắt đi ngang ở mức 115,05 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 23/4 Thị trường quặng sắt thế giới duy trì trạng thái ổn định khi nhà đầu tư cân đối giữa áp lực chi phí từ căng thẳng địa chính trị và triển vọng nguồn cung gia tăng từ các tập đoàn lớn.

Thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận diễn biến đi ngang trong phiên giao dịch sáng ngày 23/4. Giới đầu tư hiện đang thận trọng quan sát các tín hiệu trái chiều giữa rủi ro chi phí vận tải gia tăng do căng thẳng tại Trung Đông và dự báo nguồn cung toàn cầu sẽ được mở rộng trong thời gian tới.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (Trung Quốc), hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất duy trì mức ổn định 785,5 CNY/tấn (tương đương 115,05 USD/tấn) vào lúc 09h12 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng chuẩn giao tháng 5 ghi nhận mức giảm nhẹ 0,18%, xuống còn 107,1 USD/tấn. Đáng chú ý, mức giá này vẫn duy trì trên ngưỡng tâm lý quan trọng 100 USD/tấn trong hơn 6 tuần liên tiếp.

Áp lực chi phí và triển vọng nguồn cung toàn cầu

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là sự việc Iran kiểm soát hai tàu container tại eo biển Hormuz vào ngày 22/4, đã tạo ra tâm lý bất định. Theo các chuyên gia phân tích, tình trạng này trực tiếp đẩy giá năng lượng và chi phí vận hành logistics lên cao, qua đó tạo lực đỡ cho giá quặng sắt trước các áp lực giảm.

Tuy nhiên, đà tăng của giá quặng bị hạn chế bởi những tín hiệu tích cực từ phía cung. Tập đoàn BHP vừa công bố sản lượng quặng sắt quý III vượt kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, việc giải quyết các tranh chấp cung ứng với Trung Quốc giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa sang quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới này.

Rio Tinto, nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất toàn cầu, vẫn giữ nguyên dự báo tiêu thụ quặng sắt Pilbara trong năm 2026 ở mức 323 - 338 triệu tấn. Dù vậy, tập đoàn này cũng đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn đối với chuỗi cung ứng nếu tình hình địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thị trường thép và nguyên liệu liên quan đồng loạt tăng nhẹ

Trái ngược với sự ổn định của quặng sắt, các mặt hàng nguyên liệu và sản phẩm thép khác ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ:

Nguyên liệu đầu vào: Giá than luyện cốc tăng 0,43% và than cốc tăng 1,03%.

Giá than luyện cốc tăng 0,43% và than cốc tăng 1,03%. Sản phẩm thép: Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, thép cây tăng 0,35%, thép cuộn cán nóng tăng 0,68%, thép dây tăng 0,61% và thép không gỉ tăng 0,27%.

Nhìn chung, thị trường đang ở trạng thái chờ đợi các dữ liệu kinh tế mới hơn để xác định xu hướng rõ rệt cho giai đoạn cuối quý II.