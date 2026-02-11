Giá quặng sắt đi ngang ở mức 761,5 nhân dân tệ/tấn sau chuỗi 6 phiên giảm Giá quặng sắt tương lai tại Đại Liên và Singapore có dấu hiệu ổn định trên ngưỡng tâm lý 100 USD/tấn, bất chấp áp lực từ lượng tồn kho cảng lớn và nhu cầu thép yếu.

Trong phiên giao dịch ngày 10/2/2026, giá quặng sắt tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) kết thúc phiên ban ngày gần như không đổi, chính thức chấm dứt chuỗi sáu phiên giảm liên tiếp. Diễn biến này phản ánh tâm lý giằng co của thị trường khi nhà đầu tư cân nhắc giữa mặt bằng giá nguyên liệu thấp và triển vọng nhu cầu tiêu thụ còn nhiều hạn chế.

Củng cố ngưỡng hỗ trợ tại Đại Liên và Singapore

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn DCE đóng cửa ở mức 761,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 110,19 USD/tấn). Tại thị trường quốc tế, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 3 trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) ghi nhận mức tăng 0,5%, lên 100,4 USD/tấn, tiếp tục duy trì trên ngưỡng tâm lý quan trọng.

Theo dữ liệu từ đơn vị tư vấn Mysteel, tổng lượng quặng sắt cập cảng tại 47 cảng lớn của Trung Quốc trong giai đoạn từ ngày 2–8/2 đã sụt giảm so với tuần trước đó. Mức giá nguyên liệu thấp trong bối cảnh thị trường suy yếu đã phần nào khuyến khích các nhà máy thép tăng cường mua vào để bổ sung kho dự trữ.

Áp lực tồn kho và thách thức nhu cầu trung hạn

Báo cáo từ Thị trường Kim loại Thượng Hải chỉ ra rằng, mặc dù tốc độ dỡ hàng tại cảng có xu hướng tăng và lượng nhập khẩu sụt giảm giúp giảm bớt áp lực nguồn cung, nhưng tồn kho quặng sắt tại các cảng vẫn duy trì ở mức cao. Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy lượng tồn kho này sẽ giảm mạnh trong ngắn hạn, điều này tiếp tục là rào cản lớn kìm hãm đà hồi phục của giá quặng sắt.

Về triển vọng trung hạn, ANZ Research nhận định thị trường quặng sắt có thể đối mặt với nhiều thách thức trong năm tới. Nguyên nhân chính đến từ việc thiếu hụt các biện pháp kích thích kinh tế đủ mạnh của chính phủ nhằm giải quyết sự suy giảm mang tính cấu trúc của nhu cầu tiêu thụ.

Diễn biến các mặt hàng nguyên liệu và thép thành phẩm

Trên sàn DCE, các nguyên liệu sản xuất thép khác cũng chịu áp lực giảm giá đáng kể. Tâm lý thị trường đối với nhóm hàng này vẫn khá ảm đạm do nhu cầu đối với thép thành phẩm yếu và tồn kho duy trì ở mức cao.

Mặt hàng Sàn giao dịch Biến động giá Than cốc Đại Liên Giảm 1,67% Than luyện cốc Đại Liên Giảm 1,71% Thép thanh Thượng Hải Giảm 0,55% Thép cuộn cán nóng Thượng Hải Giảm 0,65% Thép không gỉ Thượng Hải Giảm 0,63% Thép dây Thượng Hải Tăng 0,18%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang trải qua giai đoạn điều chỉnh khi các yếu tố cơ bản về cung - cầu chưa có sự đột phá. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các số liệu về lượng dỡ hàng tại cảng và các chính sách điều tiết ngành thép của Trung Quốc trong thời gian tới.