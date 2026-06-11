Giá quặng sắt duy trì mức 101,65 USD/tấn bất chấp căng thẳng tại Trung Đông Dù xung đột khu vực leo thang ảnh hưởng đến năng lượng, giá quặng sắt vẫn ổn định nhờ chuỗi cung ứng từ Australia và Brazil không phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất vào ngày 10/6, hợp đồng quặng sắt trên Sở Giao dịch Singapore (SGX) chốt ở mức 101,65 USD/tấn. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này cho thấy sự ổn định đáng kể khi dao động quanh ngưỡng 105 USD/tấn với biên độ hẹp khoảng 14 USD/tấn, trái ngược hoàn toàn với biến động mạnh của dầu thô, LNG, đồng và nhôm do ảnh hưởng từ căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Miễn nhiễm với rủi ro eo biển Hormuz

Theo giới phân tích thị trường, nguyên nhân chính giúp quặng sắt giữ giá ổn định là do đặc thù của chuỗi cung ứng. Phần lớn lượng quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới – có nguồn gốc từ Australia và Brazil. Các tuyến hàng hải này không đi qua eo biển Hormuz, khu vực đang chịu áp lực từ các xung đột địa chính trị và tình trạng gián đoạn giao thông hàng hải.

Tranh cãi về số liệu nhập khẩu của Trung Quốc

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy nước này đã nhập khẩu 516,26 triệu tấn quặng sắt trong 5 tháng đầu năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu riêng trong tháng 5 đang ghi nhận những chênh lệch đáng chú ý giữa các nguồn tin:

Nguồn cung cấp dữ liệu Sản lượng tháng 5 (Triệu tấn) Ghi chú Hải quan Trung Quốc 97,71 Mức thấp nhất trong 3 tháng DBX Commodities 105,56 Ước tính theo vận tải hàng hóa Kpler 106,40 Ước tính theo vận tải hàng hóa

Mức chênh lệch khoảng 8 triệu tấn so với số liệu chính thức được đánh giá là bất thường. Các chuyên gia dự báo lượng quặng sắt cập cảng có thể sẽ tăng mạnh trở lại trong báo cáo tháng 6.

Áp lực từ sản lượng thép và tồn kho cảng biển

Dù lượng nhập khẩu duy trì ở mức cao, ngành thép Trung Quốc vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng thép của nước này đạt 331,12 triệu tấn, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này dẫn đến việc tích tụ hàng hóa tại các cửa ngõ giao thương.

Theo số liệu từ SteelHome, tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc đạt 159,09 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 5/6. Mặc dù con số này đã giảm so với mức đỉnh 166,91 triệu tấn hồi tháng 3, nhưng vẫn cao hơn 21% so với cùng kỳ năm 2025, tạo áp lực nhất định lên tâm lý thị trường.

Sự suy giảm của quặng nội địa hỗ trợ nhu cầu nhập khẩu

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy Trung Quốc duy trì nhập khẩu quặng sắt bất chấp tồn kho cao là sự suy yếu của khai thác nội địa. Theo MySteel, sản lượng quặng sắt nội địa trong 4 tháng đầu năm đạt 326,8 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh sản lượng thấp, chất lượng quặng nội địa cũng là một rào cản lớn. Hàm lượng sắt trong quặng khai thác trong nước chỉ đạt từ 20-30%, thấp hơn nhiều so với mức 60-65% của quặng nhập khẩu. Điều này khiến chi phí tuyển và làm giàu quặng nội địa tăng cao, đẩy các doanh nghiệp thép ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu để tối ưu hóa chi phí sản xuất.