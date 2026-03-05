Giá quặng sắt duy trì ở mức 107,86 USD/tấn trước thềm kỳ họp Quốc hội Trung Quốc Thị trường quặng sắt ghi nhận biến động hẹp trong phiên 4/3/2026 khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi các mục tiêu tăng trưởng và chính sách kinh tế mới từ Trung Quốc.

Giá quặng sắt thế giới ghi nhận diễn biến đi ngang trong biên độ hẹp vào phiên giao dịch ngày 4/3/2026. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi giới đầu tư tập trung theo dõi kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, dự kiến khai mạc vào ngày 5/3, để tìm kiếm các tín hiệu về định hướng chính sách kinh tế vĩ mô và triển vọng nhu cầu nguyên liệu.

Biến động nhẹ trên các sàn giao dịch quặng sắt

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất giảm nhẹ 0,33%, chốt ở mức 746,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 107,86 USD/tấn) vào đầu phiên. Tương tự, trên Sàn Giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 4 cũng ghi nhận mức giảm 0,67%, xuống còn 98,35 USD/tấn.

Kỳ vọng vào các chính sách kích cầu từ Trung Quốc

Thị trường đang đặt kỳ vọng lớn vào báo cáo của Thủ tướng Lý Cường tại kỳ họp sắp tới. Phần lớn giới phân tích dự báo Trung Quốc sẽ công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong khoảng 4,5%–5%. Các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao được kỳ vọng sẽ là trọng tâm để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh sản xuất có dấu hiệu chậm lại.

Đáng chú ý, kỳ họp này cũng dự kiến công bố Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, văn kiện đặt ra các mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 2026–2030. Những định hướng chính sách từ văn kiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng tiêu thụ thép và nguyên liệu sản xuất thép trong dài hạn. Áp lực kích thích kinh tế càng gia tăng khi dữ liệu khảo sát chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã suy giảm tháng thứ hai liên tiếp tính đến tháng 2.

Diễn biến thị trường thép và nguyên liệu liên quan

Đối với các mặt hàng khác trong chuỗi sản xuất thép, giá than cốc và than luyện cốc trên sàn Đại Liên ghi nhận mức giảm lần lượt 0,27% và 0,06%, đảo chiều so với đà tăng của phiên trước đó. Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, các sản phẩm thép có sự phân hóa nhẹ:

Thép cây và thép cuộn cán nóng: Duy trì trạng thái đi ngang.

Duy trì trạng thái đi ngang. Thép dây: Tăng nhẹ 0,18%.

Tăng nhẹ 0,18%. Thép không gỉ: Giảm 0,21%.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa đang ở trạng thái chờ đợi các quyết sách cụ thể từ Bắc Kinh để xác định xu hướng giá trong ngắn và trung hạn.