Giá quặng sắt giảm mạnh nhất 2 tháng, chạm mốc 101,75 USD/tấn Giá quặng sắt quốc tế ghi nhận phiên giảm sâu nhất kể từ tháng 4 do lo ngại nhu cầu tiêu thụ thép tại Trung Quốc suy yếu và áp lực từ chi phí năng lượng đầu vào tăng cao.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/06/2026, thị trường nguyên liệu thô chứng kiến sự sụt giảm mạnh của giá quặng sắt. Đây là mức giảm trong ngày lớn nhất trong gần hai tháng qua, phản ánh lo ngại của giới đầu tư về tình hình tiêu thụ tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới.

Giá quặng sắt chạm đáy nhiều tháng

Tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc, hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất chốt phiên với mức giảm 1,85%, xuống còn 767,5 CNY/tấn. Đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 16/04 và cũng là phiên giảm mạnh nhất của mặt hàng này kể từ ngày 09/04.

Tương tự, tại thị trường Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 7 giảm 1,84%, lùi về mức 101,75 USD/tấn. Đây là vùng giá thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 09/03.

Biên lợi nhuận ngành thép bị bào mòn

Theo các nhà phân tích, nhu cầu quặng sắt đang đứng trước nguy cơ suy giảm khi các nhà máy thép có xu hướng cắt giảm sản lượng. Ông Steven Yu, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty tư vấn Mysteel, nhận định nhu cầu thép đang chịu tác động trực tiếp từ áp lực lạm phát và giá năng lượng duy trì ở mức cao.

Dữ liệu từ Mysteel cho thấy mức tiêu thụ thép biểu kiến của 5 sản phẩm thép chủ lực tại Trung Quốc tính đến ngày 04/06 đã giảm 3,1% so với tuần trước đó. Sự suy yếu này cũng được phản ánh qua giá các sản phẩm thép trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải:

Thép không gỉ: giảm 2,42%

giảm 2,42% Thép cây: giảm 0,57%

giảm 0,57% Thép dây: giảm 0,56%

giảm 0,56% Thép cuộn cán nóng: giảm 0,44%

Nguồn cung than thắt chặt tạo áp lực ngược

Trái ngược với xu hướng của quặng sắt, giá than luyện cốc và than cốc tiếp tục được hỗ trợ nhờ nguồn cung thắt chặt. Cụ thể, giá than luyện cốc tăng 4,34% và giá than cốc tăng 2,28%.

Các chuyên gia tại Galaxy Futures cho biết nguồn cung than đang thu hẹp rõ rệt do nhiều mỏ tạm dừng hoạt động và các biện pháp quản lý sản lượng nghiêm ngặt. Việc chi phí than duy trì ở mức cao trong khi giá thép giảm đang trực tiếp thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà sản xuất, tạo thêm áp lực lên đà hồi phục của thị trường quặng sắt trong ngắn hạn.