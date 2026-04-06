Giá quặng sắt giảm mạnh xuống 101,75 USD/tấn do lo ngại nhu cầu tại Trung Quốc Chốt phiên 04/06/2026, giá quặng sắt ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất trong hai tháng do biên lợi nhuận ngành thép thu hẹp và nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/06/2026, thị trường quặng sắt thế giới chứng kiến đà sụt giảm mạnh nhất trong vòng gần hai tháng qua. Sự lo ngại về nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu quặng sắt hàng đầu, cùng với chi phí đầu vào tăng cao đã tạo áp lực lớn lên giá mặt hàng này.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch

Tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất giảm 1,85%, đóng cửa ở mức 767,5 CNY/tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2026. Tương tự, tại Sàn giao dịch Singapore (SGX), giá quặng sắt chuẩn giao tháng 7 cũng giảm 1,84%, xuống còn 101,75 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3.

Thị trường quặng sắt chịu áp lực khi nhu cầu từ các nhà máy thép Trung Quốc có dấu hiệu suy giảm.

Sàn giao dịch Mặt hàng/Kỳ hạn Mức giá chốt phiên Biến động (%) Đại Liên (DCE) Quặng sắt (kỳ hạn) 767,5 CNY/tấn -1,85% Singapore (SGX) Tháng 7/2026 101,75 USD/tấn -1,84% Thượng Hải (SHFE) Thép không gỉ - -2,42%

Nguyên nhân khiến nhu cầu suy yếu

Theo phân tích từ các chuyên gia, biên lợi nhuận của các nhà máy sản xuất thép đang bị thu hẹp đáng kể do giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao. Ông Steven Yu, chuyên gia phân tích cấp cao tại Mysteel, nhận định rằng áp lực lạm phát đang bắt đầu tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm.

Dữ liệu từ Mysteel cho thấy mức tiêu thụ biểu kiến của 5 sản phẩm thép chủ lực tại Trung Quốc tính đến ngày 04/06 đã giảm 3,1% so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ hai liên tiếp chỉ số này ghi nhận mức tăng trưởng âm, phản ánh sự đình trệ trong hoạt động xây dựng và sản xuất cơ bản.

Tác động lan tỏa đến các sản phẩm thép và than

Sự sụt giảm không chỉ giới hạn ở quặng sắt mà còn lan sang các mặt hàng thép trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải. Cụ thể, giá thép cây giảm 0,57%, thép cuộn cán nóng giảm 0,44% và thép dây giảm 0,56%. Đà giảm sâu nhất thuộc về nhóm thép không gỉ với mức 2,42%.

Trái ngược hoàn toàn với đà giảm của nhóm thép, thị trường than luyện cốc và than cốc vẫn duy trì sắc xanh nhờ nguồn cung thắt chặt. Giá than luyện cốc tăng 4,34% và than cốc tăng 2,28%. Các nhà phân tích từ Galaxy Futures cho biết thị trường đang theo dõi chặt chẽ các biện pháp quản lý sản lượng khai thác ngoài kế hoạch, yếu tố có thể tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao trong ngắn hạn.