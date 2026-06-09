Giá quặng sắt giảm phiên thứ năm liên tiếp, chạm mốc 760 CNY mỗi tấn Giá quặng sắt tại Trung Quốc tiếp tục sụt giảm do nhu cầu tiêu thụ thép yếu và doanh số ngành ô tô sụt giảm mạnh, tạo áp lực lớn lên thị trường nguyên liệu.

Giá quặng sắt ghi nhận phiên giảm thứ năm liên tiếp vào ngày 9/6 trong bối cảnh nhu cầu thép theo mùa tại Trung Quốc suy yếu, cùng sự cải thiện rõ rệt về nguồn cung nguyên liệu sản xuất. Sự sụt giảm kéo dài này phản ánh những thách thức lớn mà ngành sản xuất công nghiệp đang phải đối mặt tại quốc gia tiêu thụ thép hàng đầu thế giới.

Biến động giá trên các sàn giao dịch quốc tế

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt phiên giảm 0,2%, xuống còn 760 CNY/tấn. Đây là mức dao động gần với ngưỡng thấp nhất được ghi nhận trong hai tháng qua. Trong khi đó, tại Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 7 ghi nhận mức tăng nhẹ, đạt 100,7 USD/tấn.

Hoạt động sản xuất tại các nhà máy thép Trung Quốc đang chậm lại do nhu cầu tiêu thụ yếu.

Dữ liệu thị trường cho thấy mặc dù lượng quặng sắt cập cảng tại Trung Quốc vẫn ở mức cao, nhưng khối lượng nguyên liệu đưa vào sử dụng tại các nhà máy thép đã giảm đáng kể. Các nhà phân tích nhận định nhu cầu tiêu thụ yếu cùng biên lợi nhuận bị thu hẹp của các doanh nghiệp luyện kim đang là rào cản lớn nhất đối với đà phục hồi của giá quặng.

Áp lực từ ngành sản xuất ô tô và bất động sản

Sức ép lên thị trường thép gia tăng khi dữ liệu mới nhất cho thấy doanh số ô tô của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,53 triệu xe. Đây là tháng sụt giảm thứ tám liên tiếp của ngành sản xuất phương tiện giao thông – lĩnh vực vốn là trụ cột tiêu thụ thép chính trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trì trệ.

Ở khía cạnh cung ứng, giá than luyện cốc và than cốc cũng ghi nhận đà lao dốc khi các mỏ than tại tỉnh Sơn Tây khôi phục hoạt động. Sau các đợt kiểm tra an toàn hồi tháng 5, hơn 50% số mỏ bị đình chỉ đã chính thức sản xuất trở lại tính đến ngày 8/6, giúp giải tỏa cơn khát nguồn cung năng lượng cho ngành thép.

Thị trường thép thành phẩm điều chỉnh diện rộng

Tại Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hầu hết các mặt hàng thép đều ghi nhận sắc đỏ. Cụ thể:

Thép cây: Giảm 0,19%

Giảm 0,19% Thép cuộn cán nóng: Giảm 0,59%

Giảm 0,59% Thép không gỉ: Giảm 1,09%

Giảm 1,09% Thép dây: Tăng nhẹ 0,15%

Tình trạng giá thành phẩm giảm sâu hơn tốc độ điều chỉnh của giá quặng sắt đang trực tiếp bào mòn lợi nhuận của các nhà máy, buộc nhiều đơn vị phải xem xét lại kế hoạch sản xuất trong ngắn hạn.