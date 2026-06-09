Giá quặng sắt giảm phiên thứ năm liên tiếp về mức 760 CNY/tấn Thị trường quặng sắt chịu áp lực giảm giá khi nhu cầu tiêu thụ thép tại Trung Quốc suy yếu do yếu tố mùa vụ và sụt giảm từ ngành sản xuất ô tô, bất động sản.

Giá quặng sắt trên các thị trường kỳ hạn tiếp tục đà đi xuống trong phiên giao dịch ngày 9/6, đánh dấu chuỗi giảm giá kéo dài năm phiên liên tiếp. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tiêu thụ thép tại Trung Quốc đang vào giai đoạn thấp điểm theo mùa, trong khi nguồn cung nguyên liệu được cải thiện đáng kể.

Cụ thể, hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 760 CNY/tấn, giảm 0,2% so với phiên trước đó. Đây là vùng giá thấp nhất của mặt hàng này trong vòng hai tháng qua. Tại thị trường quốc tế, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 7 trên Sàn giao dịch Singapore ghi nhận mức nhích nhẹ, dao động quanh ngưỡng 100,7 USD/tấn.

Nhu cầu thép yếu theo mùa đang tạo áp lực lên giá nguyên liệu đầu vào tại Trung Quốc.

Áp lực từ tiêu thụ thực tế và biên lợi nhuận thu hẹp

Dữ liệu thị trường cho thấy lượng quặng sắt nhập khẩu cập các cảng Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng. Tuy nhiên, khối lượng hàng hóa được các nhà máy thép đưa vào sản xuất thực tế có dấu hiệu sụt giảm. Tình trạng này phản ánh nhu cầu tiêu thụ chậm lại khi biên lợi nhuận của các nhà máy luyện kim đang bị thu hẹp đáng kể.

Ngành sản xuất ô tô, vốn là một trong những lĩnh vực tiêu thụ thép chủ chốt, đang ghi nhận những số liệu tiêu cực. Doanh số bán xe tại Trung Quốc trong tháng 5 giảm 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 1,53 triệu chiếc. Đây là tháng thứ tám liên tiếp doanh số ngành này đi xuống, đặt thêm gánh nặng lên thị trường thép trong bối cảnh mảng bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Diễn biến thị trường nguyên liệu phụ trợ và thép thành phẩm

Thị trường nguyên liệu sản xuất thép khác như than luyện cốc và than cốc cũng chứng kiến đà lao dốc. Nguyên nhân chính đến từ việc các mỏ than tại tỉnh Sơn Tây khôi phục hoạt động sau giai đoạn tạm dừng để kiểm tra an toàn lao động. Tính đến ngày 8/6, hơn một nửa số mỏ bị đình chỉ sau các sự cố trong tháng 5 đã bắt đầu sản xuất trở lại, làm tăng nguồn cung trên thị trường.

Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hầu hết các mặt hàng thép thành phẩm đều điều chỉnh giảm giá. Thép cây giảm 0,19%, thép cuộn cán nóng giảm 0,59% và thép không gỉ ghi nhận mức giảm sâu nhất 1,09%. Ngược lại, thép dây là mặt hàng duy nhất duy trì sắc xanh nhẹ với mức tăng 0,15%.