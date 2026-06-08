Giá quặng sắt giảm phiên thứ tư liên tiếp do tồn kho tại Trung Quốc duy trì ở mức cao Chốt phiên giao dịch ngày 8/6, giá quặng sắt thế giới tiếp tục suy yếu khi nguồn cung dồi dào gặp áp lực từ biên lợi nhuận thấp của các nhà máy thép và điều kiện thời tiết bất lợi.

Giá quặng sắt tương lai tại các thị trường trọng điểm tiếp tục ghi nhận đà giảm trong phiên giao dịch ngày 8/6. Đây là phiên đi xuống thứ tư liên tiếp, chịu tác động trực tiếp từ lượng hàng tồn kho tại các cảng Trung Quốc vẫn ở mức cao và xu hướng tiết giảm chi phí của các nhà máy sản xuất thép.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch

Tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 đã giảm 0,78%, đóng cửa ở mức 759 CNY/tấn (tương đương 111,83 USD/tấn). Tương tự, trên Sàn giao dịch Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 7 ghi nhận mức giảm 1,26%, xuống còn 100,45 USD/tấn.

Giá quặng sắt tại các sàn giao dịch quốc tế ghi nhận xu hướng giảm trong những phiên gần đây.

Dữ liệu từ SteelHome chỉ ra rằng dù tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc giảm nhẹ 0,91% so với tuần trước, nhưng con số này vẫn đang cao hơn khoảng 25 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2025. Theo phân tích từ DBX Commodities, nguồn cung vẫn duy trì trạng thái dồi dào khi lượng hàng vận chuyển đến Trung Quốc liên tục thiết lập các cột mốc kỷ lục, trong khi sản lượng thép thô lại có dấu hiệu sụt giảm.

Áp lực từ chi phí sản xuất và điều kiện thời tiết

Biên lợi nhuận thu hẹp buộc các nhà máy thép phải thay đổi chiến lược nguyên liệu, ưu tiên sử dụng các loại quặng có hàm lượng sắt thấp hơn để tối ưu chi phí. Theo báo cáo từ Mysteel, tỷ lệ vận hành lò cao tại 247 nhà máy thép của Trung Quốc trong tuần qua đạt 83,94%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với kỳ trước.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, các rủi ro thiên tai cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ quét tại các khu vực Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu trong các ngày 7-8/6, điều này có khả năng làm gián đoạn tiến độ sản xuất tại một số tổ hợp thép địa phương.

Thị trường nguyên liệu và thép thành phẩm

Đà giảm không chỉ xuất hiện ở quặng sắt mà còn lan sang các nguyên liệu đầu vào khác. Cụ thể, giá than luyện cốc giảm 1% và giá than cốc giảm 1,46%. Đối với mặt hàng thép, thị trường ghi nhận sự phân hóa nhẹ trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải:

Thép cây và thép cuộn dây: Giao dịch gần mức đi ngang.

Giao dịch gần mức đi ngang. Thép cuộn cán nóng: Giảm 0,15%.

Giảm 0,15%. Thép không gỉ: Tăng nhẹ 0,14%.

Trong một diễn biến liên quan trên thị trường quốc tế, các tập đoàn khai khoáng lớn tại Australia đã kiến nghị Chính phủ nước này có các biện pháp hỗ trợ. Động thái này nhằm ứng phó với nỗ lực của Trung Quốc trong việc giành lợi thế đàm phán thông qua cơ chế mua hàng tập trung đối với mặt hàng quặng sắt.