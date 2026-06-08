Giá quặng sắt giảm phiên thứ tư liên tiếp ngày 8/6, lùi về mốc 100,45 USD/tấn Giá quặng sắt thế giới tiếp tục đi xuống do áp lực từ lượng tồn kho lớn tại Trung Quốc, biên lợi nhuận ngành thép thu hẹp và tác động tiêu cực từ thiên tai.

Thị trường quặng sắt ghi nhận đà sụt giảm phiên thứ tư liên tiếp trong ngày 8/6. Áp lực dư thừa nguồn cung tại các cảng lớn của Trung Quốc kết hợp với biên lợi nhuận thấp của các nhà máy sản xuất đã đẩy giá mặt hàng này xuống mức thấp nhất trong tuần.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn giao tháng 9 đã giảm 0,78%, chốt phiên ở mức 759 CNY/tấn (tương đương 111,83 USD/tấn). Cùng thời điểm, trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt tiêu chuẩn giao tháng 7 ghi nhận mức giảm mạnh hơn 1,26%, xuống còn 100,45 USD/tấn.

Sàn giao dịch Hợp đồng Giá chốt phiên Biến động (%) Đại Liên (DCE) Tháng 9 759 CNY/tấn -0,78% Singapore (SGX) Tháng 7 100,45 USD/tấn -1,26%

Áp lực từ nguồn cung và biên lợi nhuận ngành thép

Theo dữ liệu từ SteelHome, mặc dù tồn kho quặng sắt tại các cảng chính của Trung Quốc giảm nhẹ 0,91% so với tuần trước, nhưng tổng lượng hàng hiện nay vẫn cao hơn khoảng 25 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2025. DBX Commodities đánh giá nguồn cung đang ở trạng thái dồi dào do lượng hàng vận chuyển đến Trung Quốc liên tục thiết lập các kỷ lục mới.

Bên cạnh đó, các nhà máy thép đang đối mặt với tình trạng biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Điều này buộc các đơn vị sản xuất phải thay đổi chiến lược, ưu tiên sử dụng quặng hàm lượng sắt thấp để tối ưu hóa chi phí. Theo Mysteel, tỷ lệ vận hành lò cao tại 247 nhà máy thép Trung Quốc trong tuần qua đã giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống mức 83,94%.

Các yếu tố tác động và diễn biến thị trường liên quan

Ngoài áp lực cung cầu, yếu tố thời tiết cũng đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ quét tại các tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu trong hai ngày 7/6 và 8/6, gây gián đoạn cục bộ quá trình vận hành của một số khu vực luyện kim.

Trên thị trường các nguyên liệu liên quan, giá than luyện cốc giảm 1% và than cốc giảm 1,46%. Trong khi đó, các sản phẩm thép tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải có diễn biến trái chiều:

Thép cây và thép cuộn dây: Duy trì mức giá đi ngang.

Duy trì mức giá đi ngang. Thép cuộn cán nóng: Giảm 0,15%.

Giảm 0,15%. Thép không gỉ: Tăng nhẹ 0,14%.

Đáng chú ý trên thị trường quốc tế, các tập đoàn khai khoáng lớn tại Australia đang kêu gọi Chính phủ hỗ trợ trước các động thái của Trung Quốc nhằm tập trung hóa cơ chế mua sắm, vốn được xem là nỗ lực của Bắc Kinh để giành lợi thế đàm phán đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia.