Giá quặng sắt giảm phiên thứ tư liên tiếp, xuống mức 109,35 USD/tấn Thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận đà sụt giảm trong phiên thứ tư liên tiếp do áp lực tồn kho tại các cảng Trung Quốc duy trì ở mức cao và tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Giá quặng sắt thế giới tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch ngày 15/05/2026, đánh dấu chuỗi giảm giá bốn ngày liên tiếp. Nguyên nhân chính được xác định do lượng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc vẫn duy trì ở ngưỡng cao, kết hợp với tâm lý chờ đợi của các nhà đầu tư trước những diễn biến mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Áp lực giảm giá trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 – kỳ hạn được giao dịch sôi động nhất – đã giảm 0,67%, chốt phiên ở mức 809,5 CNY/tấn. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã giảm khoảng 0,55% sau chuỗi bốn tuần tăng trưởng liên tiếp trước đó.

Tương tự, trên Sàn Giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 6 ghi nhận mức giảm 1,13%, xuống còn 109,35 USD/tấn vào lúc 07h14 GMT. Đây là tuần giảm giá đầu tiên của mặt hàng này sau chuỗi năm tuần tăng liên tiếp, với tổng mức giảm trong tuần đạt 1,02%.

Tồn kho tại cảng Trung Quốc vẫn ở mức cao

Mặc dù lượng tồn kho quặng mịn Jimblebar của tập đoàn BHP tại các cảng đã giảm 3,1% kể từ cuối tháng 4 xuống còn 8,42 triệu tấn tính đến ngày 12/05, mức này vẫn cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ tháng 9 năm ngoái. Sự sụt giảm cục bộ này diễn ra sau khi Bắc Kinh chấm dứt tranh chấp kéo dài với tập đoàn khai khoáng đến từ Úc.

Một nhà phân tích thị trường nhận định rằng các nhà máy thép đang có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại quặng sắt thay thế. Việc điều chỉnh lại công thức phối trộn nguyên liệu cho lò cao cần thời gian, khiến nhu cầu mua mới quặng Jimblebar bị trì hoãn.

Thị trường nguyên liệu thép đồng loạt đi xuống

Không chỉ quặng sắt, các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn Đại Liên cũng ghi nhận sắc đỏ. Cụ thể:

Than luyện cốc: Giảm 1,57%

Giảm 1,57% Than cốc: Giảm 0,74%

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá các sản phẩm thép thành phẩm cũng đồng loạt giảm điểm:

Mặt hàng thép Mức biến động Thép thanh -0,43% Thép cuộn cán nóng -0,69% Thép cuộn dây -1,20% Thép không gỉ -0,06%

Tác động từ bối cảnh địa chính trị

Giới đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm duy trì thỏa thuận thương mại. Trước đó, các biện pháp tạm dừng áp thuế và nới lỏng hạn chế nguồn cung đất hiếm đã giúp thị trường ổn định phần nào.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã đưa ra thông điệp yêu cầu Chính phủ Anh cần thận trọng và tôn trọng các nguyên tắc thị trường trong kế hoạch quốc hữu hóa British Steel, tránh các biện pháp can thiệp hành chính quá mức vào doanh nghiệp.