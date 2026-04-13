Giá quặng sắt giảm tuần thứ ba liên tiếp, chạm mốc 103,7 USD mỗi tấn Thị trường quặng sắt thế giới ghi nhận mức giảm tuần mạnh nhất trong một năm qua tại sàn Đại Liên do áp lực từ tồn kho cảng duy trì ở mức cao kỷ lục.

Giá quặng sắt thế giới tiếp tục xu hướng đi xuống trong phiên giao dịch ngày 10/4/2026, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Mặc dù dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc có những tín hiệu tích cực, áp lực từ nguồn cung dồi dào và lượng tồn kho tại các cảng vẫn là rào cản chính đối với sự phục hồi của giá kim loại này.

Biến động mạnh tại các sàn giao dịch lớn

Tại sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (Trung Quốc), hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất đã giảm 0,33%, xuống còn 753,5 nhân dân tệ/tấn. Tính chung trong tuần, mặt hàng này đã mất 5,9% giá trị, ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất trong vòng một năm qua.

Tương tự, trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt duy trì ở mức 103,7 USD/tấn. Với diễn biến này, thị trường Singapore dự kiến ghi nhận mức giảm 1,7% trong tuần, mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng hai tháng trở lại đây.

Giá quặng sắt tiếp tục giảm do áp lực tồn kho tại các cảng vẫn ở mức cao.

Áp lực từ nguồn cung và đàm phán chiến lược

Thị trường đang chịu tác động lớn từ kỳ vọng gia tăng nguồn cung trên thị trường giao ngay. Đáng chú ý, ngày 9/4, CEO sắp nhậm chức của tập đoàn khai khoáng BHP đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Chinalco tại Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho rằng, tiến triển trong đàm phán hợp đồng giữa doanh nghiệp mua quặng sắt nhà nước Trung Quốc và tập đoàn BHP có thể khiến nguồn hàng đổ vào thị trường dồi dào hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, dữ liệu thực tế cho thấy lượng tồn kho quặng sắt tại các cảng vẫn đang tiệm cận mức kỷ lục. Mặc dù sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu quặng sắt – đã tăng tuần thứ tư liên tiếp, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại đáng kể.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô và các thị trường liên quan

Trong tháng 3/2026, chỉ số giá xuất xưởng tại Trung Quốc đã tăng trở lại sau hơn ba năm sụt giảm, phản ánh chi phí sản xuất đang có xu hướng đi lên. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng sự gia tăng này chủ yếu do chi phí đầu vào cao thay vì lực cầu tiêu thụ mạnh mẽ từ thị trường nội địa.

Diễn biến giá các nguyên liệu sản xuất thép khác cũng ghi nhận xu hướng tiêu cực:

Than luyện cốc và than cốc: Ghi nhận mức giảm sâu.

Thép thành phẩm: Giá thép trên sàn Thượng Hải biến động trái chiều; trong khi thép không gỉ tăng nhẹ thì một số mặt hàng thép khác lại giảm.

Nhìn chung, thị trường quặng sắt trong ngắn hạn vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi sự mất cân đối giữa nguồn cung dồi dào và nhu cầu thực tế yếu vẫn chưa được giải quyết triệt để.