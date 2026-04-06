Giá quặng sắt giảm tuần thứ hai liên tiếp xuống 105,4 USD/tấn do tồn kho tại Trung Quốc tăng cao Thị trường quặng sắt chịu áp lực lớn khi tồn kho tại các cảng Trung Quốc đạt 177,5 triệu tấn, kết hợp với chính sách thuế chống bán phá giá mới từ phía Việt Nam.

Giá quặng sắt thế giới đang hướng tới tuần giảm giá thứ hai liên tiếp do lượng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/04/2026, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tại sàn Singapore đã giảm xuống mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước tình trạng dư cung cục bộ tại quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất thế giới.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn

Tại thị trường Trung Quốc, hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên kết thúc phiên ở mức 799,5 CNY/tấn, tương ứng mức giảm 0,5% trong ngày và mất 1,5% giá trị so với đầu tuần. Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại Sàn Giao dịch Singapore khi hợp đồng kỳ hạn tháng 5 giảm 0,92%, chốt ở mức 105,4 USD/tấn, ghi nhận tổng mức giảm 1,7% tính từ đầu tuần.

Dưới đây là bảng tổng hợp biến động giá các nguyên liệu sản xuất thép trong phiên giao dịch ngày 06/04/2026:

Mặt hàng Sàn giao dịch Mức giá hiện tại Biến động Quặng sắt (tháng 5) Singapore 105,4 USD/tấn -0,92% Quặng sắt Đại Liên 799,5 CNY/tấn -0,50% Than luyện cốc Đại Liên - -1,20% Than cốc Đại Liên - -0,86%

Áp lực từ tồn kho cảng biển và chính sách thuế

Nguyên nhân chính dẫn đến đà sụt giảm này là lượng tồn kho tăng cao tại các đầu mối nhập khẩu. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel, lượng quặng sắt tồn kho tại 47 cảng lớn của Trung Quốc đã tăng 0,5% so với tuần trước, đạt mốc 177,5 triệu tấn tính đến ngày 02/04. Con số này đang tiệm cận mức kỷ lục 179,47 triệu tấn từng được thiết lập vào giữa tháng 3.

Ngoài yếu tố cung - cầu, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi các rào cản thương mại mới. Bộ Công Thương Việt Nam vừa thông báo áp dụng mức thuế chống bán phá giá tạm thời lên tới 27,83% đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 17/04. Quyết định này được dự báo sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu đầu vào từ phía các nhà sản xuất Trung Quốc vốn đang nhắm tới thị trường xuất khẩu.

Các yếu tố kìm hãm đà giảm

Dù xu hướng chủ đạo là giảm, thị trường vẫn ghi nhận một số tín hiệu hỗ trợ. Sản lượng gang nóng trung bình hàng ngày – một chỉ số quan trọng phản ánh nhu cầu quặng sắt – đã tăng 2,7% so với tuần trước, đạt 2,37 triệu tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2025, cho thấy nhiều nhà máy thép đã bắt đầu nối lại hoạt động sau giai đoạn bảo trì định kỳ.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông cũng đang gián tiếp tác động lên mặt bằng giá. Các nhà phân tích tại Kpler nhận định rằng tình hình bất ổn đang làm gia tăng chi phí nhiên liệu và phí vận chuyển đường biển, qua đó tạo ra ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật cho giá quặng sắt trong ngắn hạn.

Tình hình thị trường thép thành phẩm

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, các mặt hàng thép ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong khi thép cây và thép cuộn cán nóng giảm nhẹ lần lượt ở mức 0,23% và 0,24%, thì thép dây và thép không gỉ lại lội ngược dòng với mức tăng tương ứng 2,18% và 0,78%. Sự trái chiều này phản ánh tâm lý hỗn loạn của thị trường trước các thông tin về đàm phán cung ứng dài hạn giữa tập đoàn BHP và các doanh nghiệp thu mua nhà nước của Trung Quốc trong năm 2026.